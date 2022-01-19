Британская семья потратила £140 000 за два года на строительство собственного самолета

Эта семья из Великобритании провела два года, строя свой собственный самолет — в своем садовом сарае.
Ашок Алисерил, 38 лет, его жена Абхилаша Дубей, 35 лет, шестилетняя Тара и трехлетняя Дия не могут дождаться первого полета после завершения 1500-часового проекта стоимостью 140 000 фунтов стерлингов.
Ашок из Биллерикея, Эссекс, у которого есть лицензия пилота, рассказал: “Это как новая игрушка, только гораздо более захватывающая”.
Абхилаша говорит: “Ашок так усердно работал последние два года, и теперь наша мечта наконец сбылась.
Мы начали экономить деньги во время первой блокировки, и мы знали, что всегда хотели иметь свой собственный самолет, и в первые несколько месяцев мы экономили много денег, поэтому решили попробовать.
Девочкам не терпится подняться в воздух, они летали всего несколько раз, но никогда со своим отцом в качестве пилота, так что я действительно рада, что они узнают, каково это”.
Семья надеется совершить свой первый полет на самолете в ближайшие месяцы.
Источник:
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А о доходах их можно услышать?
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