Как летают по миру очень полные люди

К примеру, для пассажиров самолетов Dreamliner, принадлежащих национальной авиакомпании Таиланда Thai Airways, недоступен бизнес-класс. Все потому, что в бизнесе длина ремня безопасности не превышает 142 см. Если у человека талия больше этого параметра, то его пересадят в эконом.

Национальная авиакомпания Самоа Samoa Air продает билеты с учетом веса. Чем больше вес - тем дороже перелет. Не исключено, что таким образом перевозчик мотивирует людей худеть, а сами они утверждают, что чем тяжелее пассажир, тем больше топлива нужно на его перевозку.

Кхм. Мотивация похудеть это, конечно, хорошо, но вот с топливом есть вопросы...)