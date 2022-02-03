FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4368 постов • 1000 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Как на полет самолета влияют вышки 5G

Как на полет самолета влияют вышки 5G  (4 фото)

Автор:
03 февраля 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: вышки 5G   интересно   познавательно   самолет   факты   фото   
255
4
Некоторые авиаперевозчики отказались совершать полеты в несколько аэропортов США. Все из-за того, что они опасаются влияния сети 5G на перелет. Ниже рассказываем, как столь безобидная вещь может навредить авиации.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: вышки 5G   интересно   познавательно   самолет   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
651k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Но проблема в том, что эти частоты уж очень близки к тем, что используются в гражданской авиации. Их применяют для измерения высоты. Авиационный прибор работает на частотах 4,2–4,4 ГГц, а частоты вышек 3,7–3,98 ГГц.

Автор, серьезно?

Это все равно, что утверждать, что движению автобусов на Садовом кольце в Москве мешают маршрутки в Балашихе!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
12k
Eltiftel 3 минуты назад
а еще эти вышки - семя дьявола, и распространяют короновирус!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Горец Ю 43 минуты назад
Фильтры более высокого порядка, кодирование сигнала. Автор о таком и не слыхал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55
Аванес Мефодиевич Час назад
Инфините меня пожалуйста, но я до инъекции сыровотки 5Гэ в прошлом году тоже был нормальным молодое девушкой. Теперь я Жыыыжа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
399
Переоборудованный лосось Час назад
Пипец вы тупые, прсто фольгой литак обмотайте, и всё, а если в жотоблакитный цвет окрасите то он ещё и бензин вам сэкономит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Идиотизм, по требованиям ИКАО основной высотомер барометрический, настраивается на относительный "ноль" диспетчерами. радиотехнический для больших высот требует очень мощного излучателя поэтому может использоваться на малых высотах и то как резервный/дублирующий. Он конечно более точный чем барометрический, но в этом его и проблема. Летишь над плотной застройкой и высота скачет +/- 50-100 метров, это неприемлемо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45
Максимов Макс 2 часа назад
Что бы не быть голословными, пусть проведут исследование на электромагнитную совместимость, это разумное решение. Но видя как "продвигается" 5G, думаю, кому то истерия по этому поводу на руку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
Магнетрон, который содержит каждая микроволновая печь, преобразует электрическую энергию в сверх-высокочастотное электрическое поле частотой 2450 мегагерц (МГц) или 2,45 гигагерц (ГГц), которое и взаимодействует с молекулами воды в пище. Все компьютеры и смартфоны работают на примерно тех же частотах. Судя по статье, все компьютеры и смартфоны в квартире должны глючить, когда микроволновка работает либо микроволновка вообще не должна работать ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Разрешат ли России выступать на Олимпиаде под собственным флагом Разрешат ли России выступать на Олимпиаде под собственным флагом Котелок электричества Котелок электричества Как моряки моются на подводной лодке? Как моряки моются на подводной лодке? Что было рядом с молотом вместо серпа, и откуда взялись другие символы СССР Что было рядом с молотом вместо серпа, и откуда взялись другие символы СССР Иностранные слова, которые можно перевести только целым предложением Иностранные слова, которые можно перевести только целым предложением Кто придумал смешные брюки галифе Кто придумал смешные брюки галифе
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

441422



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
46
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Внезапные факты обо всем на свете: теперь живите с этим
1
180
Внезапные факты обо всем на свете: теперь живите с этим
Набирающие популярность в сообществах
Мужчина избил своего соседа сковородкой за отказ попробовать его стряпню
0
16
Мужчина избил своего соседа сковородкой за отказ попробовать его стряпню
Corona Games или русская рулетка?
0
28
Corona Games или русская рулетка?
Разрешат ли России выступать на Олимпиаде под собственным флагом
Разрешат ли России выступать на Олимпиаде под собственным флагом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот оно что!
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#ватермарк#интересно#аварии#подборка#авто аварии#природа#Ynews#фейл#собака
#прикол#факты#история#дтп#люди#интересное#СССР#Разное#квартира#Россия
#фото#животные#полиция#кино#Приколы#автомобили#фотографии#неудача#девушки#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться