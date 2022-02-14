Эпизод 1 - Фанат.



В 1968 году в Гренобле проходили Олимпийские игры. Это сейчас у наших спортсменов есть все и самое лучшее, что можно купить за деньги. Но было время, когда спортинвентарь оставлял желать лучшего. Экипировку и снаряжение добывали, где была возможность. Для лыжников самым важным были, конечно, лыжи. И вот тут совершенно удивительная история о том, как у советской лыжной сборной появился спонсор.

Им оказался заядлый лыжный болельщик из Швеции Курт Люсель. Веденин был его кумиром.

Люсель смог оценить сложности, которые испытывали советские спортсмены со снаряжением и предложил бескорыстно свою помощь. Вопрос непростой. Требовалось одобрение высшего руководства, в том числе и по политической линии. Провокации против советских спортсменов в то время были нередкими.



Веденину также приходилось сталкиваться с проявлением вражбености. На одной трассе ему насыпали поверх снега стиральный порошок, а когда он по нему пробежал, снег быстро сгребли и сверху набросали свежий. Доказать вредительство тогда не удалось и гонку он проиграл. Были моменты, когда на некоторых финишах спортсмен, по его словам, ждал киллерской пули. Особенно ситуация накалилась после событий в Чехословакии.

Люселя проверили, никаких связей с иностранными разведками не выявили - человек действительно был фанатом уникального советского лыжника. Разрешение на контакты с иностранным гражданином было дано.





Первым делом Люсель взялся за приобретение для Веденина лыж экстра класса. Но лыжник от подарка вежливо отказался. Объяснять не стал. Проницательный Люсель понял и так - какими глазами Веденин будет смотреть в глаза своим товарищам, которые будут соревноваться на том, что есть...?

На олимпийские игры в Гренобле Люсель приехал на своем автомобиле - крыша лимузина прогнулась под весом груза - там были лыжи для всей команды. Подарок был принят с благодарностью.



Надо сказать, что благотворительность Люселя не была такой уж обременительной, напротив, оказалась в итоге выгодным вложением. На играх в Саппоро Люсель в тотализаторе поставил на Веденина полтора миллиона крон... О хитром Люселе написали все шведские газеты.



Эпизод 2 "Кровяной допинг"



На Олимпиаду в Инсбруке (Австрия) Веденина в состав команды не включили, хотя он мечтал побороться за золото и там. Чувствовал себя в превосходной форме. Никаких проблем и препятствий не было. Но спортивные медики затеяли очередной эксперимент, который назывался "кровяной допинг". Суть его заключалась в том, что спортсмену переливали его же собственную кровь, грамм 600, в расчете на то, что таким образом будет ускорена доставка кислорода к мышцам. Предстоял отборочный на олимпиаду чемпионат СССР. Веденин после переливания отбор не прошел. Его успокаивали, мол, что расстраиваться, ты и так олимпийский чемпион!



После этого он принял решение об окончании спортивной карьеры. Было обидно и неприятно, что с ним так поступили.



Эпизод 3 "Руку ампутировать не дам"



Уйдя из большого спорта, Веденин перешел на тренерскую работу. Потом ушел на пенсию и уехал жить в деревню, недалеко от Тулы. В 2012 году с ним случился инсульт. Месяц лечился, восстанавливался. Все более-менее пришло в норму, кроме правой руки. Она потеряла подвижность, было нарушено кровообращение. Врачи опасались гангрены, предложили ампутацию. Веденин из больницы сбежал. Нашел специалиста- мануальщика, который не только помог восстановить подвижность руки, но и вернуть силу. Врачи не верили своим глазам, когда он показывал им, как рукой, которую они предлагали ампутировать, делает упражнения с гантелями и поднимает гири. Главной своей победой на этом этапе Веденин назвал возвращение на лыжню. Он снова сделал то, во что никто уже не верил.