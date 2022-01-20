В Крыму цыгане избили 17-летнюю девушку

В Феодосии 17-летней местной жительнице, которая вечером выгуливала собаку, не посчастливилось встретиться с толпой цыган. Девушка была жестоко избита. Как рассказала пострадавшая, один из молодых людей ударил её по ягодице, а после того, как она сделала ему замечание, на неё накинулся весь "табор" - повалил на землю и принялся бить ногами по голове.





К счастью, рядом находилась автомойка, работники которой спасли девушку, оттащив от неё агрессивных подростков.