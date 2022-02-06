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Устройства, с помощью которых искали самолеты до появления радаров

Устройства, с помощью которых искали самолеты до появления радаров (17 фото)

Автор:
06 февраля 2022 09:22
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   радар   самолет   устройства   факты   фото   
95
17

Нет, это не приборы для связи с инопланетянами: гигантские локаторы на ушах помогали обнаружить самолеты и дирижабли.

Еще в конце XIX столетия Александр Попов обнаружил, что радиоволны имеют свойство отражаться. Он проводил опыты на двух кораблях, на одном из которых стоял радиоприемник, а на другом — радиопередатчик. Однако до того, как эту теорию можно было где-то использовать (особенно в военном деле), прошло еще не одно десятилетие. Фактически радиолокацию стали использовать лишь во время Второй мировой войны. Именно тогда появились первые радары, которые могли обнаружить вражеский самолет в небе на большом расстоянии с помощью отраженной радиоволны. Но как же находили воздушные суда до 1940-х годов?


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Сложность была в том, что обнаружить объект в небе можно было, лишь увидев или услышав его. В Первую мировую войну активно использовали дирижабли в качестве бомбардировщиков, и у немецких цеппелинов было одно прекрасное преимущество: приблизившись к объекту, двигатель можно было заглушить и скрыться в облаках. Поэтому обнаружить его в небе необходимо было задолго до того, как он достигнет своего пункта назначения.


Для обнаружения врагов в небе были созданы необычные устройства — звукоулавливатели. Сегодня они выглядят весьма диковинно, однако для первой половины ХХ века это были настоящие технические шедевры, позволяющие услышать приближающийся воздушный лайнер.


Первые авиационные двигатели были очень громкими

Однако даже эти звуки можно было услышать лишь с достаточно близкого расстояния

Но чтобы их услышать как можно дальше, военные инженеры придумали подслушивающие устройства

Голландский прибор, 1930-е: у него даже был стул, чтобы оператор мог сидеть

Благодаря звукоулавливателям можно было обнаружить высоко в небе звук или вибрацию

А потом, проанализировав эту информацию, обнаружить и местоположение воздушного судна

Японский император Хирохито осматривает три новых локатора

Они были совершенно разнообразными внешне: звукоулавливатели Perrin из Франции, 1930-е

Демонстрация нового устройства в Японии, 1932 год

Все военные инженеры пытались улучшить технологию

Прибор состоял из больших рупоров, которые с помощью трубок подключались к ушам, США, 1925 год

Такие устройства использовали вплоть до Второй мировой войны, пока не появились первые радары

Звуковой локационный прибор на территории Германии, 1939 год

Подобные устройства могли обнаружить цель на расстоянии от 5 до 12 км в зависимости от погоды и опыта оператора

Шведские солдаты в 1940 году

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Метки: интересно   радар   самолет   устройства   факты   фото   
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5k
au3 48 минут назад
"Первые авиационные двигатели были очень громкими"

Современные реактивные, конечно, потише будут ....
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652k
Alexey Berestenko 2 минуты назад
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5k
a_komolow Полчаса назад
Радар "Большое Ухо"
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