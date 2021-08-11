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Три курьёзных ситуации, происшедших с советскими спортсменами на Олимпийских играх

Три курьёзных ситуации, происшедших с советскими спортсменами на Олимпийских играх (5 фото)

Автор:
11 августа 2021 10:21
Сообщество : Спорт
Метки: забавно   интересно   история   олимпийские игры   спорт   факты   фото   
631
5

Волшебное заклинание для победы, хулиганство на помосте и награда за хорошую драку - как говорится, "настало время офигительных историй".

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Еще крутые истории!
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Метки: забавно   интересно   история   олимпийские игры   спорт   факты   фото   
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