Три курьёзных ситуации, происшедших с советскими спортсменами на Олимпийских играх

Волшебное заклинание для победы, хулиганство на помосте и награда за хорошую драку - как говорится, "настало время офигительных историй".
Волшебное слово "ДАХУСИМ"
Легендарный советский лыжник Вячеслав Веденин запомнился не только яркими успехами в спорте, но и уморительным случаем на Олимпийских играх в Саппоро (1972 год).
Веденин готовился к гонке на 30 км, в которой он считался фаворитом. За несколько минут до старта неожиданно повалил густой снег. Вячеслав стал спешно перемазывать лыжи той мазью, которая лучше подходила к изменившейся погоде.
На это обратил внимание находившийся неподалёку японский журналист (в то время микст-зон не было, и представители прессы могли подойти к спортсменам хоть перед самым стартом). Японец немного говорил по-русски, поэтому воспользовался ситуацией и шутливо поинтересовался:
- Думаете, это поможет? Такой снег ведь валит.
Веденин в ответ сердито пробурчал какое-то слово, которое журналист не понял, но на всякий случай запомнил.
В итоге Вячеслав выиграл гонку и стали олимпийским чемпионом. А одна из японских газет на следующий день вышла с заголовком:
"Советский лыжник сказал волшебное слово "ДАХУСИМ" и выиграл Олимпиаду"
Много лет эту историю рассказывали как анекдот (непонятно, то ли правда, то ли нет). Но в 2013 году в интервью газете "Спорт-Эспресс" Веденин подтвердил, что такая ситуация действительно была и что ему даже специально прислали из Японии этот выпуск газеты, чтобы повеселить.
ХОПА!
А во время Олимпиады 1964 года в Токио весь мир запомнил советского тяжелоатлета Алексея Вахонина.
За золотую медаль Вахонин боролся с венгром Имре Фельди. Соперник был невероятно силен - он взял вес 137,5 кг. Олимпийский рекорд! Чтобы получить золото, Алексею нужно было толкнуть 142,5 кг. Это казалось невероятным. Венгры уже праздновали победу.
Оказалось - зря.
Вахонин громко объявил "Х... [плохо] вы шахтёров знаете!", вытолкнул штангу, зафиксировал упражнение... А потом с молодецким восклицанием "Хопа!" оторвал левую ногу от пола. Мол, и не тяжело вовсе.
Фотографию со стоящим на одной ноге советским штангистом опубликовали газеты по всей планете.
Награда за удар по дружбе
Олимпиада в Мельбурне, 1956 год. Полуфинальный матч по водному поло между советской и венгерской командами. Ситуация, мягко говоря, скользкая: буквально за месяц до этого советские танки подавили восстание в Венгрии против просоветского режима. Сами понимаете настрой спортсменов по отношению друг к другу.
К середине второго тайма счет был 3:0 в пользу Венгрии. И в этот момент произошла стычка между капитанами команд Деже Дьярмати и Петром Мшвениерадзе. Слово за слово - завязалась драка. Дьярмати разбил Мшвениерадзе нос, тот ответил... К капиталам присоединились сначала другие игроки, а потом еще и болельщики.
Когда потасовку удалось прекратить, продолжать матч не стали, а венграм засчитали победу. Советское руководство тут же показательно объявило спортсменам строгий выговор с формулировкой "за нанесение удара по советско-венгерской дружбе". Ватерполисты ожидали, что теперь команду расформируют, а их самих лишат спортивных званий. Однако вместо этого ещё до возвращения домой Петру Мшвениерадзе вручили значок заслуженного мастера спорта - как он сам шутя (или нет?) предположил, за особую активность в драке.
"Он [заместитель главы советской делегации] даже нас похвалил, сказав о том, что в этой специально спровоцированной политической акции ребята повели себя абсолютно правильно: надо было этим венграм еще больше дать. А фраза «особенно молодец здоровый грузин» стала, я думаю, основанием для присвоения мне заслуженного»
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