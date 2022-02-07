Канадская журналистка призвала уничтожить олимпийское фигурное катание из-за побед России

Похоже, наши западные "партнеры" вышли на новый уровень дна: если раньше они пытались просто избавиться от наших спортсменов, то теперь они готовы замахнуться на виды спорта, в которых побеждают россияне.

Ранее норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт раскритиковал участие российских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пекине. «Единственная проблема — Большунова и других россиян не должно быть на этой Олимпиаде», — сказал Ян Петтер Сальтведт.