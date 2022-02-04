Как летают по миру очень полные люди

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Люди с избыточным весом часто сталкиваются с трудностями в самых разных жизненных ситуациях. В том числе и случае авиаперелетов.
Полный человек может с трудом помещаться в кресле, или же на нем не застёгивается ремень безопасности. Да и соседям, сидящим рядом, тоже приходится испытывать неудобства.
К примеру, для пассажиров самолетов Dreamliner, принадлежащих национальной авиакомпании Таиланда Thai Airways, недоступен бизнес-класс. Все потому, что в бизнесе длина ремня безопасности не превышает 142 см. Если у человека талия больше этого параметра, то его пересадят в эконом.
Национальная авиакомпания Самоа Samoa Air продает билеты с учетом веса. Чем больше вес - тем дороже перелет. Не исключено, что таким образом перевозчик мотивирует людей худеть, а сами они утверждают, что чем тяжелее пассажир, тем больше топлива нужно на его перевозку.
Кхм. Мотивация похудеть это, конечно, хорошо, но вот с топливом есть вопросы...)
Национальная авиакомпания Самоа Samoa Air продает билеты с учетом веса. Чем больше вес - тем дороже перелет. Не исключено, что таким образом перевозчик мотивирует людей худеть, а сами они утверждают, что чем тяжелее пассажир, тем больше топлива нужно на его перевозку.
Кхм. Мотивация похудеть это, конечно, хорошо, но вот с топливом есть вопросы...)
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Периодически полных просят оплачивать дополнительное место. Так делают американские компании United Airlines, American Airlines и французская Air France.
Если при покупке билета пассажир указал неверный вес своего тела, то ему могут отказать в перелете в момент регистрации. Ему предложат полететь следующим рейсом, если в самолете будет два свободных места рядом. Так делают в авиакомпании США Delta Air Lines.
Если при покупке билета пассажир указал неверный вес своего тела, то ему могут отказать в перелете в момент регистрации. Ему предложат полететь следующим рейсом, если в самолете будет два свободных места рядом. Так делают в авиакомпании США Delta Air Lines.
В самолетах авиаперевозчика Великобритании British Airways пассажир должен свободно поместиться на одном кресле, а на нем должен застегнуться ремень безопасности без удлинения и натяжки. Если условия не выполнены, то необходимо будет оплатить дополнительное место.
А вот авиакомпания Flydubai, принадлежащая ОАЭ, а также Qatar Airways (Катар) никаких дополнительных денег с очень полных пассажиров не взимают.
Национальная чешская компания Chech Airlines также старается с пониманием относиться к пассажирам с избыточным весом и не требует дополнительной оплаты за превышение веса.
Национальная чешская компания Chech Airlines также старается с пониманием относиться к пассажирам с избыточным весом и не требует дополнительной оплаты за превышение веса.
Российские авиаперевозки тоже вполне лояльны к крупным пассажирам, однако каждый пассажир должен быть ответственным за свой комфорт и подумать о своем соседе. По территории России любой человек с любым весом может лететь, не переживая, что его могут не пустить на борт.
Есть ряд рекомендаций, которыми можно воспользоваться людям с избыточным весом, при планировании перелета:
- ответственно подойти к покупке билета и изучить правила авиакомпании, выбранной для полета;
- заранее ознакомиться со схемой расположения посадочных мест;
- возможно выкупить два кресла в эконом-классе. И сам пассажир не будет чувствовать себя зажато и не будет дискомфорта для потенциального соседа;
- узнать ширину кресел в бизнес-классе, первом и экономе и выбрать оптимальный вариант. Так может случиться, что одно место в бизнесе может быть дешевле, чем два в экономе. И полет будет более комфортным, со всеми привилегиями бизнес-класса.
- ответственно подойти к покупке билета и изучить правила авиакомпании, выбранной для полета;
- заранее ознакомиться со схемой расположения посадочных мест;
- возможно выкупить два кресла в эконом-классе. И сам пассажир не будет чувствовать себя зажато и не будет дискомфорта для потенциального соседа;
- узнать ширину кресел в бизнес-классе, первом и экономе и выбрать оптимальный вариант. Так может случиться, что одно место в бизнесе может быть дешевле, чем два в экономе. И полет будет более комфортным, со всеми привилегиями бизнес-класса.
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Спокойно отношусь к полным людям. Но считаю что это болезнь. Не заразная, и то хорошо. Есть конечно и медицинские отклонения, но это всего несколько процентов из общего числа.
Какие вопросы? чем тяжелее машина, тем труднее движку и двигатель ест при этом больше.
А вот питаться макаронами, батонами, пить дешевое пиво и остальное не полезное... Ну не так дорого, как покупать хорошее мясо, качественные овощи и фрукты круглый год и так далее. Опять же спорт - это тоже стоит вложений, хотя бы та же одежда, если не покупать абонемент. А сидеть на диване с плюшкой - почти бесплатно. И у многих сидячая работа.
ну это мне так кажется.
Тележку МРТ они сломали...
Таких только в "лошадином" можно пропустить... Если он есть где нить в недалеко к данной местности...
Но уточню, я не про полных людей которые полные по болезни (которых очень мало), там другой разговор, я про обычные ленивые попы)