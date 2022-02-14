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Невероятное спасение 5-ти летчиков 3-х самолетов на одном 2-местном Ил-2 в тылу врага в марте 1944-г

Невероятное спасение 5-ти летчиков 3-х самолетов на одном 2-местном Ил-2 в тылу врага в марте 1944-г (8 фото)

Автор:
14 февраля 2022 15:24
Метки: Невероятное спасение   ил-2   самолет   
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8

10 марта 1944 года в причерноморских степях на слиянии Южного Буга и Днепра произошел очень интересный (а скорее – супер-героический) случай, когда при попытке спасения всего лишь одного сбитого пилота-истребителя в ловушке оказались целых пять боевых летчиков. И только благодаря мастерству одного из них всем пятерым удалось вырваться из неминуемого фашистского плена на двухместном штурмовике Ил-2.

На войне бывает всякое, и спасение летчиков с подбитых самолетов из тыла врага другими пилотами – явлением не было редким. Много раз было так, что спасали даже двух сбитых пилотов, например, с упавшего бомбардировщика или штурмовика. Но вот чтобы на двухместном Ил-2 уместилось сразу 5 (пять) человек, и при этом перегруженный самолет на последних остатках топлива успешно долетел до своих – такой случай только один.

Данные, в этой статье, базируются на двух публикациях в газетах (1944 и 2007 гг.) и воспоминаниях одного участника тех событий (В. Е. Милонов), а также одного его «коллеги»-фронтовика (А. Филатов), который эту историю расследовал своими путями.


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Итак, дело было в марте 1944-го, незадолго до освобождения Крыма. Наши штурмовики с аэродромов на левом (восточном) берегу Днепра совершали налеты на скопления гитлеровских войск, которые могли бы ударить по частям Красной Армии, уже почти вплотную придвинувшимся к Херсону.

10 марта на штурмовку немецкого аэродрома бомбардировочной авиации у села Водопой (чуть севернее г. Николаев на р. Южный Буг) вылетели 26 двухместных Ил-2 в сопровождении 18 истребителей Як-3.

Штурмовка прошла успешно, «Яки» выполнили свою задачу по прикрытию Ил-2, защитив их от «мессершмиттов», поднявшихся по тревоге с соседнего аэродрома Снигиревка. После двух заходов штурмовики начали отход на восток, и уже пересекли реку Ингул, находившуюся на оккупированной территории, как один из штурмовиков заметил внизу в степи дымивший Як-3, возле которого суетился пилот. Рядом находилось село Новониколаевка, в котором засели немцы, и было видно, как они начинают выдвигаться на конях в направлении сбитого советского самолета.


Один из штурмовиков, который пилотировал 22-летний младший лейтенант Владимир Егорович Милонов решил спасти сбитого летчика. Он приземлился в поле недалеко от «Яка» и приказал подбежавшему пилоту (лейтенант Иосиф Моисеевич Стопа, 22 года, к тому времени уже дважды Краснознаменный орденоносец) полезать в кабину к своему стрелку.

Однако тут же выяснилось, что у штурмовика проблема с одним из колес шасси – видимо, оно было повреждено осколками зенитного снаряда при штурмовке, а при посадке вообще развалилось. Таким образом оказалось, что «безлошадными» в немецком тылу оказались уже три летчика, а кругом – степь, бежать некуда. Летчики подожгли самолет и приготовились отдавать свои жизни задорого.


Оставшиеся два штурмовика пошли в атаку на приближавшихся немцев и заставили их залечь. Но боезапас после штурмовки аэродрома заканчивался, и долго немцев было не сдержать. Тогда пилот второго Ил-2 - 23-летний лейтенант Андрей Васильевич Демехин, пошел на посадку, чтобы все же попытаться вытащить попавших в беду «коллег».

Посадив свой самолет в поле, Демехин недолго раздумывал, как расположить «персонал», чтобы они все уместились на двухместном штурмовике. Истребителя Стопу и командира первого штурмовика Милонова он загнал в кабину стрелка, а двух стрелков заставил уцепиться за раскосы шасси и как можно глубже влезть в гондолы, чтобы им не поотрывало ноги при старте.


Тем временем немцы очухались и начали обстреливать готовый взлететь Ил-2, но они были еще далеко, и даже прицельная стрельба не давала результатов. Тем временем третий штурмовик (лейтенант Петр Николаевич Клюев, 22 года), на котором закончились патроны, носился над немцами на бреющем, чтобы хоть как-то их задержать. Но долго он так летать не мог – заканчивалось горючее.

