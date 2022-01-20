В Крыму цыгане избили 17-летнюю девушку

Подросток получил травмы средней тяжести, а свидетели инцидента при этом отказываются давать показания против нападавших.
В Феодосии 17-летней местной жительнице, которая вечером выгуливала собаку, не посчастливилось встретиться с толпой цыган. Девушка была жестоко избита. Как рассказала пострадавшая, один из молодых людей ударил её по ягодице, а после того, как она сделала ему замечание, на неё накинулся весь "табор" - повалил на землю и принялся бить ногами по голове.
К счастью, рядом находилась автомойка, работники которой спасли девушку, оттащив от неё агрессивных подростков.
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Инцидент произошёл ещё 7 января, но о нём стало известно (на федеральном уровне) только сегодня и, видимо, благодаря стараниям цыганской диаспоры, которая запугала (так предполагают некоторые ТГ-каналы) спасителей девушки. Мужчины отказываются давать показания в полиции и дело спускают на тормозах.
А между тем, девушка получила сотрясение мозга и ушибы руки, что квалифицируется как телесные повреждения средней тяжести.
Но благодаря огласке инцидентом уже заинтересовалась прокуратура. В ведомстве заявили, что среди напавших были несовершеннолетние: после проверки прокуратура намерена наказать их родителей, а против совершеннолетних нападавших будет возбуждено уголовное дело.
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