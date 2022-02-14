940
8
Наблюдая в который раз наших доблестных спортсменов, выступающих на Олимпиаде под белым, пусть и сто раз олимпийским флагом, вспоминаю историю про то, как советский спортсмен, знаменосец на XI Олимпиаде в Саппоро (Япония, 1972) отказался даже символически склонить государственный флаг СССР перед японским императором, который приветствовал олимпийцев на трибуне. Этикет был нарушен.
В Москве на стол высокого начальства аккуратно положили газету с переводом статьи из газеты "Вечерний Саппоро". На первой полосе была фотография с церемонии открытия и советский знаменосец, которой не отклонил флаг ни на миллиметр. Заголовок говорил сам за себя "Советский Союз бросил вызов всем!".
Дело запахло политическим скандалом, который мог отрицательно сказаться на отношении к спортсменам. Но не сказался. Надо отдать должное японцам. Понимая, что извинений не добиться, а сохранить лицо надо, решили не поднимать шум и дождаться результатов соревнований и уже тогда "оттоптаться" на советских спортсменах, которые "кроме гонора, ничего выдающегося не показали" и т.д. Но и эти ожидания не оправдались.
Дело запахло политическим скандалом, который мог отрицательно сказаться на отношении к спортсменам. Но не сказался. Надо отдать должное японцам. Понимая, что извинений не добиться, а сохранить лицо надо, решили не поднимать шум и дождаться результатов соревнований и уже тогда "оттоптаться" на советских спортсменах, которые "кроме гонора, ничего выдающегося не показали" и т.д. Но и эти ожидания не оправдались.
На предстоящую тридцатикилометровую гонку спортсмену достался по жребию 54 номер. Незадолго до его старта погода резко поменялась, пошел снег. Он решил, что неплохо бы поменять смазку и начал перемазывать свои лыжи. На японского корреспондента, который повсюду следовал за ним, спортсмен внимания не обращал, привык к его присутствию. Японец с интересом наблюдал за лыжником, потом на довольно сносном русском спросил:
-Вы думаете это поможет? Такой снег!
Не отрываясь от своего занятия, лыжник ответил:
-Да и х-(фиг)... с ним.
-Дахусим?
-Именно.
Никто из собеседников не предполагал, что их короткий диалог на следующий день станет легендой.
-Вы думаете это поможет? Такой снег!
Не отрываясь от своего занятия, лыжник ответил:
-Да и х-(фиг)... с ним.
-Дахусим?
-Именно.
Никто из собеседников не предполагал, что их короткий диалог на следующий день станет легендой.
×
×
Гонка началась. Новая смазка, которая как нельзя лучше соответствовала изменившейся погоде, дала себя знать. На 10 километрах он уже был седьмым, на 20-ом обогнал одного из главных фаворитов гонки, норвежца Пула Тюлдума и финишировал первым с отрывом в 11 секунд. Это было первое золото. Потом последовала бронза. И наконец заключительная эстафета...
Советская команда проигрывала норвежцам, которые уверенно лидировали после второго этапа. Кто будет победителем в этой гонке, ни у кого сомнений не было. Интрига пропала, зрители стали покидать трибуны. Примечательна история с тренерским штабом. Видя, что дело идет к серебру, некоторые из них прямо возле трассы согревались коньяком из плоской фляжки. Наш спортсмен, герой этой истории, ждал своего старта. Нервничал. Один из тренеров подошел к нему, похлопал по плечу, напутствуя:
-НЕ переживай, второе место - это же серебро! А ты и так уже олимпийский чемпион.
И удалились отмечать успешное завершение соревнований, в которых точка еще не была поставлена. Из представителей советской команды остался биатлонный тренер Александр Привалов, который помогал и вел нашего лыжника.
Спортсмен вспоминал, какое нехорошее чувство было у него тогда - все бросили, никому не интересно, как он там будет бежать. И решил бороться только за золото. Начал с того, что пошел на хитрость - принялся демонстративно "перемазывать" свои лыжи, водил тюбиком, не касаясь лыж. Норвежцы, помня историю с гонкой на 30 км и волшебной мазью "дахусим", рекламу которой сделали японские газетчики, не разобравшись в значении сказанного, стали в спешном порядке перемазывать лыжи Харвикену, главному сопернику русских лыжников. Спортсмен неожиданно для всех подошел к норвежцу и в шутку поздравил его с золотом, которое, считай у него в кармане. Норвежцы поздравление приняли всерьез, решили, что русский лыжник на борьбу не настроен и таким образом отел смягчить психологически свое поражение, с которым уже смирился.
