19 случаев, когда олимпийские спортсмены лишились своих медалей

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Спортсмены, участвующие в олимпийских соревнованиях, вкладывают в это огромное количество сил, усердия и самоотверженности. Однако лишить олимпийца медали, за которую он так боролся, на удивление легко. Иногда это происходит по понятным причинам, а иногда и по причинам, понятным только Олимпийскому комитету... Вот несколько историй про то, как у величайших спортсменов мира отнимали медали. Справедливо или нет - судить вам.
1. Росс Ребальати
Росс Ребальати участвовал в зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано и выиграл золотую медаль для Канады в соревнованиях по гигантскому слалому среди мужчин. Тем не менее, его анализ крови дал положительный результат на наличие ТГК - тетрагидроканнабинола, и спортсмен был дисквалифицирован, несмотря на то, что ТГК не входил в список запрещенных веществ. По этой причине Канадская олимпийская ассоциация постановила, что МОК не имеет полномочий забирать медаль, и МОК был вынужден ее вернуть. Но после этого - через два месяца после Игр - каннабис был добавлен в список запрещенных веществ.
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2. Дун Фансяо
Дун Фансяо участвовала в летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, где ее команда по гимнастике выиграла бронзовую медаль для Китая. Однако позже выяснилось, что ей всего 14 лет, и она по возрасту не имела права участвовать в этих соревнованиях. Команду дисквалифицировали.
3. Ара Абрамян
Ара Абрамян - шведский борец из Армении, который участвовал в летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине. После оспаривания решения судьи в полуфинальном матче он выиграл бронзовую медаль, но во время церемонии снял ее, положил на ковер и ушел. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил его медали и запретил ему участие в Олимпийских играх пожизненно.
4. Джером Янг, Майкл Джонсон, Антонио Петтигрю, Анджело Тейлор, Элвин Харрисон и Кэлвин Харрисон
Американские легкоатлеты Джером Янг, Майкл Джонсон, Антонио Петтигрю, Анджело Тейлор, Элвин Харрисон и Кэлвин Харрисон соревновались на летних Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году и победили в эстафете 4х400 метров. Их лишили золотых медалей, потом восстановили, а потом снова лишили. Джером Янг совершил допинговое нарушение, поэтому медали забрали у всей команды, но, поскольку он не участвовал в финале вместе с остальной командой, медали вернули. Однако позже, в 2008 году, Антонио Петтигрю признал, что также использовал допинг, поэтому вся команда была дисквалифицирована повторно.
5. Надежда Остапчук
Надежда Остапчук - толкательница ядра из Беларуси, которая участвовала в летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Тренер спортсменки признался, что подсыпал в ее еду запрещенное вещество, потому что думал, что к моменту проведения тестов на наркотики этого вещества уже не будет в ее организме. Надежда выиграла золотую медаль, но провалила допинг-тесты, в результате чего была дисквалифицирована с Игр на один год и лишена медалей как за Игры 2012 года, так и за Игры 2008 года.
6. Тайлер Гамильтон
Тайлер Гамильтон - американский шоссейный велогонщик, принимавший участие в летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах. Он выиграл золотую медаль, но тест на наркотики обнаружил в его кровотоке чужую кровь - а это считается формой допинга. Позже он признался и в других формах допинга. В 2012 году МОК приказал ему вернуть медаль.
7. Изабела Драгнева
Изабела Драгнева - болгарская штангистка, которая участвовала в летних Олимпийских играх 2000 года. Она выиграла золотую медаль, став первой женщиной в олимпийской истории, выигравшей соревнования по тяжелой атлетике. Но после того, как она и другие члены сборной Болгарии по тяжелой атлетике провалили тесты на допинг, вся команда была дисквалифицирована и отстранена от соревнований на год.
8. Андреа Рэдукан
Андреа Рэдукан - гимнастка, которая представляла Румынию на летних Олимпийских играх 2000 года в возрасте 16 лет. Она выиграла золотую медаль в женском многоборье, но ее тест дал положительный результат на запрещенное вещество - оно обнаружилось в лекарстве от простуды, которое ей выписал врач команды. Несмотря на то, что позже спортсменка была признана невиновной в употреблении допинга, а тому врачу запретили практиковать на Играх 2004 и 2008 годов, медаль гимнастке так и не вернули.
9. Рик ДеМонт
Рик ДеМонт - американский пловец, принимавший участие в летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. В возрасте 16 лет он выиграл золотую медаль в заплыве на 400 метров вольным стилем среди мужчин и получил право представлять США. Однако в его лекарстве от астмы "Маракс" содержалось запрещенное вещество. Олимпийскому комитету США было известно о лекарстве, но они не сообщили эту информацию МОК - в итоге спортсмен был дисквалифицирован и отстранен от участия в любых других соревнованиях.
