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19 случаев, когда олимпийские спортсмены лишились своих медалей

19 случаев, когда олимпийские спортсмены лишились своих медалей (20 фото)

Автор:
10 августа 2021 12:56
Сообщество : Спорт
Метки: Олимпийский комитет   интересные факты о спорте   медали   олимпиада   олимпийские игры   познавательно   спорт   факты   
1207
20
Спортсмены, участвующие в олимпийских соревнованиях, вкладывают в это огромное количество сил, усердия и самоотверженности. Однако лишить олимпийца медали, за которую он так боролся, на удивление легко. Иногда это происходит по понятным причинам, а иногда и по причинам, понятным только Олимпийскому комитету... Вот несколько историй про то, как у величайших спортсменов мира отнимали медали. Справедливо или нет - судить вам.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Олимпийский комитет   интересные факты о спорте   медали   олимпиада   олимпийские игры   познавательно   спорт   факты   
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23k
Батончик с маком Час назад
Весь этот бардак закончится когда разрешат допинг. Это честнее чем хитрожопые астматики и всякие трансформеры.
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28k
Антон Полчаса назад
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379
Александр Полчаса назад
Считаю, надо уже разрешить все виды допинга.
Я бы с удовольствием посмотрел олимпиаду, где бегун обгоняет гепарда, штангист поднимает вагон блинов, а метатель ядра так хорош, что снаряд падает в соседнем городе.
Это было бы действительно зрелищно :-)
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1k
Диагноз 39 минут назад
А эта добрая женщина Серена Уильямс, никогда не принимала запрещенные вещества...
А мышцы накачала махая ракеткой...

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9k
3.6o6pa Час назад
Эти принимали допинг и всё просрали, а остальные просто не попались


Эти принимали допинг и всё просрали, а остальные просто не попалисьПосмотреть
Эти принимали допинг и всё просрали, а остальные просто не попались
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28k
Антон Час назад
Недавно на канале Клима Жукова было выложено видео, где Клим Саныч вместе с другим уважаемым мной человеком Павлом Олеговичем как раз обсуждали тему допинга на Олимпиаде. Кстати, агитирующим за вакцинацию переходить на канал Павла Олеговича не рекомендую - вам очень не понравится контент
. Остальным адекватным людям очень рекомендую.
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