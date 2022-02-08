"Флаг у нас внутри": фигурист Кацалапов достойно ответил на провокационный вопрос журналиста

На Олимпийских играх в Пекине сборная России выступает под знаменем Олимпийского комитета России, а не под флагом страны. Разумеется, сами спортсмены этому не рады, но таково решение комитета. Однако это досадное обстоятельство не мешает нашим ребятам быть первыми.

Сборная по фигурному катанию досрочно победила в командном турнире, повторив, таким образом, свой успех на Играх в Сочи-2014. Конечно, эта победа не могла не расстроить соперников фигуристов, а иностранные журналисты на пресс-конференции не обошлись без колкостей.