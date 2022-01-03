Кадыровский силовик отметил 2022-й публикацией о «разгроме федералов» в 1994 году

31 декабря 1994 года Россия открыла очередную темную страницу своей истории. Именно в этот день начался новогодний штурм Грозного, обернувшийся настоящей трагедией. Молодые 18-летние парни получили приказ войти в город.
Чем всё кончилось, известно всем: настоящей бойней из-за зажравшихся генералов, «спланировавших» операцию так, что исход был заведомо всем понятен.
Наступил 2022 год, и что мы видим? Как представители чеченского спецназа гордятся тем, что наказали «оккупантов».
Некий помощник по силовому блоку командира полка имени Кадырова, капитан Ильяс Солтаев выложил в Инстаграме ностальгический пост по «разгрому федералов». Так он отметил минувший Новый год.
Ожидаемо, в ответ на это на него повалила критика.
Капитан МВД Ильяс Солтаев прокомментировал:— Ryssä Kuono 🇫🇮 (@CapoSpecialista) January 3, 2022
«Свиньи, мы так с детства вас называли. Аллаху Акбар»
Думаем, что всем понятно кого он имеет ввиду под «свиньями». Продолжай Ильяс, ещё не весь интернет знает какой ты нацистский биомусор. pic.twitter.com/9UQSxhnt4E
Ильяс Солтаев террорист?? Или просто бомба замедленного действия в составе Росгвардии??— A_n_t_i_BLM_onkey (@gerka8814) January 3, 2022
Капитан МВД Ильяс Солтаев который прославлял чеченских террористов, убивавших Русских солдат, ответил критикам:— Andy Schultz (@AAglush) January 2, 2022
«Свиньи, мы так с детства вас называли. Аллаху Акбар»
Думаем, что всем понятно кого он имеет ввиду под «свиньями». Продолжай Ильяс. Покажи истинный облик кадыровцев. pic.twitter.com/mDpwqMsLBs
Казалось бы, самое время заткнуть рот и извиниться, но Солтаев решил пойти дальше, ответив русским «Свиньи, мы так с детства вас называли». Кого именно он так назвал, догадаться нетрудно. Мимо этого пользователи также не смогли пройти мимо, призвав Росгвардию ответить за своего подчиненного.
Мало того, что в 2019 году его наградили знаком «За отличие в борьбе против терроризма!», хотя сейчас он всячески воспевает дудаевских боевиков, так ещё входит в состав Росгвардии.
Этот офицер — Ильяс Солтаев, носящий позывной Полковник (такой вышит у него на нагрудном шевроне) — в декабре 2019 года был награжден памятным знаком «За отличие в борьбе против терроризма»! В 2017 году его показывали в репортаже чеченского телевидения— Неистребимый Шпион (@_SpyHard) January 2, 2022
Не кажется ли вам, что подобных персонажей нужно знать в лицо? Но вместо этого потом парламент Чечни заявляет, что не нужно называть этническую принадлежность преступников, а Кадыров жалуется, что на них все наговаривают.
Так ли это? Почему подобные персонажи продолжают работать в силовых структурах, оправдывая терроризм? Если у некоторых приходится выискивать признаки кощунственного преступления, то здесь всё налицо.
И что-то подсказывает, что кадыровском стане не он один придерживается подобных взглядов, не мешающих ему зарабатывать себе очередное звание, попутно высиживая на двух стульях. Будет ли реакция компетентных органов? Или он продолжит успешно строить карьеру и дальше?
И нужны ли такие силовики, получающие награды за «борьбу с терроризмом» и тут же его воспевающие, кому-либо кроме Кадырова? Ответ очевиден!
Источник:
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Вот и отправьте этих чертей с укропами воевать.
А мы посидим посмотрим.
Предков нынешних бандерлогов надо было не сажать, а вешать...