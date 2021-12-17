"На тебе, боже, что нам негоже": отец ребенка-инвалида вернул тухлые овощи, подаренные чиновниками Москвы

Как оказалось, «декада инвалидов» проводится ежегодно в рамках Международного дня инвалида, который во всем мире отмечают 3 декабря. Подобные же "пайки" получили еще 10 семей. Были ли они рады овощам с тухлецой, пока не ясно. А после публикации этого видео в СМИ, появилась информация, что чиновники сожалеют о своей ошибке и якобы обещают ее исправить.