10. Мэрион Джонс
Иногда случается так, что какой-то легкоатлет полностью доминирует над остальными. На Играх в 2000 году это была американка Мэрион Джонс. Она легко обошла лучших спортсменов мира в спринте. Позже Мэрион занялась профессиональным баскетболом. Однако в 2005 и 2006 годах она оказалась втянутой в скандал со стероидами BALCO. В 2007 году спортсменка призналась, что принимала стероиды во время Игр и за это была лишена нескольких медалей.
11. Александр Зубков и Алексей Воевода
Российские бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода на Олимпиаде 2014 года в Сочи завоевали золотые медали - в заезде двоек и четверок. И провалили допинг-пробы. В 2017 годау Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал бобслеистов по подозрению в нарушении антидопинговых правил, а также аннулировал все результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи.
12. Александр Крушельницкий
Сборная России по керлингу среди смешанных пар завоевала бронзовую медаль на последних зимних Олимпийских играх, которые проходили в Пхенчхане, Южная Корея. У Александра Крушельницкого оказался положительный результат на препарат мельдоний. Он был лишен медали в феврале 2018 года.
13. Тони Андре Хансен и его конь Камиро
Не только люди проверяют на наличие запрещенных веществ на Олимпийских играх, но и лошадей, участвующих в конных соревнованиях. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине лошадь Камиро, на которой ездил норвежец Тони Андре Хансен, дала положительный результат на капсаицин. Капсаицин входит в состав мази из перца чили, которая обычно используется при легких травмах, однако может быть стимулятором и, таким образом, включен в список запрещенных веществ. Хансен и Камиро выиграли бронзу в соревнованиях по конкуру, но были лишены медали.
14. Ибрагим Самадов
Ибрагим Самадов - советский тяжелоатлет, участвовавший в летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. Матч за золотую медаль был настолько близок, что потребовалось два тай-брейка, но в результате них Самедов остался на третьем месте с бронзой. На церемонии награждения он уронил медаль на подиум и ушел, в результате чего был дисквалифицирован и получил пожизненный запрет на участие от Олимпийского комитета и Международной федерации тяжелой атлетики. Впоследствии дисквалификация была смягчена до двухлетней.
15. Ханс-Гуннар Лильенвалл
Шведский пятиборец Ханс-Гуннар Лильенвалл соревновался в стрельбе на летних Олимпийских играх 1968 года в Мексике. Его команда выиграла бронзовую медаль, но выяснилось, что Лильенвалл пил перед соревнованиями пиво, и вся команда была вынуждена вернуть свои медали - несмотря на то, что в то время алкоголь не был запрещенным веществом. На Играх 1968 года впервые были введены допинг-пробы и этот спортсмен стал первым, кого за них дисквалифицировали.
16. Марика Килиус и Ганс-Юрген Боймлер
Килиус и Боймлер соревновались на зимних Олимпийских играх в Австрии в 1964 году в парном катании и получили серебряную медаль. Однако этих медалей их лишили на том основании, что перед Олимпиадой фигуристы участвовали как профессионалы в ледовом шоу "Holiday on Ice", что запрещено правилами МОК. Однако в 1987 году эти медали спортсменам вернули.
17. Ингемар Йоханссон
Ингемар Йоханссон был шведским боксером, который участвовал в летних Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки. Ему было 19 лет и он дошел до матча за золотую медаль, но был дисквалифицирован за пассивность (в основном он блокировал удары, а не наносил их, чтобы утомить своего соперника). Однако его серебряная медаль была восстановлена в 1982 году.
18. Александр Лейпольд
Когда немецкий борец Александр Лейпольд отправился на Олимпийские игры 2000 года, он уже был опытным ветераном этого вида спорта. Игры 2000 года были его четвертым соревнованием, и он 11 раз выигрывал чемпионат Германии. Лейпольд провел турнир своей жизни в 2000 году и победил, получив золотую медаль. Однако результаты его допинг-пробы оказались положительными. Из-за неправильного обращения с образцом мочи Лейпольду запретили участвовать в международных соревнованиях только на один год.
19. Цао Лэй
Цао Лэй - китайская тяжелоатлетка в весовой категории до 75 кг. Она завоевала золото на Играх 2008 года в Пекине, однако после проваленной допинг-пробы после Олимпиады была лишена медали. Та же участь постигла и китайских штангистов Чена Сесся и Лю Чуньхуна - они тоже потеряли золото, завоеванное на Играх в своей родной стране.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я бы с удовольствием посмотрел олимпиаду, где бегун обгоняет гепарда, штангист поднимает вагон блинов, а метатель ядра так хорош, что снаряд падает в соседнем городе.
Это было бы действительно зрелищно :-)
А мышцы накачала махая ракеткой...