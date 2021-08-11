Три курьёзных ситуации, происшедших с советскими спортсменами на Олимпийских играх

Веденин готовился к гонке на 30 км, в которой он считался фаворитом. За несколько минут до старта неожиданно повалил густой снег. Вячеслав стал спешно перемазывать лыжи той мазью, которая лучше подходила к изменившейся погоде.

На это обратил внимание находившийся неподалёку японский журналист (в то время микст-зон не было, и представители прессы могли подойти к спортсменам хоть перед самым стартом). Японец немного говорил по-русски, поэтому воспользовался ситуацией и шутливо поинтересовался:

- Думаете, это поможет? Такой снег ведь валит.

Веденин в ответ сердито пробурчал какое-то слово, которое журналист не понял, но на всякий случай запомнил.

В итоге Вячеслав выиграл гонку и стали олимпийским чемпионом. А одна из японских газет на следующий день вышла с заголовком:

"Советский лыжник сказал волшебное слово "ДАХУСИМ" и выиграл Олимпиаду"

Много лет эту историю рассказывали как анекдот (непонятно, то ли правда, то ли нет). Но в 2013 году в интервью газете "Спорт-Эспресс" Веденин подтвердил, что такая ситуация действительно была и что ему даже специально прислали из Японии этот выпуск газеты, чтобы повеселить.