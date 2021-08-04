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19 фотографий, которые покажут, как нелегко даются спортсменам-олимпийцам медали

19 фотографий, которые покажут, как нелегко даются спортсменам-олимпийцам медали (20 фото)

Автор:
04 августа 2021 08:30
Сообщество : Спорт
Метки: герои спорта   олимпиада   олимпийские игры   сила воли плюс характер   спорт   спортсмены   тренировки   труд   
3177
20
Если вы думаете, что победы легко даются олимпийским спортсменам, то эти фотографии убедят вас в обратном.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: герои спорта   олимпиада   олимпийские игры   сила воли плюс характер   спорт   спортсмены   тренировки   труд   
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18  комментариев
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1k
b1r1da Час назад
Это вы еще не видели какие мозоли офисные сотрудники на жопе натирают?
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43k
SinigamiRuuk 11 минут назад
Скажу простую мысль.
То что он бегает быстро - это его ЧСВ.
Для общества он ничего не производит.
Врачи, строители, связисты, курьеры - вот все они что то делают для общества, а эти только для себя.

Спорт выбор каждого, как и сигарета. Другой вопрос, как этим пользоваться.
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3k
Андрей 14 минут назад
А это просто руки шахтеров.
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9
Кукуся Полчаса назад
Большой спорт калечит
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553
робт 38 минут назад
здесь нет ничего уникального, мало жира и тонкая кожа, у неня вены в жару также торчат без всяких бегов и велосипедов
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4k
sibull 38 минут назад
Они знали, на что идут.
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3k
3BE3DA4ET 47 минут назад
Своим долголетием я обязан спорту. Я им никогда не занимался.“
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442
Бвлад Брюховецкий 48 минут назад
Вы ещё фото дырки в заднице лыжников выложите.
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168
Сергей Сергеев 53 минуты назад
Потенциальные инвалиды. Стоит ли того олимпийская медаль?
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9k
Sasa Час назад
Последнее фото. Я бы если и решился вниз съехать, то живым бы не доехал от разрыва сердца! )))
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