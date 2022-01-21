19-летняя бельгийка завершила свое одиночное путешествие вокруг земного шара

Бельгийка Зара Резерфорд в одиночку обогнула земной шар и стала самой молодой женщиной-пилотом "кругосветки". Она посетила 5 континентов, 31 страну, преодолела 52 тысячи километров и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом пишет BBC.
Отчаянная девушка отправилась в путешествие на сверхлегком самолете типа Shark. «Акула» считается самым быстрым сверхлегким самолетом. Его крейсерская скорость составляет 300 километров в час. Обычно самолет двухместный, но специально для этого путешествия из него убрали сиденье и добавили дополнительный бензобак.
Вообще, Зара начала летать на самолетах с шести лет — в полеты ее брали родители, которые также являются пилотами. А уже с 14 лет девочка начала сама управлять воздушными судами.
Путешествие Резерфорд должно было по планам занять три месяца, однако плохая погода и бюрократические проблемы задерживали ее в пути иногда до нескольких недель подряд. В итоге общее время полета увеличилось примерно на два месяца. Так, из-за нелетной погоды и морозов девушка почти на месяц застряла в селе Аян Хабаровского края. За 155 дней девушка преодолела более 52 тысяч километров, а также сделала остановки на пяти континентах и посетила 41 страну.
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В России Зару впечатлил полет над Сибирью, так как "там не было ни поездов, ни деревень, ни каких-либо признаков человеческой жизни".
По ее словам, своим путешествием она хочет вдохновить молодых женщин и девушек во всем мире духом авиации и энтузиазмом в изучении точных наук, математики, техники и технологий. Вдохновляли на подвиг Зару многие великие женщины, в том числе, Валентина Терешкова.
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У девочки родители - пилоты. Девочка летает сама с 14 лет. Были бы родители из шоубиза - девочка пела бы, или в кино снималась.
Уж лучше пусть летает
А обижаются лишь те, кто и завидует - кому нечего своим детям ни дать, ни предложить. Так понятно?
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Да, а до этого она начала с себя и много-много работала и не ныла. пост из разряда "Из жизни миллионеров"?