19-летняя бельгийка завершила свое одиночное путешествие вокруг земного шара

Отчаянная девушка отправилась в путешествие на сверхлегком самолете типа Shark. «Акула» считается самым быстрым сверхлегким самолетом. Его крейсерская скорость составляет 300 километров в час. Обычно самолет двухместный, но специально для этого путешествия из него убрали сиденье и добавили дополнительный бензобак.

Вообще, Зара начала летать на самолетах с шести лет — в полеты ее брали родители, которые также являются пилотами. А уже с 14 лет девочка начала сама управлять воздушными судами.