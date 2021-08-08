Заброшены, но не позабыты: 10 видов спорта, которые не прижились на Олимпийских играх

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На Олимпиаде в Токио в программу были добавлены пять новых видов спорта - бейсбол/софтбол, карате, скейтборд, спортивное скалолазание и серфинг. Может быть, они приживутся и станут традиционными для Олимпийских игр, а может быть, и нет - как не прижились некоторые из видов состязаний, которыми пытались расширить программу в прошлом.
1. Крокет
На снимке: турнир по крокету, Олимпийские игры 1900 года в Париже.
Возможно, это не самый зрелищный вид спорта в истории, но в свое время он стал произвел революцию на Олимпийских играх, потому что стал первым состязанием, в котором могли участвовать женщины.
Крокет появился в программе летних олимпийских игр только один раз - в Париже в 1900 году, и только один зритель купил билет, что посмотреть на это событие. Больше крокет в программу Олимпиад не вводили - возможно, из-за того, что в официальном отчете он был назван "игрой без каких-либо претензий на атлетизм". Но, тем не менее, он открыл дорогу для участия в Олимпийских играх спортсменам-женщинам.
Возможно, это не самый зрелищный вид спорта в истории, но в свое время он стал произвел революцию на Олимпийских играх, потому что стал первым состязанием, в котором могли участвовать женщины.
Крокет появился в программе летних олимпийских игр только один раз - в Париже в 1900 году, и только один зритель купил билет, что посмотреть на это событие. Больше крокет в программу Олимпиад не вводили - возможно, из-за того, что в официальном отчете он был назван "игрой без каких-либо претензий на атлетизм". Но, тем не менее, он открыл дорогу для участия в Олимпийских играх спортсменам-женщинам.
2. Искусства и ремесла
На снимке: посетители восхищаются картиной "На берегу Арильда" шведского художника Дэвида Валлина на Олимпийских играх 1932 года в Лос-Анджелесе. Эта картина получила золотую медаль.
С 1912 по 1948 год соревнования по искусству были олимпийским "видом спорта". В общей сложности участникам была вручена 151 медаль в пяти различных категориях - архитектура, литература, музыка, живопись и скульптура. Основатель Международного олимпийского комитета (МОК) и современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен считал художественные соревнования важным компонентом олимпийского движения. Его идея состояла в том, что настоящий олимпиец - это человек разносторонний, не только спортсмен, но и талантливый художник, артист.
В конце концов художественные соревнования на Олимпийских играх погубила не недостаточная популярность, а дилетантство. Первоначально профессиональным спортсменам не разрешалось участвовать в Олимпийских играх (позднее это правило было отменено), соответственно, не разрешалось это делать и профессиональным художникам. Ну а без определенного уровня мастерства такие соревнования теряют смысл.
С 1912 по 1948 год соревнования по искусству были олимпийским "видом спорта". В общей сложности участникам была вручена 151 медаль в пяти различных категориях - архитектура, литература, музыка, живопись и скульптура. Основатель Международного олимпийского комитета (МОК) и современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен считал художественные соревнования важным компонентом олимпийского движения. Его идея состояла в том, что настоящий олимпиец - это человек разносторонний, не только спортсмен, но и талантливый художник, артист.
В конце концов художественные соревнования на Олимпийских играх погубила не недостаточная популярность, а дилетантство. Первоначально профессиональным спортсменам не разрешалось участвовать в Олимпийских играх (позднее это правило было отменено), соответственно, не разрешалось это делать и профессиональным художникам. Ну а без определенного уровня мастерства такие соревнования теряют смысл.
3. Дуэль на пистолетах (восковыми пулями)
На снимке: участник олимпийской дуэли на пистолетах в защитной экипировке. Около 1909 г.
Дуэли на пистолетах были олимпийским спортом дважды: во время Олимпийских игр 1906 и 1908 годов. На Внеочередных летних Олимпийских играх 1906 (которые в то время считались Олимпийскими играми, но не были официально признаны МОК) спортсмены-мужчины стреляли из дуэльных пистолетов по гипсовым манекенам с расстояния 20 и 30 метров.
Во второй раз дуэли на пистолетах прошли на Олимпийских играх 1908 года в Лондоне. Во время этой Олимпиады участники стреляли друг в друга, а не в манекен. Спортсмены были одеты в тяжелую одежду и металлические маски с защитными очками. Пистолеты также были немного доработаны, чтобы обеспечить дополнительную защиту пальцев. Во время соревнований по понятным причинам вместо настоящей пули использовалась восковая.
После Олимпийских игр 1908 года дуэли на пистолетах больше не вводились в программу. Интересно, что австралийский опрос, проведенный перед Олимпийскими играми 2000 года в Сиднее, показал, что 32% респондентов хотели бы, чтобы этот вид спорта возродился на Олимпийских играх.
Дуэли на пистолетах были олимпийским спортом дважды: во время Олимпийских игр 1906 и 1908 годов. На Внеочередных летних Олимпийских играх 1906 (которые в то время считались Олимпийскими играми, но не были официально признаны МОК) спортсмены-мужчины стреляли из дуэльных пистолетов по гипсовым манекенам с расстояния 20 и 30 метров.
