Заброшены, но не позабыты: 10 видов спорта, которые не прижились на Олимпийских играх

На снимке: участник олимпийской дуэли на пистолетах в защитной экипировке. Около 1909 г.



Дуэли на пистолетах были олимпийским спортом дважды: во время Олимпийских игр 1906 и 1908 годов. На Внеочередных летних Олимпийских играх 1906 (которые в то время считались Олимпийскими играми, но не были официально признаны МОК) спортсмены-мужчины стреляли из дуэльных пистолетов по гипсовым манекенам с расстояния 20 и 30 метров.



Во второй раз дуэли на пистолетах прошли на Олимпийских играх 1908 года в Лондоне. Во время этой Олимпиады участники стреляли друг в друга, а не в манекен. Спортсмены были одеты в тяжелую одежду и металлические маски с защитными очками. Пистолеты также были немного доработаны, чтобы обеспечить дополнительную защиту пальцев. Во время соревнований по понятным причинам вместо настоящей пули использовалась восковая.



После Олимпийских игр 1908 года дуэли на пистолетах больше не вводились в программу. Интересно, что австралийский опрос, проведенный перед Олимпийскими играми 2000 года в Сиднее, показал, что 32% респондентов хотели бы, чтобы этот вид спорта возродился на Олимпийских играх.