"Флаг у нас внутри": фигурист Кацалапов достойно ответил на провокационный вопрос журналиста

Американский журналист из Wall Street Journal задал нашему фигуристу каверзный вопрос, но спортсмен не повелся на провокацию.
На Олимпийских играх в Пекине сборная России выступает под знаменем Олимпийского комитета России, а не под флагом страны. Разумеется, сами спортсмены этому не рады, но таково решение комитета. Однако это досадное обстоятельство не мешает нашим ребятам быть первыми.
Сборная по фигурному катанию досрочно победила в командном турнире, повторив, таким образом, свой успех на Играх в Сочи-2014. Конечно, эта победа не могла не расстроить соперников фигуристов, а иностранные журналисты на пресс-конференции не обошлись без колкостей.
Представитель американского издания Wall Street Journal решил осведомиться, каково это - выступать без флага. Кацалапов был краток:
— Наша страна выступает без флага не в первый раз. Флаг у нас внутри, мы также глубоко патриотичны и очень ценим нашу родину, — ответил российский спортсмен.
До декабря 2022 года наши спортсмены на чемпионатах мира выступают под эмблемами своих федераций, на Олимпийских Играх — под знаменем Олимпийского комитета России. Вместо гимна РФ звучит фрагмент Первого концерта Чайковского. Но даже эти ограничения не мешают нашим ребятам показывать отличные результаты. А западным журналистам приходится отыгрываться, задавая неудобные вопросы.
Впрочем, кое-кто не скрывает, что было бы неплохо российских фигуристов и вовсе не допускать до участия в Играх. Канадская журналистка Сара Дженкинс считает, что некоторые виды спорта необходимо убрать из олимпийской программы из-за доминирования отдельных стран. В частности, будь ее воля, российская сборная по фигурному катанию никогда бы не участвовала в Играх, а норвежцы - в лыжных гонках. Впрочем, что касается последних, то было достаточно просто задержать на таможне препараты для астматиков (в норвежской сборной все лыжники больны астмой), и результат не заставил себя ждать.
Чтобы российским фигуристам перестать побеждать, пожалуй, надо запретить им кататься на коньках и выпустить на лед в обычной обуви. Хотя даже в домашних тапочках, без флага и гимна наши ребята будут готовы обойти кого угодно.
Источник:
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