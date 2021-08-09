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Марафонец сбил бутылки воды, предназначенные для соперников

Марафонец сбил бутылки воды, предназначенные для соперников (3 фото + 1 видео)

Автор:
09 августа 2021 20:07
Сообщество : Спорт
Метки: ynews   новости   олимпиада   олимпийские игры   реакция соцсетей   спорт   
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Французский бегун Морхад Амдуни стал предметом ожесточенных споров в социальных сетях после того, как опрокинул целый ряд бутылок с водой во время мужского марафона на Олимпийский играх. Точно неизвестно, намеренно ли действовал атлет, но пользователи соцсетей считают, что видео, запечатлевшее инцидент, говорит само за себя.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   новости   олимпиада   олимпийские игры   реакция соцсетей   спорт   
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23  комментария
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13k
Паша Эмильевич Час назад
По уму, за такие вещи дисквалификация положена. И чемодан-вокзал-Париж в течение суток. Случайно сбил, ага.... Кучу сбил случайно, а последнюю случайно ловко схватил.
Мудило а не спортсмен.
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2k
Sergey Nekrasov Минуту назад
Настоящий, [мат], француз.......
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335
Сигизмунд Лазаревич 3 минуты назад
обезьяна.. хорошо, что говном кидаться не стал.
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6k
Кружок 11 минут назад
Что ещё было ожидать от поганого ниггера?
Хуже них - только хохлотвари
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14k
Граммар-наци Полчаса назад
Французский бегун Морхад Амдуни...
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34k
Alex Полчаса назад
[мат] nigger
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8k
Vacony Полчаса назад
черный француз... какой позор...
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281
Mazter Полчаса назад
Благородство никогда не было сильной стороной французов.
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290
КакогоХу Полчаса назад
Вот гнида
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31k
Korolev 47 минут назад
Абди Нагиай из Нидерландов, а Башир Абди из Бельгии. Смотри не перепутай!
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10k
Александр 49 минут назад
Он сказал, что я черный мудак. Но так нельзя, это же расизм.
Но ты черный и ты мудак, Эрни. И это факты. Вряд ли Прайм Тайма колышет твоя раса.
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307
Алексей Давыдов 52 минуты назад
эх, не доработали люди в белых колпаках в свое время!)))
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28k
Антон Час назад
Видно, что специально сделал. Прославился, что сказать.
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4k
tamin Час назад
Французы вообще ведут себя как англичане
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7k
Михаил Час назад
Ну он и говно.
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1k
Yus Час назад
П*дор, он и в Африке п*дор.
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3k
Димка Смола/67 Час назад
Темную ему !!!
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11k
Михалыч Час назад
Так, где наши чемпионки по стрельбе? Тут бегает окуевший олень!
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8k
Ден Час назад
Гандон, еще и Нигер, может он еще и цыган?
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5k
Владимир Час назад
А если бы так сделал Российский марафонец. Говна бы вылили вплоть до дисквалификации и отстранения 100%!
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4k
VL Час назад
черножопое мудило
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