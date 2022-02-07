FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2650 постов • 411 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Канадская журналистка призвала уничтожить олимпийское фигурное катание из-за побед России

Канадская журналистка призвала уничтожить олимпийское фигурное катание из-за побед России (3 фото)

Автор:
07 февраля 2022 22:32
Сообщество : Спорт
Метки: Канада   Олимпиада-2022   Сара Дженкинс   Спорт   Ян Петтер Сальтведт   фигурное катание   
1881
3

Журналистка канадского телеканала СВС Sports Сара Дженкинс выпустила фантастический по своей глупости твит с предложением исключить фигурное катание из программы Олимпиады. Всему причиной регулярные победы российских спортсменов.

«Следует исключить из олимпийской программы все виды спорта, в которых доминируют несколько стран.

«Считаю, следует убрать из олимпийской программы все виды спорта, где доминируют те или иные страны. Не надо фигурного катания из-за России. Конькобежный спорт надо убрать из-за Нидерландов. Бобслей — на выход, потому что его захватили немцы. И больше никаких лыжных гонок — из-за Норвегии», — написала Дженкинс в своем Twitter.


×
×

Больше никакого фигурного катания из-за России. Конькобежный спорт должен покинуть программу из-за Нидерландов. Бобслей стоит исключить, потому что там хозяйничают немцы. Больше никаких лыжных гонок из-за Норвегии», — написала журналистка CBC.


Похоже, наши западные "партнеры" вышли на новый уровень дна: если раньше они пытались просто избавиться от наших спортсменов, то теперь они готовы замахнуться на виды спорта, в которых побеждают россияне.

Ранее норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт раскритиковал участие российских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пекине. «Единственная проблема — Большунова и других россиян не должно быть на этой Олимпиаде», — сказал Ян Петтер Сальтведт.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Канада   Олимпиада-2022   Сара Дженкинс   Спорт   Ян Петтер Сальтведт   фигурное катание   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
38
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
38  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
Вепс 2 часа назад
А хоккей из-за Канады упомянуть забыла?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Руслан 18 минут назад
Да обычный троллинг, доведение до абсурда. Чего нагнетать то? Уже второй раз за день «новость» эта на Фишках…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
aleksander 24 минуты назад
Интересно, граждани Германии, Нидерландов, Норвегии испытывают такое же обострение праведного негодования как и россияне?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Вырезано цензурой Полчаса назад
Ваще уже мозгами едем на фоне политики. Нормальный здоровый сарказм, слышали о таком?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25
Dmitry Полчаса назад
Очередная идиотка, поддерживающая демократов во главе с придурком премьером. Не обращайте внимания, у нас далеко не все такие, скорее, наоборот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
portable 36 минут назад
начнем с того что там нет от России никого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вадим Курбатов 40 минут назад
Эта новость ещё прекрасна и тем, что наглядно даёт понять, как однобоко преподносится информация! Не в защиту этой мадам, но говорила она не про Россию конкретно, да и мысль, похоже, была не в том, чтобы задеть конкретно Россию. Там и Нидерланды, и немцы, и прочие! Лично я в её словах увидел только её уверенность в том, что определенные страны офигеть как круты в определенных видах спорта и им нет конкурентов. Всё! Не вижу ничего плохого в том, что они видят, что нам нет равных в фигурном катании. Подрываете доверие, уважаемые писаки, ломаете красивую картинку подобными шедеврами и даёте повод задуматься обо всех остальной горепатриотичных опусах! Брызгать слюной на всех вокруг сейчас, конечно, хайпово, но не надо уж совсем за дураков людей держать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25
Dmitry Вадим Курбатов Полчаса назад
Так она демократка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Великий Кормчий 45 минут назад
Тут народ здоровый сарказм не понимает? Или снова трудности перевода?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бендер Родригес 52 минуты назад
Журнализды одним словом. Одна перданула в лужу, второй раздул из этого всемирный заговор против России... Фу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Divergent?!? 55 минут назад
Ссылки на Твиттере не существует. Если твит был и после удален, то она идиотка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Star Link 58 минут назад
Да она с подколом сказала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergei Ogarkov Час назад
"Hmm...this page doesn’t exist. Try searching for something else." - это при переходе по ссылке на твит. И её твиты публикуются в закрытом режиме "только для своих", мало ли что она там написала, может бухая была.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Vampire Час назад
А чтоб никому небыло обидно чемпионов определять жеребьёвкой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Бабай Час назад
А чё, я с ней согласен, только надо пойти дальше. Отменить все виды и забыть уже об этом шоу, как о страшном сне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Антон Час назад
А Канаду вернуть индейцам, а понаехавших объявить рабами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
sivanov1079 2 часа назад
Если она на поном серьезе- то она еб#нутая. Подкину идейку: запретить еще китайский шот-трек, и женский хоккей. На всякий случай
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
azuver 2 часа назад
Предлагаю Сару исключить из журналистов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vladimirs Orlovskis 2 часа назад
Очень познавательный пост. Одно и то же было написано шесть раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Владимир 2 часа назад
Да чего мелочится то? Убрать вообще всё, ввести соревнования по лизанию жопы США (правда тут фаворит Украина), и петушиное шествие на сладкое.
И сами в этом пусть и участвуют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Али Ди 2 часа назад
Канаде предлагаю не участвовать нигде, что бы не завидовать никому и не мучиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Sapsan 2 часа назад
Вообщето надо убрать саму олимпиаду
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 13 комментариев
Показать ещё
Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады "Это задница": почему Клебо проиграл Большунову и куда делись чемоданы с препаратами для норвежских астматиков "Это задница": почему Клебо проиграл Большунову и куда делись чемоданы с препаратами для... Российские фигуристы досрочно завоевали "золото" на Олимпиаде-2022 Российские фигуристы досрочно завоевали "золото" на Олимпиаде-2022 Фристайлистка Смирнова взяла "бронзу" Олимпиады в могуле Фристайлистка Смирнова взяла "бронзу" Олимпиады в могуле Актёр Алек Болдуин поблагодарил фигуристку Валиеву за «душераздирающий» прокат Актёр Алек Болдуин поблагодарил фигуристку Валиеву за «душераздирающий» прокат Канадские хоккеистки не вышли на матч со сборной России Канадские хоккеистки не вышли на матч со сборной России
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31035



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
55
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Будь осторожен со&nbsp;своей просьбой: новые проделки Джеймса Фридмана
1
45
Будь осторожен со своей просьбой: новые проделки Джеймса Фридмана
Набирающие популярность в сообществах
Дикий внедорожник BMW, который отлично подойдет для главной роли в «Безумном Максе»
0
2
Дикий внедорожник BMW, который отлично подойдет для главной роли в «Безумном Максе»
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 4 февраля
0
4
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 4 февраля
Плата за страдания. Как Собчак помогла жертве ДТП с ее «Майбахом» в Сочи (2 фото + 1 видео)
Плата за страдания. Как Собчак помогла жертве ДТП с ее «Майбахом» в Сочи (2 фото + 1...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласны?
0
2

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#история#ватермарк#дтп#аварии#Россия#олимпиада#США#познавательно
#фото#люди#животные#картинки#Ynews#СССР#комментарии#Приколы#фотографии#страна
#интересно#прикол#Спорт#интересное#Разное#Олимпиада-2022#новости#сатира#авто аварии#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться