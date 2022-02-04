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Как летают по миру очень полные люди

Как летают по миру очень полные люди (11 фото)

Автор:
04 февраля 2022 14:37
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   люди   перелет   правила   самолет   факты   
1049
11
Люди с избыточным весом часто сталкиваются с трудностями в самых разных жизненных ситуациях. В том числе и случае авиаперелетов.
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Метки: интересное   люди   перелет   правила   самолет   факты   
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13  комментариев
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6k
Максим 57 минут назад
Я не против толстых людей, но считаю что сажать их необходимо рядом. Не хотят покупать два билета? Их право. Собрать их и усадить рядышком друг с другом. Пусть летят и воюют за жизненное пространство.
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539
Константин 11 минут назад
Сколько лет летаю, всегда удивляюсь, почему я при весе в 90 кг (при росте 185 см) плачу деньги за каждый кило перевеса по багажу, а тушка в 120-150 кг, ростом 160 см за билет заплатила столько же сколько и я...
Спокойно отношусь к полным людям. Но считаю что это болезнь. Не заразная, и то хорошо. Есть конечно и медицинские отклонения, но это всего несколько процентов из общего числа.
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4k
Петр 15 минут назад
"Мотивация похудеть это, конечно, хорошо, но вот с топливом есть вопросы...)"
Какие вопросы? чем тяжелее машина, тем труднее движку и двигатель ест при этом больше.
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7k
Ysik 39 минут назад
Указывать вес пассажира, при продаже билета, это очень грамотная идея. И не позволять покупать одно место, если человек весит больше, допустим 130кг.
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5k
Zhora 45 минут назад
Всегда было интересно, а кем такие люди работают ? Ведь чтобы жрать в три горла, это же деньги нужны.
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187
Тоша minimalism Полминуты назад
Спортом можно и дома заниматься, дешево и тратится не надо. Но по себе знаю, для этого нужна сила воли, проще ни чего не делать и искать отговорки.
Но уточню, я не про полных людей которые полные по болезни (которых очень мало), там другой разговор, я про обычные ленивые попы)
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