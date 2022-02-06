Устройства, с помощью которых искали самолеты до появления радаров

Нет, это не приборы для связи с инопланетянами: гигантские локаторы на ушах помогали обнаружить самолеты и дирижабли.
Еще в конце XIX столетия Александр Попов обнаружил, что радиоволны имеют свойство отражаться. Он проводил опыты на двух кораблях, на одном из которых стоял радиоприемник, а на другом — радиопередатчик. Однако до того, как эту теорию можно было где-то использовать (особенно в военном деле), прошло еще не одно десятилетие. Фактически радиолокацию стали использовать лишь во время Второй мировой войны. Именно тогда появились первые радары, которые могли обнаружить вражеский самолет в небе на большом расстоянии с помощью отраженной радиоволны. Но как же находили воздушные суда до 1940-х годов?
Сложность была в том, что обнаружить объект в небе можно было, лишь увидев или услышав его. В Первую мировую войну активно использовали дирижабли в качестве бомбардировщиков, и у немецких цеппелинов было одно прекрасное преимущество: приблизившись к объекту, двигатель можно было заглушить и скрыться в облаках. Поэтому обнаружить его в небе необходимо было задолго до того, как он достигнет своего пункта назначения.
Для обнаружения врагов в небе были созданы необычные устройства — звукоулавливатели. Сегодня они выглядят весьма диковинно, однако для первой половины ХХ века это были настоящие технические шедевры, позволяющие услышать приближающийся воздушный лайнер.
Первые авиационные двигатели были очень громкими
Однако даже эти звуки можно было услышать лишь с достаточно близкого расстояния
Но чтобы их услышать как можно дальше, военные инженеры придумали подслушивающие устройства
Голландский прибор, 1930-е: у него даже был стул, чтобы оператор мог сидеть
Благодаря звукоулавливателям можно было обнаружить высоко в небе звук или вибрацию
А потом, проанализировав эту информацию, обнаружить и местоположение воздушного судна
Японский император Хирохито осматривает три новых локатора
Они были совершенно разнообразными внешне: звукоулавливатели Perrin из Франции, 1930-е
Демонстрация нового устройства в Японии, 1932 год
Все военные инженеры пытались улучшить технологию
Прибор состоял из больших рупоров, которые с помощью трубок подключались к ушам, США, 1925 год
Такие устройства использовали вплоть до Второй мировой войны, пока не появились первые радары
Звуковой локационный прибор на территории Германии, 1939 год
Подобные устройства могли обнаружить цель на расстоянии от 5 до 12 км в зависимости от погоды и опыта оператора
Шведские солдаты в 1940 году
Источник:
- Что находится внутри "тарелки" НАТОвского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения
- Почему крылья "Кукурузника" Ан-2 всегда были обтянуты тканью
- Покоряющие небо: кто такие авиатриссы и кем были «Ночные ведьмы»
- Как подбитый советский летчик протаранил американский самолет в небе Кореи
- Как на полет самолета влияют вышки 5G
Понравилось17
Современные реактивные, конечно, потише будут ....