Начался заключительный этап гонки. Преимущество Йохаса Харвикена было 1 мин, 8 сек. Разрыв стал постепенно сокращаться. На 5,5 км до финиша отставание было уже 47 секунд и за километр он Харвикена обошел и понесся к финишу.
Советская команда биатлонистов, которая тренировалась неподалеку, увидев, что творится на трассе, срочно созывала всех, кого смогли найти. Норвежцы метались вдоль трассы в панике, не зная, что предпринять. Был момент, когда Харвикен за полтора километра до финиша обернулся и, увидев за спиной русского лыжника, который летел на него, дрогнул. Ему что-то кричали, подбадривали, но он уже понимал, что эту гонку он проиграл.
Советская команда тогда взяла олимпийское золото на лыжной эстафете впервые.
Спортсмен, который в результате принес своей стране второе олимпийское золото, выложился полностью. Он не мог ответить ни на один вопрос подоспевших журналистов - свело зубы, перед глазами все плыло, хотелось лечь на снег и просто лежать - сил больше не осталось.
"Как я финишировал — почти не помню. Черту пересёк, и всё — темнота. Следующее воспоминание — как мне уже после финиша зубы пытаются разжать. Видимо, я их в остервенении так сжал, что говорить не мог. Когда же дар речи ко мне вернулся, первым делом спросил: «Ну как, мы выиграли?» Потому что в конце этапа уже ничего не понимал..." - из его воспоминаний.
Эта гонка вошла в историю своим драматизмом и непредвиденным результатом.
Советская команда проигрывала норвежцам, которые уверенно лидировали после второго этапа. Кто будет победителем в этой гонке, ни у кого сомнений не было. Интрига пропала, зрители стали покидать трибуны. Примечательна история с тренерским штабом. Видя, что дело идет к серебру, некоторые из них прямо возле трассы согревались коньяком из плоской фляжки. Наш спортсмен, герой этой истории, ждал своего старта. Нервничал. Один из тренеров подошел к нему, похлопал по плечу, напутствуя:
-НЕ переживай, второе место - это же серебро! А ты и так уже олимпийский чемпион.
И удалились отмечать успешное завершение соревнований, в которых точка еще не была поставлена. Из представителей советской команды остался биатлонный тренер Александр Привалов, который помогал и вел нашего лыжника.
Спортсмен вспоминал, какое нехорошее чувство было у него тогда - все бросили, никому не интересно, как он там будет бежать. И решил бороться только за золото. Начал с того, что пошел на хитрость - принялся демонстративно "перемазывать" свои лыжи, водил тюбиком, не касаясь лыж. Норвежцы, помня историю с гонкой на 30 км и волшебной мазью "дахусим", рекламу которой сделали японские газетчики, не разобравшись в значении сказанного, стали в спешном порядке перемазывать лыжи Харвикену, главному сопернику русских лыжников. Спортсмен неожиданно для всех подошел к норвежцу и в шутку поздравил его с золотом, которое, считай у него в кармане. Норвежцы поздравление приняли всерьез, решили, что русский лыжник на борьбу не настроен и таким образом отел смягчить психологически свое поражение, с которым уже смирился.
Начался заключительный этап гонки. Преимущество Йохаса Харвикена было 1 мин, 8 сек. Разрыв стал постепенно сокращаться. На 5,5 км до финиша отставание было уже 47 секунд и за километр он Харвикена обошел и понесся к финишу.
Советская команда биатлонистов, которая тренировалась неподалеку, увидев, что творится на трассе, срочно созывала всех, кого смогли найти. Норвежцы метались вдоль трассы в панике, не зная, что предпринять. Был момент, когда Харвикен за полтора километра до финиша обернулся и, увидев за спиной русского лыжника, который летел на него, дрогнул. Ему что-то кричали, подбадривали, но он уже понимал, что эту гонку он проиграл.
Советская команда тогда взяла олимпийское золото на лыжной эстафете впервые.
Спортсмен, который в результате принес своей стране второе олимпийское золото, выложился полностью. Он не мог ответить ни на один вопрос подоспевших журналистов - свело зубы, перед глазами все плыло, хотелось лечь на снег и просто лежать - сил больше не осталось.
"Как я финишировал — почти не помню. Черту пересёк, и всё — темнота. Следующее воспоминание — как мне уже после финиша зубы пытаются разжать. Видимо, я их в остервенении так сжал, что говорить не мог. Когда же дар речи ко мне вернулся, первым делом спросил: «Ну как, мы выиграли?» Потому что в конце этапа уже ничего не понимал..." - из его воспоминаний.
Эта гонка вошла в историю своим драматизмом и непредвиденным результатом.
Победа советских лыжников в эстафете стала сенсацией и окончательно поставила точку в истории со знаменем. Японцы нашли выход. Император, как и другие, знал о том, как прошел заключительный этап эстафеты до мельчайших подробностей. После закрытия Игр советскому спортсмену, олимпийскому победителю, с которым вышло протокольное недоразумение во время открытия, Император лично от своего имени вручил национальный сувенир - маску, вырезанную из ценных пород дерева - в знак признания заслуг и личного уважения.
Поэт Роберт Рождественский посвятил советскому спортсмену стихи:
"...Стала нашей твоя судьба,
Слезы встали у самых глаз.
И у нас к тебе — не приказ
И не просьба — одна мольба.
Ты выигрываешь! — прибавь!
Ты выигрываешь! — нажми!
На мгновенье прильнув, припав, —
Хочешь, наши силы возьми!
Вот!
Зачем нам теперь они?..
Ты, пожалуйста, добеги.
Дотерпи, родной! Дотяни,
Достони, дохрипи, смоги!
Через все чужие «ни в жизнь!..»,
Через все свои «не могу...»
Ну, еще! Еще продержись!!
... Ох, как жарко на этом снегу!.."
Легенда советского спорта
Стихи и рассказ посвящены советскому лыжнику, заслуженному мастеру спорта СССР, 2-кратному олимпийскому чемпиону-1972, серебряному(1968) и бронзовому(1972) призеру олимпийских игр. Чемпион мира, 13-кратный чемпион СССР -
Поэт Роберт Рождественский посвятил советскому спортсмену стихи:
"...Стала нашей твоя судьба,
Слезы встали у самых глаз.
И у нас к тебе — не приказ
И не просьба — одна мольба.
Ты выигрываешь! — прибавь!
Ты выигрываешь! — нажми!
На мгновенье прильнув, припав, —
Хочешь, наши силы возьми!
Вот!
Зачем нам теперь они?..
Ты, пожалуйста, добеги.
Дотерпи, родной! Дотяни,
Достони, дохрипи, смоги!
Через все чужие «ни в жизнь!..»,
Через все свои «не могу...»
Ну, еще! Еще продержись!!
... Ох, как жарко на этом снегу!.."
Легенда советского спорта
Стихи и рассказ посвящены советскому лыжнику, заслуженному мастеру спорта СССР, 2-кратному олимпийскому чемпиону-1972, серебряному(1968) и бронзовому(1972) призеру олимпийских игр. Чемпион мира, 13-кратный чемпион СССР -
Вячеслав Петрович ВЕДЕНИН.
История об этом замечательном советском спортсмене не была бы полной без нескольких эпизодов, которые являются такой же неотъемлемой частью его биографии, также как эпизод со знаменем и золотой эстафетой. Вот уж о чем давно пора снять достойный фильм.
Эпизод 1 - Фанат.
В 1968 году в Гренобле проходили Олимпийские игры. Это сейчас у наших спортсменов есть все и самое лучшее, что можно купить за деньги. Но было время, когда спортинвентарь оставлял желать лучшего. Экипировку и снаряжение добывали, где была возможность. Для лыжников самым важным были, конечно, лыжи. И вот тут совершенно удивительная история о том, как у советской лыжной сборной появился спонсор.
Им оказался заядлый лыжный болельщик из Швеции Курт Люсель. Веденин был его кумиром.
Люсель смог оценить сложности, которые испытывали советские спортсмены со снаряжением и предложил бескорыстно свою помощь. Вопрос непростой. Требовалось одобрение высшего руководства, в том числе и по политической линии. Провокации против советских спортсменов в то время были нередкими.
