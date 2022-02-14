Силовики в Нижнем Новгороде задержали троих человек за размещение нацистской символики в сети

В День Победы проходит акция «Бессмертный полк». По всей России люди выходят с фотографиями родственников, участвовавших в той страшной войне. Многие, очень многие, вернулись с нее покалеченными. Или не вернулись вообще. И так почти в каждой семье. Поэтому адекватному человеку и в голову не приходит над этим шутить.

Но есть и «альтернативно одаренные» товарищи. Таких хватало в 2020-м году, когда из-за пандемии, акцию «Бессмертный полк» решили провести в онлайн-формате. Тогда организовали сайт «Банк памяти» и каждый желающий мог загрузить фото родных с краткой исторической справкой. На 9 мая эти фото показывали на 200 экранах по всей Москве.

×

×

Прислали тысячи фотографий. И руководитель движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской рассказывал, что благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок: «Но все равно единицы просочились из-за очень неплохого фотомонтажа».

Возможно, они просочились из-за того, что некоторые волонтеры поленились, а может и забили на модерацию - в общем, часть фоток просочилась. Среди них были изображения Гитлера, Гиммлера и остальных упырей нацистской Германии. Их прислали «альтернативные» - в основном, из Незалежной, там в последнее время сильно полюбили нацистов и с теплотой вспоминают те времена, когда их прадеды служили полицаями и надзирателями в концлагерях. Ну еще им просто нравится нам подгадить, не без этого.

Но были и россияне. Несколько жителей Нижнего Новгорода закинули фотки зигующего фюрера и его братвы, причем сделали это с домашних компов. В принципе, это все, что нужно знать об устройстве их мозгов. После завершения акции, все IP-адреса «альтернативных» передали силовикам. Установили кто это: Тараканов Д., Викулов А. и Карнаухов А. Вся троица неоднократно признавалась в любви к нацизму и постоянно постила в своих соцсетях сказки о «прекрасном строе Третьего рейха». Потом вот додумались отправить фотки на акцию. Странно, но пришли к ним только недавно - Викулова и Карнаухова задержали без лишнего шума, а вот к Тараканову пришли уже с камерами: