Невероятное спасение 5-ти летчиков 3-х самолетов на одном 2-местном Ил-2 в тылу врага в марте 1944-г

Тем временем немцы очухались и начали обстреливать готовый взлететь Ил-2, но они были еще далеко, и даже прицельная стрельба не давала результатов. Тем временем третий штурмовик (лейтенант Петр Николаевич Клюев, 22 года), на котором закончились патроны, носился над немцами на бреющем, чтобы хоть как-то их задержать. Но долго он так летать не мог – заканчивалось горючее.



Наконец вся пятерка так и сяк разместилась на самолете Демехина, но тут оказалось, что штурмовик завяз в раскисшем черноземе, и не хотел вообще никак двигаться. Ситуация сложилась вообще катастрофическая, и Клюев уже решил тоже садиться, чтобы усилить группу собой и своим стрелком и дать своим товарищам больше шансов отбиться от гитлеровцев. Стрелки всегда имели при себе автоматы с полным боезапасом, так что шанс ускользнуть на своих двоих был.

Тем временем летчики и стрелки выбрались из Ил-2 и начали толкать самолет на более твердый грунт, попутно сдирая с колес налипшие килограммовые комья грязи. А немцы все ближе и ближе. Времени уже не оставалось, и носившийся над полем боя Клюев уже должен был или садиться, или отваливать, чтобы не стать четвертой жертвой.



Но все закончилось благополучно, причем поразительно благополучно. Самолет вытолкали на более-менее утоптанную степную дорогу, хоть и тоже раскисшую. Нагруженный таким интересным образом Ил-2 Демехина долго разгонялся по мягкому грунту, испытывая приличное лобовое сопротивление от двух висящих на шасси людей, но все же оторвался от земли и на скорости 300 км/ч понесся на восток, к своим. Штурмовик Клюева прикрывал его сзади от возможных истребителей противника, намереваясь в случае чего идти на таран.



Но все обошлось. Правда, у обоих самолетов сразу за Днепром закончилось горючее, и им снова пришлось сесть в степи, но это уже была наша территория, контролируемая нашими войсками.