19 случаев, когда олимпийские спортсмены лишились своих медалей

Надежда Остапчук - толкательница ядра из Беларуси, которая участвовала в летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Тренер спортсменки признался, что подсыпал в ее еду запрещенное вещество, потому что думал, что к моменту проведения тестов на наркотики этого вещества уже не будет в ее организме. Надежда выиграла золотую медаль, но провалила допинг-тесты, в результате чего была дисквалифицирована с Игр на один год и лишена медалей как за Игры 2012 года, так и за Игры 2008 года.