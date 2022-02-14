FISHKINET
Сообщество Криминал 1250 постов • 299 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Силовики в Нижнем Новгороде задержали троих человек за размещение нацистской символики в сети

Силовики в Нижнем Новгороде задержали троих человек за размещение нацистской символики в сети (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2022 15:42
Сообщество : Криминал
Метки: Незалежная   бессмертный полк   нацизм   нижний новгород   силовики   фотографиях   
771
1
1

Эти товарищи отправили фото Гитлера, Гиммлера и прочей нечисти, для участия в онлайн-акции «Бессмертный полк».

В День Победы проходит акция «Бессмертный полк». По всей России люди выходят с фотографиями родственников, участвовавших в той страшной войне. Многие, очень многие, вернулись с нее покалеченными. Или не вернулись вообще. И так почти в каждой семье. Поэтому адекватному человеку и в голову не приходит над этим шутить.

Но есть и «альтернативно одаренные» товарищи. Таких хватало в 2020-м году, когда из-за пандемии, акцию «Бессмертный полк» решили провести в онлайн-формате. Тогда организовали сайт «Банк памяти» и каждый желающий мог загрузить фото родных с краткой исторической справкой. На 9 мая эти фото показывали на 200 экранах по всей Москве.

×
×

Прислали тысячи фотографий. И руководитель движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской рассказывал, что благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок: «Но все равно единицы просочились из-за очень неплохого фотомонтажа».

Возможно, они просочились из-за того, что некоторые волонтеры поленились, а может и забили на модерацию - в общем, часть фоток просочилась. Среди них были изображения Гитлера, Гиммлера и остальных упырей нацистской Германии. Их прислали «альтернативные» - в основном, из Незалежной, там в последнее время сильно полюбили нацистов и с теплотой вспоминают те времена, когда их прадеды служили полицаями и надзирателями в концлагерях. Ну еще им просто нравится нам подгадить, не без этого.

Но были и россияне. Несколько жителей Нижнего Новгорода закинули фотки зигующего фюрера и его братвы, причем сделали это с домашних компов. В принципе, это все, что нужно знать об устройстве их мозгов. После завершения акции, все IP-адреса «альтернативных» передали силовикам. Установили кто это: Тараканов Д., Викулов А. и Карнаухов А. Вся троица неоднократно признавалась в любви к нацизму и постоянно постила в своих соцсетях сказки о «прекрасном строе Третьего рейха». Потом вот додумались отправить фотки на акцию. Странно, но пришли к ним только недавно - Викулова и Карнаухова задержали без лишнего шума, а вот к Тараканову пришли уже с камерами:

ТТеперь каждый из них получит срок по статье «Реабилитация нацизма» и отъедет в лагерь года на три. От души пошутили, правда сейчас им не до смеха.

Как считаете, такие «приколы» тянут на реальный срок?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Незалежная   бессмертный полк   нацизм   нижний новгород   силовики   фотографиях   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Fara Zolkin Час назад
Безмозглый био мусор...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
vit 55 секунд назад
Главное про Украину вспомнить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Hunson Abadeer 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
425
Bendix 22 минуты назад
Много эмоций, мало фото-фактов. Пошёл по ссылкам автора - ничего такого нет. Видео смотрел и плакал - каждому б такое задержание - двери открыты, СОБР-овцы на камеру оглядываются (правильно идём, хорошо смотримсмя?), заводяший так , по-деловому, всем, как швейцар, двери открывает. Всё срежиссировано направлено, но топорно. На школьника средник классов рассчитано, чтобы запугать самых ссыкливых. За такую шнягу звёздочки снимать надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
669
Kruma Полчаса назад
"В ведомстве добавили, что установили IP-адреса и личности их владельцев." по айпи ага очень смешно :) или они на столько де№;"илы что с открытых айпи х..й страдали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152
Критерий Коши 47 минут назад
Возможно, им говорила мама в детстве "Учи, сынок, историю, а то дебилом вырастешь". Но сынок видать не слушал, и ни о причинах Второй мировой войны, ни о её ходе он не знает практически ничего. Да и о нацисткой Германии ему тоже скорее всего ничего толком не известно. Он насмотрелся псевдоисторических роликов, которые как раз и направлены на такой необразованный сброд, посчитал себя выше общества и его ценностей и выложил в сеть своего "кумира".
Может быть в камере он осознает всю тупость и невежество своего поступка и попытается исправить своё мышление, но до той поры для общества он, абсолютно справедливо, изгой и быдло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mixan 49 минут назад
Поделом таким дебилам и другим хороший урок ! Вообще считаю такие новости нужно прям во всех школах России зачитать и провести беседу ,чтобы знали ,что с этим шутить не стоит ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Руслан Новак 55 минут назад
Ну естественно, чем же ещё заниматься силовикам. Прям трёх упырей поймали!!! Теперь ботняк на каждом углу по этому поводу статейки клепать будет. А то что наркотой на каждом углу торгуют это фигня. То что чиновники миллиардные откаты пилят, это мелочь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
884
Hallo FreeSpace 57 минут назад
да , мозгов там нет ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото) Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото) На Рамзана Кадырова хотят завести уголовное дело На Рамзана Кадырова хотят завести уголовное дело 23-летняя кассир "Сбербанка" украла 26 миллионов, чтобы увеличить грудь и уехать из страны 23-летняя кассир "Сбербанка" украла 26 миллионов, чтобы увеличить грудь и уехать из страны Атлас Пернкопфа: нацистская книга по анатомии, которой до сих пор пользуются хирурги Атлас Пернкопфа: нацистская книга по анатомии, которой до сих пор пользуются хирурги Коммунальщики в Нижнем Новгороде нашли оригинальный способ сбивать сосульки с крыш Коммунальщики в Нижнем Новгороде нашли оригинальный способ сбивать сосульки с крыш В Нижнем Новгороде ледяная глыба унесла жизнь рабочего В Нижнем Новгороде ледяная глыба унесла жизнь рабочего
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76352



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Троллинг 80-го уровня: фото министров обороны России и&nbsp;Британии вызвало шок на&nbsp;Западе
1
126
Троллинг 80-го уровня: фото министров обороны России и Британии вызвало шок...
Одна из загадок "Бриллиантовой руки": почему Каневский был с голым торсом?
1
122
Одна из загадок "Бриллиантовой руки": почему Каневский был с голым торсом?
Набирающие популярность в сообществах
Кусок мяса из Тайланда
0
42
Кусок мяса из Тайланда
ТОП 10 Интересные факты о Книге Рекордов Гиннеса
0
10
ТОП 10 Интересные факты о Книге Рекордов Гиннеса
Изменил и ушёл к Асмус. Судьба первой жены Гарика Харламова (6 фото)
Изменил и ушёл к Асмус. Судьба первой жены Гарика Харламова (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нам их не понять
2
1

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#СССР#животные#подборка#в мире#кино#США#девушки#новости
#Юмор#история#прикол#люди#страна#ватермарк#комментарии#Спорт#дтп#позитив
#факты#картинки#Россия#фотографии#Ynews#gif#Приколы#аварии#космос#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться