«Вот твари, а!»: в Екатеринбурге сотрудница ЕРЦ показала мастер-класс по взаимодействию с населением

По словам жителя подъезда, треш-видео он обнаружил случайно:

— Случайно увидели, как женщина общается с ребенком и такие слова говорит. У нас есть приложение, которое показывает видео, записанное камерой домофона в подъезде, — рассказал читатель портала E1.RU. — Хотелось бы, чтобы руководство ЕРЦ провело профилактическую работу с сотрудниками. Чтобы таких случаев больше не было. Потому что ребенок-то всё правильно сделал. А вот у женщины не совсем корректное поведение.

В пресс-службе ЕРЦ журналистам E1.RU сообщили, что информация об инциденте к ним уже поступила, руководство проводит внутреннюю проверку и считает подобное поведение недопустимым.