Кадыровский силовик отметил 2022-й публикацией о «разгроме федералов» в 1994 году

Наступил 2022 год, и что мы видим? Как представители чеченского спецназа гордятся тем, что наказали «оккупантов».

Некий помощник по силовому блоку командира полка имени Кадырова, капитан Ильяс Солтаев выложил в Инстаграме ностальгический пост по «разгрому федералов». Так он отметил минувший Новый год.