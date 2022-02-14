Отказ склонить флаг родной страны на Олимпиаде: характер, убеждения или пренебрежение общими правилами?

Своего рода унижение из-за вынужденного выступления на Олимпиаде под нейтральным флагом – это не единственный пример политических разборок в истории спортивного движения.