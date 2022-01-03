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Кадыровский силовик отметил 2022-й публикацией о «разгроме федералов» в 1994 году

Кадыровский силовик отметил 2022-й публикацией о «разгроме федералов» в 1994 году (13 фото)

Автор:
03 января 2022 13:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Война в Чечне   кадыров   силовики   чеченцы   штурм Грозного   
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31 декабря 1994 года Россия открыла очередную темную страницу своей истории. Именно в этот день начался новогодний штурм Грозного, обернувшийся настоящей трагедией. Молодые 18-летние парни получили приказ войти в город.

Чем всё кончилось, известно всем: настоящей бойней из-за зажравшихся генералов, «спланировавших» операцию так, что исход был заведомо всем понятен.

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Наступил 2022 год, и что мы видим? Как представители чеченского спецназа гордятся тем, что наказали «оккупантов».


Некий помощник по силовому блоку командира полка имени Кадырова, капитан Ильяс Солтаев выложил в Инстаграме ностальгический пост по «разгрому федералов». Так он отметил минувший Новый год.

Ожидаемо, в ответ на это на него повалила критика.

Казалось бы, самое время заткнуть рот и извиниться, но Солтаев решил пойти дальше, ответив русским «Свиньи, мы так с детства вас называли». Кого именно он так назвал, догадаться нетрудно. Мимо этого пользователи также не смогли пройти мимо, призвав Росгвардию ответить за своего подчиненного.

Мало того, что в 2019 году его наградили знаком «За отличие в борьбе против терроризма!», хотя сейчас он всячески воспевает дудаевских боевиков, так ещё входит в состав Росгвардии.

Не кажется ли вам, что подобных персонажей нужно знать в лицо? Но вместо этого потом парламент Чечни заявляет, что не нужно называть этническую принадлежность преступников, а Кадыров жалуется, что на них все наговаривают.

Так ли это? Почему подобные персонажи продолжают работать в силовых структурах, оправдывая терроризм? Если у некоторых приходится выискивать признаки кощунственного преступления, то здесь всё налицо.

И что-то подсказывает, что кадыровском стане не он один придерживается подобных взглядов, не мешающих ему зарабатывать себе очередное звание, попутно высиживая на двух стульях. Будет ли реакция компетентных органов? Или он продолжит успешно строить карьеру и дальше?

И нужны ли такие силовики, получающие награды за «борьбу с терроризмом» и тут же его воспевающие, кому-либо кроме Кадырова? Ответ очевиден!  

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Метки: Война в Чечне   кадыров   силовики   чеченцы   штурм Грозного   
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15
грпашгупрашгу Час назад
свиньи так свиньи. А я их с детства овцеебами зову.
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5k
gor 12 минут назад
ну и в чём Сокуров был не прав?
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61k
Опиум для народа 14 минут назад
Как будто кто-то сомневался в настроениях этих кадыровских свиней.
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4k
Дмитрий 15 минут назад
Т.е. "свиньи" враги получается? А как называется человек, который был против одних, теперь служит в их армии, получает звания, деньги? Ни кто не подскажет? К тому, что товарищу Солтаеву стоит об этом подумать! Как и над тем, что стоит ли размещать подобные "статусы".
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15k
Toxictofa 20 минут назад
Кадыров че-то там хотел Украину присоединить?
Вот и отправьте этих чертей с укропами воевать.
А мы посидим посмотрим.
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205
Stes 23 минуты назад
Минуточку! А разве кто-то сомневается в том, что как только дотации (или контрибуции!??) из Кремля прекратятся, так они опять все разом оружие, которым их любезно снабжает армия, МВД и рос"гвардия", против России повернут? Есть сомневающиеся в этом!?
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15
Slepnir Полчаса назад
да это всё пустяки! главное же то,что на Украине творится!
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11k
Mike Полчаса назад
Вот как не очевидно все становится. Все х/*сят: этого длинноязыкого "военного", нации и т.д. Но никто не вспомнил, что это все строили пьяная мразь ЕБН, и пашка-мерседес.
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923
Сергей Дусаков Полчаса назад
Поражаюсь его незнанием. В. В. Путин тоже этой национальности, которую он некультурно называет.
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707
Максим Максимов Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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707
Максим Максимов Полчаса назад
Интересно: а что на это ответит так называемый "академик" кадыр-бей?
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3k
ых 37 минут назад
Попробовал поискать в инсте по нику, так их там как овец не резанных - все полковники.
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39k
Alex 45 минут назад
А я х с детства черножопым называю.
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91k
Дед Степан 45 минут назад
Ни каких движений не последует. Пошумят чуть в интернете и всё
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3k
ых 46 минут назад
Ну дак что кадырка, что росгвардия это цепные псы путена и ко. Заводить одного пса опасно, может загрызть хозяина, а два и более успешно сдерживают друг друга, попутно воздействуют на соперников и противников - на одних втихую, на других открыто. Ну а именно этот овцееб ничем особо и не отличился, в плане высказываний, все они об этом думают.
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8k
Ivan 47 минут назад
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13k
Михалыч 50 минут назад
За такое надо десятку давать, плюс всю родню, как неблагонадёжных, лишить всех государственных постов и уволить со службы, раз не могли за своей обезьянкой проследить.
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−2
Сергей 55 минут назад
тут мимо Путин не проходил, со своим "кто как обзывается, тот так и называется"? В точку хоть раз бы попал.
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3k
Иван Час назад
Вы чо хотите как в Югославии?(с)
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2k
lekha-fil Час назад
А разве они не все так думают?
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10k
Шурум-бурум Час назад
дедушка Сталин ВСЁ правильно делал в своё воемя! действительно талантливейший руководитель государства! как бы не чернили его имя потомки воров, убийц, предателей и врагов нарда!
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