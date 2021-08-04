19 фотографий, которые покажут, как нелегко даются спортсменам-олимпийцам медали

3177
20
Если вы думаете, что победы легко даются олимпийским спортсменам, то эти фотографии убедят вас в обратном.
×
Руки штангистки Хиделин Диаз - первой золотой медалистки филиппинской сборной. По словам Диаз, это пустяки - травм, которые не видны, у нее гораздо больше
Мускулы 14-летней Нади Комэнечи - первой гимнастки, выполнившей упражнения на бревне на 10,0
Ноги голландского олимпийского чемпиона по плаванию Маартина ван дер Вейдена после 55-часового благотворительного заплыва на 163 километра для сбора средств на исследования способов лечения рака
Во время легкоатлетических забегов мелкие частицы нагретого полиуретана с беговой дорожки летят из-под шиповок на спины спортсменов
"У меня редкое заболевание, Pectus Excavatum. Из-за него, начиная с 10-летнего возраста, моя грудная клетка становилась все более впалой. Но плавать это не мешает"
"Слева - твои ноги, когда ты проводишь целые дни на велосипеде. Справа - те же ноги после того, как ты ушел из большого спорта и катаешься лишь от случая к случаю"
Немецкий велосипедист Роберт Фостерман и его новозеландский коллега Грег Хендерсон решили померяться объемами бедренных мышц. Немец (справа) победил
От твоего роста зависит, каким спортом ты занимаешься: гимнастка Симона Байлз и волейболист Дэвид Ли
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Первые дни Олимпиады: сумасшедшая реакция соцсетей
- Ни дня без спорта! Реакция соц. сетей на события в мире спорта 18/12/2017
- Форменное безобразие: как будут выглядеть наши спортсмены на Олимпиаде в Пхенчхане
- Лайфхаки по фитнесу от Беара Гриллса
- Ни дня без спорта! Реакция соц. сетей на события в мире спорта
Метки: герои спорта олимпиада олимпийские игры сила воли плюс характер спорт спортсмены тренировки труд
45
Понравилось45
Новости партнёров
То что он бегает быстро - это его ЧСВ.
Для общества он ничего не производит.
Врачи, строители, связисты, курьеры - вот все они что то делают для общества, а эти только для себя.
Спорт выбор каждого, как и сигарета. Другой вопрос, как этим пользоваться.