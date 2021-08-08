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Заброшены, но не позабыты: 10 видов спорта, которые не прижились на Олимпийских играх

Заброшены, но не позабыты: 10 видов спорта, которые не прижились на Олимпийских играх (10 фото + 1 видео)

Автор:
08 августа 2021 12:16
Сообщество : Спорт
Метки: Необычные виды спорта   виды спорта   интересно   олимпиада   олимпийские игры   познавательно   спорт   факты из прошлого   
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На Олимпиаде в Токио в программу были добавлены пять новых видов спорта - бейсбол/софтбол, карате, скейтборд, спортивное скалолазание и серфинг. Может быть, они приживутся и станут традиционными для Олимпийских игр, а может быть, и нет - как не прижились некоторые из видов состязаний, которыми пытались расширить программу в прошлом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Необычные виды спорта   виды спорта   интересно   олимпиада   олимпийские игры   познавательно   спорт   факты из прошлого   
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