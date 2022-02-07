Канадская журналистка призвала уничтожить олимпийское фигурное катание из-за побед России

Журналистка канадского телеканала СВС Sports Сара Дженкинс выпустила фантастический по своей глупости твит с предложением исключить фигурное катание из программы Олимпиады. Всему причиной регулярные победы российских спортсменов.
«Следует исключить из олимпийской программы все виды спорта, в которых доминируют несколько стран.
«Считаю, следует убрать из олимпийской программы все виды спорта, где доминируют те или иные страны. Не надо фигурного катания из-за России. Конькобежный спорт надо убрать из-за Нидерландов. Бобслей — на выход, потому что его захватили немцы. И больше никаких лыжных гонок — из-за Норвегии», — написала Дженкинс в своем Twitter.
Больше никакого фигурного катания из-за России. Конькобежный спорт должен покинуть программу из-за Нидерландов. Бобслей стоит исключить, потому что там хозяйничают немцы. Больше никаких лыжных гонок из-за Норвегии», — написала журналистка CBC.
Похоже, наши западные "партнеры" вышли на новый уровень дна: если раньше они пытались просто избавиться от наших спортсменов, то теперь они готовы замахнуться на виды спорта, в которых побеждают россияне.
Ранее норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт раскритиковал участие российских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пекине. «Единственная проблема — Большунова и других россиян не должно быть на этой Олимпиаде», — сказал Ян Петтер Сальтведт.
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И сами в этом пусть и участвуют.