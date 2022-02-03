Как на полет самолета влияют вышки 5G

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Некоторые авиаперевозчики отказались совершать полеты в несколько аэропортов США. Все из-за того, что они опасаются влияния сети 5G на перелет. Ниже рассказываем, как столь безобидная вещь может навредить авиации.
Как работает пятое поколение
Люди, которые используют на своих мобильных устройствах 5G, могут нечаянно исказить или же повредить сигнал радиовысотомера. Эта проблема особенно остра, если вышки расположены неподалеку от аэропортов.
Сегодня технология 5G активно внедряется на территории некоторых стран. Она является пятым поколением технологии для мобильных устройств. Ее преимущество заключается в значительном увеличении скорости передачи данных — до 100 раз быстрее, чем у предыдущего поколения. Для обеспечения столь высокой скорости планировалось создать 5G с использованием частот С-диапазона.
Но проблема в том, что эти частоты уж очень близки к тем, что используются в гражданской авиации. Их применяют для измерения высоты. Авиационный прибор работает на частотах 4,2–4,4 ГГц, а частоты вышек — 3,7–3,98 ГГц.
Сегодня технология 5G активно внедряется на территории некоторых стран. Она является пятым поколением технологии для мобильных устройств. Ее преимущество заключается в значительном увеличении скорости передачи данных — до 100 раз быстрее, чем у предыдущего поколения. Для обеспечения столь высокой скорости планировалось создать 5G с использованием частот С-диапазона.
Но проблема в том, что эти частоты уж очень близки к тем, что используются в гражданской авиации. Их применяют для измерения высоты. Авиационный прибор работает на частотах 4,2–4,4 ГГц, а частоты вышек — 3,7–3,98 ГГц.
Причина беспокойства
Прибор, который измеряет высоту, еще и помогает пилотам ориентироваться на местности в условиях плохой видимости. Так что сигнал может оказаться поврежден именно в самый необходимый момент — во время посадки в туман или же если аэропорт окружен горной местностью.
Если же сигнал окажется нарушен хоть на несколько секунд, это может привести к непоправимым последствиям. Этот вопрос настолько важен, что в США он рассматривается на самом высоком уровне.
Как же летают в других странах? Они просто помещают вышки на другие частоты — более низкие или более высокие. Некоторые страны изменяют не частоту, а мощность сигнала, чтобы он не доставал до аэропортов.
Если же сигнал окажется нарушен хоть на несколько секунд, это может привести к непоправимым последствиям. Этот вопрос настолько важен, что в США он рассматривается на самом высоком уровне.
Как же летают в других странах? Они просто помещают вышки на другие частоты — более низкие или более высокие. Некоторые страны изменяют не частоту, а мощность сигнала, чтобы он не доставал до аэропортов.
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