Веденину также приходилось сталкиваться с проявлением вражбености. На одной трассе ему насыпали поверх снега стиральный порошок, а когда он по нему пробежал, снег быстро сгребли и сверху набросали свежий. Доказать вредительство тогда не удалось и гонку он проиграл. Были моменты, когда на некоторых финишах спортсмен, по его словам, ждал киллерской пули. Особенно ситуация накалилась после событий в Чехословакии.
Люселя проверили, никаких связей с иностранными разведками не выявили - человек действительно был фанатом уникального советского лыжника. Разрешение на контакты с иностранным гражданином было дано.
Первым делом Люсель взялся за приобретение для Веденина лыж экстра класса. Но лыжник от подарка вежливо отказался. Объяснять не стал. Проницательный Люсель понял и так - какими глазами Веденин будет смотреть в глаза своим товарищам, которые будут соревноваться на том, что есть...?
На олимпийские игры в Гренобле Люсель приехал на своем автомобиле - крыша лимузина прогнулась под весом груза - там были лыжи для всей команды. Подарок был принят с благодарностью.
Надо сказать, что благотворительность Люселя не была такой уж обременительной, напротив, оказалась в итоге выгодным вложением. На играх в Саппоро Люсель в тотализаторе поставил на Веденина полтора миллиона крон... О хитром Люселе написали все шведские газеты.
Эпизод 2 "Кровяной допинг"
На Олимпиаду в Инсбруке (Австрия) Веденина в состав команды не включили, хотя он мечтал побороться за золото и там. Чувствовал себя в превосходной форме. Никаких проблем и препятствий не было. Но спортивные медики затеяли очередной эксперимент, который назывался "кровяной допинг". Суть его заключалась в том, что спортсмену переливали его же собственную кровь, грамм 600, в расчете на то, что таким образом будет ускорена доставка кислорода к мышцам. Предстоял отборочный на олимпиаду чемпионат СССР. Веденин после переливания отбор не прошел. Его успокаивали, мол, что расстраиваться, ты и так олимпийский чемпион!
После этого он принял решение об окончании спортивной карьеры. Было обидно и неприятно, что с ним так поступили.
Эпизод 3 "Руку ампутировать не дам"
Уйдя из большого спорта, Веденин перешел на тренерскую работу. Потом ушел на пенсию и уехал жить в деревню, недалеко от Тулы. В 2012 году с ним случился инсульт. Месяц лечился, восстанавливался. Все более-менее пришло в норму, кроме правой руки. Она потеряла подвижность, было нарушено кровообращение. Врачи опасались гангрены, предложили ампутацию. Веденин из больницы сбежал. Нашел специалиста- мануальщика, который не только помог восстановить подвижность руки, но и вернуть силу. Врачи не верили своим глазам, когда он показывал им, как рукой, которую они предлагали ампутировать, делает упражнения с гантелями и поднимает гири. Главной своей победой на этом этапе Веденин назвал возвращение на лыжню. Он снова сделал то, во что никто уже не верил.
В 1968 году в Гренобле проходили Олимпийские игры. Это сейчас у наших спортсменов есть все и самое лучшее, что можно купить за деньги. Но было время, когда спортинвентарь оставлял желать лучшего. Экипировку и снаряжение добывали, где была возможность. Для лыжников самым важным были, конечно, лыжи. И вот тут совершенно удивительная история о том, как у советской лыжной сборной появился спонсор.
Им оказался заядлый лыжный болельщик из Швеции Курт Люсель. Веденин был его кумиром.
Люсель смог оценить сложности, которые испытывали советские спортсмены со снаряжением и предложил бескорыстно свою помощь. Вопрос непростой. Требовалось одобрение высшего руководства, в том числе и по политической линии. Провокации против советских спортсменов в то время были нередкими.
Веденину также приходилось сталкиваться с проявлением вражбености. На одной трассе ему насыпали поверх снега стиральный порошок, а когда он по нему пробежал, снег быстро сгребли и сверху набросали свежий. Доказать вредительство тогда не удалось и гонку он проиграл. Были моменты, когда на некоторых финишах спортсмен, по его словам, ждал киллерской пули. Особенно ситуация накалилась после событий в Чехословакии.
Люселя проверили, никаких связей с иностранными разведками не выявили - человек действительно был фанатом уникального советского лыжника. Разрешение на контакты с иностранным гражданином было дано.
Первым делом Люсель взялся за приобретение для Веденина лыж экстра класса. Но лыжник от подарка вежливо отказался. Объяснять не стал. Проницательный Люсель понял и так - какими глазами Веденин будет смотреть в глаза своим товарищам, которые будут соревноваться на том, что есть...?
На олимпийские игры в Гренобле Люсель приехал на своем автомобиле - крыша лимузина прогнулась под весом груза - там были лыжи для всей команды. Подарок был принят с благодарностью.
Надо сказать, что благотворительность Люселя не была такой уж обременительной, напротив, оказалась в итоге выгодным вложением. На играх в Саппоро Люсель в тотализаторе поставил на Веденина полтора миллиона крон... О хитром Люселе написали все шведские газеты.
Эпизод 2 "Кровяной допинг"
На Олимпиаду в Инсбруке (Австрия) Веденина в состав команды не включили, хотя он мечтал побороться за золото и там. Чувствовал себя в превосходной форме. Никаких проблем и препятствий не было. Но спортивные медики затеяли очередной эксперимент, который назывался "кровяной допинг". Суть его заключалась в том, что спортсмену переливали его же собственную кровь, грамм 600, в расчете на то, что таким образом будет ускорена доставка кислорода к мышцам. Предстоял отборочный на олимпиаду чемпионат СССР. Веденин после переливания отбор не прошел. Его успокаивали, мол, что расстраиваться, ты и так олимпийский чемпион!
После этого он принял решение об окончании спортивной карьеры. Было обидно и неприятно, что с ним так поступили.
Эпизод 3 "Руку ампутировать не дам"
Уйдя из большого спорта, Веденин перешел на тренерскую работу. Потом ушел на пенсию и уехал жить в деревню, недалеко от Тулы. В 2012 году с ним случился инсульт. Месяц лечился, восстанавливался. Все более-менее пришло в норму, кроме правой руки. Она потеряла подвижность, было нарушено кровообращение. Врачи опасались гангрены, предложили ампутацию. Веденин из больницы сбежал. Нашел специалиста- мануальщика, который не только помог восстановить подвижность руки, но и вернуть силу. Врачи не верили своим глазам, когда он показывал им, как рукой, которую они предлагали ампутировать, делает упражнения с гантелями и поднимает гири. Главной своей победой на этом этапе Веденин назвал возвращение на лыжню. Он снова сделал то, во что никто уже не верил.
Легендарный лыжник Вячеслав Петрович Веденин ушел из жизни 22 октября 2021 года. Ему было 80 лет. Похоронен, как он и завещал, у себя на родине, в деревне Слобода Дубенского района Тульской области.
Вместо эпилога
Историю с "дахусим" многие считали выдумкой. Однако в 2013 году в одном из интервью Вячеслав Петрович ее достоверность подтвердил.(https://www.sport-express.ru/skiing/reviews/sovetskiy-lyzhni...) Было! Более того, в Японии одна из газет тогда же вышла с заголовком «Сказав волшебное слово «дахусим», русский лыжник выиграл Олимпиаду». В семейном архиве спортсмена эта газета есть.
Историю с "дахусим" многие считали выдумкой. Однако в 2013 году в одном из интервью Вячеслав Петрович ее достоверность подтвердил.(https://www.sport-express.ru/skiing/reviews/sovetskiy-lyzhni...) Было! Более того, в Японии одна из газет тогда же вышла с заголовком «Сказав волшебное слово «дахусим», русский лыжник выиграл Олимпиаду». В семейном архиве спортсмена эта газета есть.
Источник:
Ссылки по теме:
- Три курьёзных ситуации, происшедших с советскими спортсменами на Олимпийских играх
- Заброшены, но не позабыты: 10 видов спорта, которые не прижились на Олимпийских играх
- 19 случаев, когда олимпийские спортсмены лишились своих медалей
- "Я бы Васнецовой язык отрезал": чемпион Олимпийских игр раскритиковал жалобы биатлонистки на еду
- Марафонец сбил бутылки воды, предназначенные для соперников
Метки: Спорт лыжники олимпийские игры
76
Понравилось76
Новости партнёров
Своего рода унижение из-за вынужденного выступления на Олимпиаде под нейтральным флагом – это не единственный пример политических разборок в истории спортивного движения.