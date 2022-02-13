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«Вот твари, а!»: в Екатеринбурге сотрудница ЕРЦ показала мастер-класс по взаимодействию с населением

«Вот твари, а!»: в Екатеринбурге сотрудница ЕРЦ показала мастер-класс по взаимодействию с населением (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 февраля 2022 21:04
Сообщество : Жизнь
Метки: ЕРЦ   дверь   домофон   екатеринбург   квитанции   подъезд   ребенок   сотрудница   
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Сотрудница расчётного центра, которой ребенок не открыл дверь в подъезд, так как родителей не было дома, обматерила малыша и высказала в адрес жильцов дома все, что было на душе. Видеозапись с домофона местные жители выложили в соцсети... Когда вся страна смотрит ролик о том, как ты теряешь работу.

Инцидент произошел в Екатеринбурге на улице Просторная, 83.

На видеозаписи слышно, что малыш не открыл дверь женщине, сказав, что ее не знает, а родителей нет дома. В ответ женщина стала оскорблять жильцов дома, ребенка и даже пожелала сдохнуть.

По словам жителя подъезда, треш-видео он обнаружил случайно:

— Случайно увидели, как женщина общается с ребенком и такие слова говорит. У нас есть приложение, которое показывает видео, записанное камерой домофона в подъезде, — рассказал читатель портала E1.RU. — Хотелось бы, чтобы руководство ЕРЦ провело профилактическую работу с сотрудниками. Чтобы таких случаев больше не было. Потому что ребенок-то всё правильно сделал. А вот у женщины не совсем корректное поведение.

В пресс-службе ЕРЦ журналистам E1.RU сообщили, что информация об инциденте к ним уже поступила, руководство проводит внутреннюю проверку и считает подобное поведение недопустимым.

Источник:

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Метки: ЕРЦ   дверь   домофон   екатеринбург   квитанции   подъезд   ребенок   сотрудница   
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Трям Час назад
Ну ваще она права, при условии если она реально разносит квитанции, а не спам.
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5k
Allmaster 17 минут назад
Эта тварь вообще сама где живет, на рублевке?
А вообще, у меня домофон хрен чем откроешь, специально доплатил, чтоб прошивку от вездеходов сменили.
Ну и что, выдал в ЖКХ 5 ключей.Для дворника там и почтальона, и на запас.
Ну и давай через пар месяцев долбить, а у меня квартира первая в списке.
Посылаю нахер, ибо звонят и говорят, я почтальон , слесарь там или еще кто. Ага, говорю - ключ должен быть. Нет - потеряли? Идите и заказывайте, я вам не обязан.
Рекламщики кстати со своей помойно-бумажной массой не сорят.
Чужих нет вообще.
Домофон простой, без видео, поэтому не могу сказать что там бубнят невпустившиеся )))
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12k
Енот Полиграфович Полчаса назад
Вообще то...квитанции в приложении приходят в личный кабинет, у кого он есть конечно))).
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30k
Мойша 36 минут назад
А что, снабдить своего работника кодов от подъезда как-то не? У нас даже рекламщики знают муниципальные коды подъездов.
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−80
Племянник Путина 49 минут назад
эту тварь пускать нельзя... сто процентов в парадной насрёт по роже видно.
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443
Arti Племянник Путина 43 минуты назад
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2k
Роман Бумеров 49 минут назад
Когда был еще домофон, нахер посылал всех звонящих, нужные люди всегда знали код.
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10k
Alex Djeff 50 минут назад
Надо ельцин-центр сносить. Как-то он негативно на местных влияет.
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4k
Димка Смола/67 56 минут назад
Вот что называется обиженная на весь мир.
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120k
arek14 57 минут назад
А почему нельзя те же квитанции послать по почте?
По моему, это намного проще и дешевле, чем сотрудники ходят по домам.
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6k
vzaimnaya_vzaimnost Час назад
Пацан молодец. Но представляю какой стресс у него. Наяривает кто-то и требует впустить.
У нее должны быть ключи.
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1k
Егор Терентьев Час назад
А разве у них не должно быть магнитов? У каждого занюханного распространителя листовок есть все ключи!
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