Во второй раз дуэли на пистолетах прошли на Олимпийских играх 1908 года в Лондоне. Во время этой Олимпиады участники стреляли друг в друга, а не в манекен. Спортсмены были одеты в тяжелую одежду и металлические маски с защитными очками. Пистолеты также были немного доработаны, чтобы обеспечить дополнительную защиту пальцев. Во время соревнований по понятным причинам вместо настоящей пули использовалась восковая.
После Олимпийских игр 1908 года дуэли на пистолетах больше не вводились в программу. Интересно, что австралийский опрос, проведенный перед Олимпийскими играми 2000 года в Сиднее, показал, что 32% респондентов хотели бы, чтобы этот вид спорта возродился на Олимпийских играх.
4. Спортивная гимнастика - атлетические булавы
На снимке: группа спортивных гимнастов с булавами, около 1890-х годов.
Мужское выступление с атлетическими булавами в рамках программы спортивной гимнастики проходило на летних Олимпийских играх 1904 года. Каждый участник имел в распоряжении пять минут, чтобы выполнить упражнения двумя булавами массой около 1,5 кг. Это было что-то вроде жонглирования булавами, но без подбрасывания в воздух. Упражнения с булавами можно считать предшественником художественной гимнастики, впервые представленной в качестве олимпийского вида спорта во время игр 1984 года в Лос-Анджелесе.
Мужское выступление с атлетическими булавами в рамках программы спортивной гимнастики проходило на летних Олимпийских играх 1904 года. Каждый участник имел в распоряжении пять минут, чтобы выполнить упражнения двумя булавами массой около 1,5 кг. Это было что-то вроде жонглирования булавами, но без подбрасывания в воздух. Упражнения с булавами можно считать предшественником художественной гимнастики, впервые представленной в качестве олимпийского вида спорта во время игр 1984 года в Лос-Анджелесе.
5. Тяжелая атлетика - толчок одной рукой
На снимке: немецкий силач Евгений Сандов поднимает гантель одной рукой.
Если бы вы жили на рубеже 19-20 веков и хотели доказать всему миру, что вы чемпион среди силачей, то вам следовало принять участие в соревнованиях по поднятию тяжестей одной рукой на Олимпийских играх. Этот вид состязаний входил в программу Олимпиады в 1896, 1904 и 1906 годах.
Поднимать тяжести можно было только одной рукой. Судьи оценивали участников за их подъемы каждой рукой, и в конечном итоге победитель определялся по сумме очков обеих рук. Каждому участнику было разрешено три попытки. Трем лучшим участникам, после того, как остальные отсеивались, было разрешено сделать еще три подъема. Мы не можем себе представить, насколько болели руки и плечи участников после завершения этих соревнований...
Если бы вы жили на рубеже 19-20 веков и хотели доказать всему миру, что вы чемпион среди силачей, то вам следовало принять участие в соревнованиях по поднятию тяжестей одной рукой на Олимпийских играх. Этот вид состязаний входил в программу Олимпиады в 1896, 1904 и 1906 годах.
Поднимать тяжести можно было только одной рукой. Судьи оценивали участников за их подъемы каждой рукой, и в конечном итоге победитель определялся по сумме очков обеих рук. Каждому участнику было разрешено три попытки. Трем лучшим участникам, после того, как остальные отсеивались, было разрешено сделать еще три подъема. Мы не можем себе представить, насколько болели руки и плечи участников после завершения этих соревнований...
6. Лазание по канату
На снимке: соревнования по лазанию по канату на Олимпийских играх 1896 года.
У многих людей лазание по канату часто вызывает ужасные воспоминания о занятиях физкультурой в средней школе, но, хотите верьте, хотите нет, когда-то это занятие было официальным олимпийским видом спорта. Впервые оно появилось на первых современных Олимпийских играх в Афинах в 1896 году и выбыло из списка после Олимпийских игр 1932 года в Лос-Анджелесе. На Олимпийских играх 1896 года веревка была 14 метров в длину, но позже ее укоротили до 8 метров.
Пожалуй, самая впечатляющая победа в лазании по канату случилась в 1904 году, когда победил американец Джордж Эйзер. Эйзер потерял левую ногу перед Олимпиадой в результате крушения поезда и выступал на деревянной ноге. Айзер выиграл не только соревнования по лазанию по канату на Олимпийских играх 1904 года, но и золото на брусьях и в опорном прыжке, серебро в упражнениях на коне и бронзу - на перекладине.
У многих людей лазание по канату часто вызывает ужасные воспоминания о занятиях физкультурой в средней школе, но, хотите верьте, хотите нет, когда-то это занятие было официальным олимпийским видом спорта. Впервые оно появилось на первых современных Олимпийских играх в Афинах в 1896 году и выбыло из списка после Олимпийских игр 1932 года в Лос-Анджелесе. На Олимпийских играх 1896 года веревка была 14 метров в длину, но позже ее укоротили до 8 метров.
