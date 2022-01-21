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19-летняя бельгийка завершила свое одиночное путешествие вокруг земного шара

19-летняя бельгийка завершила свое одиночное путешествие вокруг земного шара (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2022 16:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Зара Резерфорд   вокруг света   путешествие   самолет   
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Бельгийка Зара Резерфорд в одиночку обогнула земной шар и стала самой молодой женщиной-пилотом "кругосветки". Она посетила 5 континентов, 31 страну, преодолела 52 тысячи километров и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом пишет BBC.

Отчаянная девушка отправилась в путешествие на сверхлегком самолете типа Shark. «Акула» считается самым быстрым сверхлегким самолетом. Его крейсерская скорость составляет 300 километров в час. Обычно самолет двухместный, но специально для этого путешествия из него убрали сиденье и добавили дополнительный бензобак.

Вообще, Зара начала летать на самолетах с шести лет — в полеты ее брали родители, которые также являются пилотами. А уже с 14 лет девочка начала сама управлять воздушными судами.

Путешествие Резерфорд должно было по планам занять три месяца, однако плохая погода и бюрократические проблемы задерживали ее в пути иногда до нескольких недель подряд. В итоге общее время полета увеличилось примерно на два месяца. Так, из-за нелетной погоды и морозов девушка почти на месяц застряла в селе Аян Хабаровского края. За 155 дней девушка преодолела более 52 тысяч километров, а также сделала остановки на пяти континентах и ​​посетила 41 страну.

В России Зару впечатлил полет над Сибирью, так как "там не было ни поездов, ни деревень, ни каких-либо признаков человеческой жизни".

По ее словам, своим путешествием она хочет вдохновить молодых женщин и девушек во всем мире духом авиации и энтузиазмом в изучении точных наук, математики, техники и технологий. Вдохновляли на подвиг Зару многие великие женщины, в том числе, Валентина Терешкова.

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Метки: Зара Резерфорд   вокруг света   путешествие   самолет   
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18  комментариев
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325
Карл Такойто 2 часа назад
Круто, интересно во сколько ее родителям это обошлось? Ну или спонсорам сего мероприятия.
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1k
Агафон 10 минут назад
Такой поступок, уже не впечатлит современных женщин, не переборит выкладывать жопу в инсту.И другие сети, к большому сожалению.
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0
Илья 12 минут назад
Не видел человека счастливее
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512
Владимир 47 минут назад
когда денег Jопой жуй, то почему бы и нет)
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758
Paul Wood 55 минут назад
Когда мы по пятницам устраиваем в гараже попойку, то мы пытаемся зарядить мужское население планеты "энтузиазмом в изучении точных наук, математики, техники и технологий". Как вам такое видение, мля?
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59
eutace Час назад
yf западе никто просто так ничего не делает, проект был чисто коммерческий
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4k
Владимир Час назад
На самолете... хе-хе... Вот если бы на велике зимой в Сибири ,это да, а так - это легкая прогулка, способ развеять скуку.
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750
Chaim Kushnir Час назад
Путешествия, в любом случае здорово, но в разы круче, когда на свои заработанные. А при наличии обеспеченных родителей, ну , право же, заслуга не велика.
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103
Nаnе First NameLаst Час назад
Зара начала летать на самолетах с шести лет
=========
Да, а до этого она начала с себя и много-много работала и не ныла. пост из разряда "Из жизни миллионеров"?
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583
Алексей Час назад
А пост в итоге о другой женщине, которая взяла и личным примером показала, как огромный и величественный плюс легко можно поменять на посредственный и никчёмный минус.
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3k
DyadyaSasha Час назад
Молодец. Вдохновиться это конечно хорошо. Но тут и специальная подготовка нужна, и финансирование не маленькое, и людей нужно найти которые помогут. Интересно бы было узнать через что ей пришлось пройти чтобы достичь этого результата.
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