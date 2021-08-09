Марафонец сбил бутылки воды, предназначенные для соперников

На видео с забега видно, как спортсмены, пробегая мимо стола с бутылками воды, аккуратно разбирают их, пока в кадре не появляется 33-летний Амдуни, который сбивает рукой целый ряд бутылок и хватает последнюю. Этот жест, преднамеренный или нет, оставил остальных марафонцев без воды до конца забега, который проходил в сильную жару.

Этот инцидент заметил австралийский бегун на длинные дистанции и привлек к нему внимание общественности, опубликовав ролик в социальных сетях.