Устройства, с помощью которых искали самолеты до появления радаров

Сложность была в том, что обнаружить объект в небе можно было, лишь увидев или услышав его. В Первую мировую войну активно использовали дирижабли в качестве бомбардировщиков, и у немецких цеппелинов было одно прекрасное преимущество: приблизившись к объекту, двигатель можно было заглушить и скрыться в облаках. Поэтому обнаружить его в небе необходимо было задолго до того, как он достигнет своего пункта назначения.

Для обнаружения врагов в небе были созданы необычные устройства — звукоулавливатели. Сегодня они выглядят весьма диковинно, однако для первой половины ХХ века это были настоящие технические шедевры, позволяющие услышать приближающийся воздушный лайнер.

Первые авиационные двигатели были очень громкими