Наконец вся пятерка так и сяк разместилась на самолете Демехина, но тут оказалось, что штурмовик завяз в раскисшем черноземе, и не хотел вообще никак двигаться. Ситуация сложилась вообще катастрофическая, и Клюев уже решил тоже садиться, чтобы усилить группу собой и своим стрелком и дать своим товарищам больше шансов отбиться от гитлеровцев. Стрелки всегда имели при себе автоматы с полным боезапасом, так что шанс ускользнуть на своих двоих был.


Тем временем летчики и стрелки выбрались из Ил-2 и начали толкать самолет на более твердый грунт, попутно сдирая с колес налипшие килограммовые комья грязи. А немцы все ближе и ближе. Времени уже не оставалось, и носившийся над полем боя Клюев уже должен был или садиться, или отваливать, чтобы не стать четвертой жертвой.

Но все закончилось благополучно, причем поразительно благополучно. Самолет вытолкали на более-менее утоптанную степную дорогу, хоть и тоже раскисшую. Нагруженный таким интересным образом Ил-2 Демехина долго разгонялся по мягкому грунту, испытывая приличное лобовое сопротивление от двух висящих на шасси людей, но все же оторвался от земли и на скорости 300 км/ч понесся на восток, к своим. Штурмовик Клюева прикрывал его сзади от возможных истребителей противника, намереваясь в случае чего идти на таран.

Но все обошлось. Правда, у обоих самолетов сразу за Днепром закончилось горючее, и им снова пришлось сесть в степи, но это уже была наша территория, контролируемая нашими войсками.



Двое стрелков, которым пришлось лететь на шасси, были все заляпаны грязью, ну, это и неудивительно. Мало того – при скорости в 300 км/ч, да при мартовской погоде они прилично закоченели, но, к счастью, даже не простудились.

Интересно, что через три дня после этого подвига А. В. Демехину было присвоено звание Героя Советского Союза + вручен орден Ленина и номерная медаль «Золотая Звезда». Ну, ясно, что эти награждения были за предыдущие заслуги, просто документы долго оформлялись. Но позже этот герой награждался еще не единожды, но ни разу – за спасение трех летчиков. Как будто бы и не было этого геройского случая.


Но этот случай был, его подтверждают не только бывшие участники той операции по спасению, но и жители села Новониколаевка Жовтневого района Николаевской области, которые были свидетелями этого спасения. В честь фронтовиков сельчане поставили памятный знак с изображением самолета, совершающего посадку.


В заключение список всех действующих лиц того знаменательного события, в котором принимали участие три штурмовика Ил-2 и один истребитель Як-3.

1). Иосиф Моисеевич Стопа (1922-???? гг.), пилот Як-3, лейтенант, после войны следы его затерялись.

2). Милонов Владимир Егорович, командир Ил-2 (1922-2012 гг.). Первым пошел на посадку для спасения Стопы, вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта.

3). Старший сержант Николай Хирный, воздушный стрелок Ил-2 Милонова, погиб до Победы. Больше никаких сведений о нем не имеется.

4). Демёхин Андрей Васильевич, командир Ил-2, главный герой описанных выше событий, 1921-1946 гг., погиб в авиакатастрофе после войны в звании старшего лейтенанта, Герой Советского Союза.

5). Старшина Иван Разгоняев, воздушный стрелок Ил-2 Демехина, погиб до Победы. Больше никаких сведений о нем не имеется.

6). Клюев Пётр Николаевич, командир Ил-2, прикрывавшего операцию, описанную в статье, 1922-1950 гг., погиб в авиакатастрофе после войны в звании капитана, Герой Советского Союза.

7). Сержант Гликин, воздушный стрелок Ил-2 Клюева. Больше никаких сведений о нем не имеется, кроме сведений о том, что после войны уехал работать на Дальний Восток.

Правда, в армейской газете «Сталинский воин» от 17 марта 1944 года вместо Гликина фигурировал воздушный стрелок сержант А. Князев. Но сержант Гликин фигурирует в рассказе летчика-фронтовика Алексея Филатова (газета «Ижица», г. Луганск, 10 января 2007 г.), который до самого конца жизни расследовал все это дело и даже отыскал некоторых его «фигурантов», взяв с них «показания», легшие в основание публикации.


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Метки: Невероятное спасение   ил-2   самолет   
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67k
Максим 3 часа назад
Вечная память.. Воздушные стрелки были людьми храбрейшими.. Обычно удар шел по ним.
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45k
TimPraw Час назад
"дело было в марте 1944-го, незадолго до освобождения Крыма." - рефлекс в голове, что не тот год
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1k
4EPMET 3 часа назад
Просто на ИЛ-2 стрелок находился вне бронекапсулы. Именно этим объясняется высокая смертность стрелков ИЛ-2. Но по другому никак. Самолет не смог бы поднять сдвоенную бронекапсулу, штурмовое и оборонительное вооружение. Ильюшин итак такие танцы с бубном исполнял, чтобы усадить за пилота стрелка!
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