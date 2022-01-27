В Словакии прошел испытания и сертификацию самолет-автомобиль AirCar

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Футуристический летательный аппарат AirCar - детище компании KleinVision. Аппарат может трансформироваться из спортивного автомобиля в самолет менее чем за три минуты. Он успешно прошел испытания, совершив 200 взлетов и посадок, и теперь официально сертифицирован для полетов.
Разработчики говорят, что в будущем AirCar отлично подойдет для отдыха и самостоятельных путешествий.
AirCar может поступить в продажу в ближайшие 12 месяцев. Пока никаких подробностей о цене не сообщается.
Летающий автомобиль AirCar может достигать высоты 2500 метров и развивать скорость более 160 км/ч.
Он прошел сертификацию после выполнения более 200 взлетов и посадок в течение 70 часов строгих летных испытаний в соответствии со стандартами Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA).
Разработчики AirCar заявили, что испытания включали в себя полный спектр полетных и эксплуатационных маневров, и добавили, что аппарат "продемонстрировал поразительную статическую и динамическую устойчивость в режиме полета".
AirCar Prototype 1, оснащенный двигателем с фиксированным винтом мощностью 160 лошадиных сил, является детищем профессора Кляйна и был разработан словацкой фирмой KleinVision.
"Сертификация AirCar открывает двери для массового производства очень эффективных летающих автомобилей, — сказал профессор Стефан Кляйн, изобретатель AirCar, руководитель группы разработчиков и летчик-испытатель. - Это официальное и окончательное подтверждение нашей способности навсегда изменить путешествия на средние расстояния".
"Сертификация AirCar открывает двери для массового производства очень эффективных летающих автомобилей, — сказал профессор Стефан Кляйн, изобретатель AirCar, руководитель группы разработчиков и летчик-испытатель. - Это официальное и окончательное подтверждение нашей способности навсегда изменить путешествия на средние расстояния".
"Пятьдесят лет назад автомобиль был воплощением свободы. AirCar позволяет нам снова быть свободными", - добавил соучредитель проекта Антон Заяц.
По словам Рене Молнара, директора Транспортного управления Словакии, все этапы уникальной разработки с момента ее запуска в 2017 году тщательно отслеживались. Он уверен, что AirCar сочетает в себе лучшие инновации и меры безопасности в соответствии со стандартами EASA. Это устройство определяет новую категорию спортивного автомобиля и надежного самолета "два в одном". Его сертификация была сложной и увлекательной задачей.
Сертификат был получен через шесть месяцев после того, как аппарат AirCar совершил свой первый междугородний рейс в Словакии. После приземления автомобиль менее чем за три минуты трансформировался в спортивный автомобиль, после чего был доставлен в центр Братиславы.
Никаких подробностей о цене футуристического автомобиля не сообщается, но его можно будет увидеть в воздухе и на дорогах в конце этого года.
У AirCar раскрывающиеся крылья и один пропеллер сзади. Когда автомобиль оказывается на дороге, крылья складываются.
Разработчики говорят, что аппарат сконструирован таким образом, чтобы управлять им мог любой пилот без специальной подготовки.
AirCar оснащен двигателем BMW, работает на обычном бензиновом топливе и может перевозить двух человек.
Предсерийный образец AirCar Prototype 2 будет оснащен двигателем мощностью 300 лошадиных сил.
Разработчики AirCar планируют оснастить самолет более мощным двигателем и надеются, что он будет готов к продаже в течение следующих 12 месяцев.
"Автоматизированный переход от дорожного транспортного средства к воздушному транспортному средству и наоборот, развертывание/убирание крыльев и хвостового оперения является не только результатом новаторского энтузиазма, новаторского духа и смелости; это результат превосходных инженерных и профессиональных знаний", — сказал д-р Бранко Сарх, бывший эксперт Boeing, после первого полета AirCar в черте города в прошлом году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Метки: Ynews летательный аппарат летающая машина летающий авто летающий автомобиль разработки самолет
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Взлет и посадка на котором исключительно на аэродром, управляемость и скорость - говно.
В самой же статье сказано
"Летающий автомобиль AirCar может достигать высоты 2500 метров и развивать скорость более 160 км/ч."
Для примера Цесна 172RG
Те же 160лс, грузоподьемность 4 человека, скорость 228км/ч, потолок 4км.