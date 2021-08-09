Марафонец сбил бутылки воды, предназначенные для соперников

Французский бегун Морхад Амдуни стал предметом ожесточенных споров в социальных сетях после того, как опрокинул целый ряд бутылок с водой во время мужского марафона на Олимпийский играх. Точно неизвестно, намеренно ли действовал атлет, но пользователи соцсетей считают, что видео, запечатлевшее инцидент, говорит само за себя.
Амдуни пришел к финишу 14-м в забеге на 42 километра, отстав от победителя Элиуда Кипчоге чуть меньше чем на шесть минут. Но ближе к концу забега произошел инцидент, из-за которого на атлета обратили внимание уже после окончания соревнования.
На видео с забега видно, как спортсмены, пробегая мимо стола с бутылками воды, аккуратно разбирают их, пока в кадре не появляется 33-летний Амдуни, который сбивает рукой целый ряд бутылок и хватает последнюю. Этот жест, преднамеренный или нет, оставил остальных марафонцев без воды до конца забега, который проходил в сильную жару.
Этот инцидент заметил австралийский бегун на длинные дистанции и привлек к нему внимание общественности, опубликовав ролик в социальных сетях.
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Популярный британский ведущий Пирс Морган резко высказался в Twitter, назвав французского бегуна «самым большим м*даком на Олимпиаде».
«Срочно в номер: золотая медаль за звание самого большого м*дака на Олимпийских играх в Токио достается французскому марафонцу Морхаду Амдуни, который намеренно сбил все бутылки с водой, предназначенные для соперников… Невероятно!», – написал ведущий.
Однако некоторые пользователи соцсети утверждают, что Амдуни сбил бутылки случайно, и отмечают, что чуть подальше стоял еще один стол с бутылками, так что спортсмены, бежавшие позади Амдуни, не остались без воды.
Кенийский бегун Кипчоге финишировал первым и выиграл вторую золотую медаль за марафон подряд: до него это удавалось всего двум спортсменам – бегуну из Эфиопии Абебе Бикиле (1960 и 1964 гг.) и Вальдемару Черпински, представлявшему Восточную Германию (1976 и 1980 гг.). Абди Нагиай из Нидерландов взял серебро, а Башир Абди из Бельгии завоевал бронзу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Мудило а не спортсмен.
Хуже них - только хохлотвари
Но ты черный и ты мудак, Эрни. И это факты. Вряд ли Прайм Тайма колышет твоя раса.