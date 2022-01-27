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В Словакии прошел испытания и сертификацию самолет-автомобиль AirCar

В Словакии прошел испытания и сертификацию самолет-автомобиль AirCar (17 фото + 2 видео)

Автор:
27 января 2022 14:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   летательный аппарат   летающая машина   летающий авто   летающий автомобиль   разработки   самолет   
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Футуристический летательный аппарат AirCar - детище компании KleinVision. Аппарат может трансформироваться из спортивного автомобиля в самолет менее чем за три минуты. Он успешно прошел испытания, совершив 200 взлетов и посадок, и теперь официально сертифицирован для полетов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   летательный аппарат   летающая машина   летающий авто   летающий автомобиль   разработки   самолет   
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4  комментария
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9k
costa 36 минут назад
В результате получаем два в одном: хреновый самолет + плохой автомобиль.
Взлет и посадка на котором исключительно на аэродром, управляемость и скорость - говно.
В самой же статье сказано
"Летающий автомобиль AirCar может достигать высоты 2500 метров и развивать скорость более 160 км/ч."

Для примера Цесна 172RG
Те же 160лс, грузоподьемность 4 человека, скорость 228км/ч, потолок 4км.
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37k
jonnyD Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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1k
Максим Максимов 47 минут назад
Было уже такое. Пилот: Сами Насери
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