Как на полет самолета влияют вышки 5G

Прибор, который измеряет высоту, еще и помогает пилотам ориентироваться на местности в условиях плохой видимости. Так что сигнал может оказаться поврежден именно в самый необходимый момент — во время посадки в туман или же если аэропорт окружен горной местностью.



Если же сигнал окажется нарушен хоть на несколько секунд, это может привести к непоправимым последствиям. Этот вопрос настолько важен, что в США он рассматривается на самом высоком уровне.



Как же летают в других странах? Они просто помещают вышки на другие частоты — более низкие или более высокие. Некоторые страны изменяют не частоту, а мощность сигнала, чтобы он не доставал до аэропортов.