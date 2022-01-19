FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5037 постов • 1229 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Британская семья потратила £140 000 за два года на строительство собственного самолета

Британская семья потратила £140 000 за два года на строительство собственного самолета (10 фото)

Автор:
19 января 2022 10:28
Сообщество : Истории
Метки: в мире   история   люди   самолет   своими руками   семья   фото   
264
10

Эта семья из Великобритании провела два года, строя свой собственный самолет — в своем садовом сарае.



Ашок Алисерил, 38 лет, его жена Абхилаша Дубей, 35 лет, шестилетняя Тара и трехлетняя Дия не могут дождаться первого полета после завершения 1500-часового проекта стоимостью 140 000 фунтов стерлингов.

×
×

Ашок из Биллерикея, Эссекс, у которого есть лицензия пилота, рассказал: “Это как новая игрушка, только гораздо более захватывающая”.

Абхилаша говорит: “Ашок так усердно работал последние два года, и теперь наша мечта наконец сбылась.

Мы начали экономить деньги во время первой блокировки, и мы знали, что всегда хотели иметь свой собственный самолет, и в первые несколько месяцев мы экономили много денег, поэтому решили попробовать.



Девочкам не терпится подняться в воздух, они летали всего несколько раз, но никогда со своим отцом в качестве пилота, так что я действительно рада, что они узнают, каково это”.

Семья надеется совершить свой первый полет на самолете в ближайшие месяцы.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: в мире   история   люди   самолет   своими руками   семья   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
379
Шурман Час назад
Мухамед родился в Германии он немец , Мухамед родился в Марокко он марокканец :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
1k
Игорь Иванович 8 минут назад
не хилый такой Сарай для садового инвентаря.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 17 минут назад
Коренные британцы.
А о доходах их можно услышать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Димыч 23 минуты назад
Что могу сказать: у них до...я свободных денег и времени. Судя по фамилиям - пособия имеют место быть. Бангладеш или Панджаби.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Думай о хорошем! Полчаса назад
пол Англии пакистанцев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Andrei Полчаса назад
Вот так, даже не "семья из Британии", а "британская семья". И да, строить самолёт и собирать самолёт из выпускаемого промышленностью набора - немножко совсем разные вещи.
https://slingaircraft.com/aircraft/sling-4/https://slingaircraft.com/aircraft/sling-4/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
brrr 36 минут назад
пфф как нефиг построить, вот 140к достать сложнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97
dʎɔvɐн 37 минут назад
Подкопчёные британцы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Бритва 54 минуты назад
достойные подданные её величества
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 57 минут назад
"...начали экономить деньги во время первой блокировки...", а чего, так можно было? Я, во время первого карантина их тратить начал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Куда можно податься со «Спутником»? Куда можно податься со «Спутником»? Волейболист потратил €700 тысяч думая, что встречается с бразильской моделью Волейболист потратил €700 тысяч думая, что встречается с бразильской моделью Интересные и загадочные события из прошлого Интересные и загадочные события из прошлого Блогерша обменяла обычную заколку для волос на дом Блогерша обменяла обычную заколку для волос на дом Необъяснимые исчезновения людей на полуострове Сайкун Необъяснимые исчезновения людей на полуострове Сайкун В Италии мошенник 13 лет притворялся слепым ради 170 000 евро В Италии мошенник 13 лет притворялся слепым ради 170 000 евро
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

24938



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
33
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Бездомный кудрявый лабрадор на помойке давал людям лапу, надеясь на помощь
0
72
Бездомный кудрявый лабрадор на помойке давал людям лапу, надеясь на помощь
Набирающие популярность в сообществах
Оперштаб: несмотря на рост заболеваемости уровень госпитализаций в Москве практически не изменился
0
3
Оперштаб: несмотря на рост заболеваемости уровень госпитализаций в Москве практически...
Аллергия на молоко: причины развития и признаки
0
2
Аллергия на молоко: причины развития и признаки
Куда можно податься со «Спутником»?
Куда можно податься со «Спутником»?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коты прекрасны
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#подборка#дтп#аварии#в мире#Разное#алкоголь#знаменитости
#Юмор#люди#история#интересное#картинки#авто аварии#автомобили#Россия#собака#актеры
#интересно#животные#ватермарк#кино#СССР#автомир#суд#Приколы#еда#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться