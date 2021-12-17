"На тебе, боже, что нам негоже": отец ребенка-инвалида вернул тухлые овощи, подаренные чиновниками Москвы

"Подарок" в рамках декады оторвала от сердца районная управа Братеево.
В праздничном наборе от чиновников оказались гнилая картошка, свекла и крупы. Родители пятилетнего малыша-инвалида решили вернуть этот презент.
Не смогли оценить доброту и милосердие благодетелей.
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Как оказалось, «декада инвалидов» проводится ежегодно в рамках Международного дня инвалида, который во всем мире отмечают 3 декабря. Подобные же "пайки" получили еще 10 семей. Были ли они рады овощам с тухлецой, пока не ясно. А после публикации этого видео в СМИ, появилась информация, что чиновники сожалеют о своей ошибке и якобы обещают ее исправить.
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А наш, наверное, просто отправит другой пакет картошки, немного получше... И ничего... Ну, типа, извините, не заметили....
Исправят, скорее всего, по принципу: "Бл@ не прокатило! попробуем в следующем году...".
Нее, нада в 10 раз хуже чем на Украине чтобы было, чтобы люди поднялись и перевешали этот скот и в России и на Украине.
как оказалось, «декада инвалидов» проводится ежегодно в рамках Международного дня инвалида, который во всем мире отмечают 3 декабря.
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"Подарок" в рамках декады оторвала от сердца районная управа Братеево.
А что приурочили его к "декаде инвалидов" , но подарили не день в день - так это вопросы к чиновникам.