Пожалуй, самая впечатляющая победа в лазании по канату случилась в 1904 году, когда победил американец Джордж Эйзер. Эйзер потерял левую ногу перед Олимпиадой в результате крушения поезда и выступал на деревянной ноге. Айзер выиграл не только соревнования по лазанию по канату на Олимпийских играх 1904 года, но и золото на брусьях и в опорном прыжке, серебро в упражнениях на коне и бронзу - на перекладине.
7. Лыжный балет
Балет на лыжах появился как показательный вид спорта во время Олимпийских игр в Калгари (1988 г.) и Олимпийских игр в Альбервиле (1992 г.). Спортсмены выполняли упражнения под музыку в течение 90 секунд, включая вращения и различные прыжки. К сожалению, к 2000 году про лыжный балет уже забыли. Но у нас осталось впечатляющее видео на память!
8. Скиджоринг (ездовые лыжи)
На снимке: скиджоринг с лошадьми, около 1936 г.
Если вы никогда не слышали о скиджоринге, ничего страшного, потому что о нем действительно мало кто слышал. Этот вид спорта появился на Олимпиаде только один раз - во время зимних игр 1928 года в Санкт-Морице, Швейцария. Это лыжный заезд, только человека на лыжах тянет вперед собака, лошадь или механизированный транспорт, например снегоход.
Во время Олимпийских игр 1928 года спортсменов на лыжах тащили за лошадьми по замерзшему озеру. На лошадях не было всадников, и все спортсмены участвовали в соревнованиях одновременно. Хотя скиджоринг был исключен из программы после Олимпийских игр 1928 года, гонки на собачьих упряжках, которые очень похожи на скиджоринг, вошли в программу Олимпийских игр 1932 года.
Если вы никогда не слышали о скиджоринге, ничего страшного, потому что о нем действительно мало кто слышал. Этот вид спорта появился на Олимпиаде только один раз - во время зимних игр 1928 года в Санкт-Морице, Швейцария. Это лыжный заезд, только человека на лыжах тянет вперед собака, лошадь или механизированный транспорт, например снегоход.
Во время Олимпийских игр 1928 года спортсменов на лыжах тащили за лошадьми по замерзшему озеру. На лошадях не было всадников, и все спортсмены участвовали в соревнованиях одновременно. Хотя скиджоринг был исключен из программы после Олимпийских игр 1928 года, гонки на собачьих упряжках, которые очень похожи на скиджоринг, вошли в программу Олимпийских игр 1932 года.
9. Гонка на тандемах
На снимке: пример современного тандемного спринта на Паралимпийском чемпионате мира, около 2007 г.
Велосипед, построенный для двоих, был увековечен в песне 1892 года "Дейзи Белл". В то время как эта песня описывает неспешную велопрогулку, соревнования по спринту на тандемном велосипеде на Олимпийских играх были совсем не расслабляющими. Соревнования на 2000 метров впервые были представлены на Олимпийских играх 1896 года, а последнее их появление произошло на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене (этот вид соревнований остался только на Паралимпийских играх).
Одна из самых интересных историй, связанных с тандемным велосипедным спринтом, произошла на Олимпийских играх в Хельсинки в 1952 году, когда два австралийских велосипедиста, Лайонел Кокс и Рассел Мокридж, решили участвовать в соревнованиях. До этого они никогда не ездили на тандемном велосипеде вместе, никогда вместе не тренировались и даже не имели тандемного велосипеда, на котором можно было бы соревноваться. Тем не менее, австралийский дуэт выиграл золото в турнире.
Велосипед, построенный для двоих, был увековечен в песне 1892 года "Дейзи Белл". В то время как эта песня описывает неспешную велопрогулку, соревнования по спринту на тандемном велосипеде на Олимпийских играх были совсем не расслабляющими. Соревнования на 2000 метров впервые были представлены на Олимпийских играх 1896 года, а последнее их появление произошло на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене (этот вид соревнований остался только на Паралимпийских играх).
Одна из самых интересных историй, связанных с тандемным велосипедным спринтом, произошла на Олимпийских играх в Хельсинки в 1952 году, когда два австралийских велосипедиста, Лайонел Кокс и Рассел Мокридж, решили участвовать в соревнованиях. До этого они никогда не ездили на тандемном велосипеде вместе, никогда вместе не тренировались и даже не имели тандемного велосипеда, на котором можно было бы соревноваться. Тем не менее, австралийский дуэт выиграл золото в турнире.
10. Конный спорт - прыжки в длину
Можно ли считать этот вид спорта олимпийский, если за вас всё делает животное? Прыжки в длину на лошадях были представлены на Олимпийских играх в 1900 году в рамках конных соревнований, и больше такого не повторялось. Победный прыжок был был сделан бельгийцем Константом ван Лангендонком и его лошадью Extra Dry. Это всего лишь 6,10 метра. Чтобы представить это в контексте, самый длинный прыжок в длину, сделанный человеком, составляет 8,95 метра - почти на три метра больше, чем прыжок лошади Extra Dry 1900 года. Короче говоря, лошади оказались не очень хорошими прыгунами в длину.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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