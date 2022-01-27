В Словакии прошел испытания и сертификацию самолет-автомобиль AirCar

По словам Рене Молнара, директора Транспортного управления Словакии, все этапы уникальной разработки с момента ее запуска в 2017 году тщательно отслеживались. Он уверен, что AirCar сочетает в себе лучшие инновации и меры безопасности в соответствии со стандартами EASA. Это устройство определяет новую категорию спортивного автомобиля и надежного самолета "два в одном". Его сертификация была сложной и увлекательной задачей.