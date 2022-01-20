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В Крыму цыгане избили 17-летнюю девушку

В Крыму цыгане избили 17-летнюю девушку (2 фото + 2 видео)

Автор:
20 января 2022 18:52
Сообщество : Криминал
Метки: Девушка   Крым   видео   нападени   феодосия   цыгане   
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Подросток получил травмы средней тяжести, а свидетели инцидента при этом отказываются давать показания против нападавших.

В Феодосии 17-летней местной жительнице, которая вечером выгуливала собаку, не посчастливилось встретиться с толпой цыган. Девушка была жестоко избита. Как рассказала пострадавшая, один из молодых людей ударил её по ягодице, а после того, как она сделала ему замечание, на неё накинулся весь "табор" - повалил на землю и принялся бить ногами по голове.


К счастью, рядом находилась автомойка, работники которой спасли девушку, оттащив от неё агрессивных подростков.

Инцидент произошёл ещё 7 января, но о нём стало известно (на федеральном уровне) только сегодня и, видимо, благодаря стараниям цыганской диаспоры, которая запугала (так предполагают некоторые ТГ-каналы) спасителей девушки. Мужчины отказываются давать показания в полиции и дело спускают на тормозах.


А между тем, девушка получила сотрясение мозга и ушибы руки, что квалифицируется как телесные повреждения средней тяжести.

Но благодаря огласке инцидентом уже заинтересовалась прокуратура. В ведомстве заявили, что среди напавших были несовершеннолетние: после проверки прокуратура намерена наказать их родителей, а против совершеннолетних нападавших будет возбуждено уголовное дело.

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Метки: Девушка   Крым   видео   нападени   феодосия   цыгане   
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14  комментариев
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6k
Echo 48 минут назад
цыган кастрировать нахрен
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425
да пох 5 минут назад
Честно ....Крым 2012 г Был классным местом .Может, местами и дорого .Но в целом было нормально .Отдыхали люди со всего мира .И это не преувеличения . И очень многие вкладывали хорошие деньги .Все ,все поделили .Никто никому на горло не наступал .Сейчас сорян .Но это херня, стратегического назначения.
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4k
Дмитрий 13 минут назад
А что в Феодосии есть цыгане? Сколько их? Пять? Где местные, которые могли бы кучке цыган объяснить, что можно делать, что нельзя!!?
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4k
Дмитрий 14 минут назад
Видео конечно классное....Небо, а потом земля...
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1k
elf3399 15 минут назад
Где мы живём? У меня ощущение, что я в заповеднике, где мне ничего нельзя, зато любой обезьяне можно всё. Кто сделал наши города и деревни, мы или кто-то из них?
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1k
Руслан 18 минут назад
Сильное государство говорите?
При сильном государстве эти шакалята уже сидели бы в клетке. Менты в доле, без вариантов. Черномазые барыжат, мусора прикрывают. Не хочется терять доход, вот и спускают дело на тормозах, твари продажные.
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556
Ямщик Полчаса назад
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881
Максим Максимов 44 минуты назад
"...Мужчины отказываются давать показания в полиции...
Это не мужики - это П.И.Д.А.Р.А.С.Ы.
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19k
С.В. 44 минуты назад
сжеть животных, самая бесполезная расса, после муслимов и нигеров.
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425
да пох С.В. 19 минут назад
Вы в курсе что вы нарушили все законы которые только можно.По распространению нацизма .Во всей цивилизованной части планеты .И по закону администрация сайта уже должна принять меры .
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