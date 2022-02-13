«Вот твари, а!»: в Екатеринбурге сотрудница ЕРЦ показала мастер-класс по взаимодействию с населением

Сотрудница расчётного центра, которой ребенок не открыл дверь в подъезд, так как родителей не было дома, обматерила малыша и высказала в адрес жильцов дома все, что было на душе. Видеозапись с домофона местные жители выложили в соцсети... Когда вся страна смотрит ролик о том, как ты теряешь работу.
Инцидент произошел в Екатеринбурге на улице Просторная, 83.
На видеозаписи слышно, что малыш не открыл дверь женщине, сказав, что ее не знает, а родителей нет дома. В ответ женщина стала оскорблять жильцов дома, ребенка и даже пожелала сдохнуть.
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По словам жителя подъезда, треш-видео он обнаружил случайно:
— Случайно увидели, как женщина общается с ребенком и такие слова говорит. У нас есть приложение, которое показывает видео, записанное камерой домофона в подъезде, — рассказал читатель портала E1.RU. — Хотелось бы, чтобы руководство ЕРЦ провело профилактическую работу с сотрудниками. Чтобы таких случаев больше не было. Потому что ребенок-то всё правильно сделал. А вот у женщины не совсем корректное поведение.
В пресс-службе ЕРЦ журналистам E1.RU сообщили, что информация об инциденте к ним уже поступила, руководство проводит внутреннюю проверку и считает подобное поведение недопустимым.
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А вообще, у меня домофон хрен чем откроешь, специально доплатил, чтоб прошивку от вездеходов сменили.
Ну и что, выдал в ЖКХ 5 ключей.Для дворника там и почтальона, и на запас.
Ну и давай через пар месяцев долбить, а у меня квартира первая в списке.
Посылаю нахер, ибо звонят и говорят, я почтальон , слесарь там или еще кто. Ага, говорю - ключ должен быть. Нет - потеряли? Идите и заказывайте, я вам не обязан.
Рекламщики кстати со своей помойно-бумажной массой не сорят.
Чужих нет вообще.
Домофон простой, без видео, поэтому не могу сказать что там бубнят невпустившиеся )))
По моему, это намного проще и дешевле, чем сотрудники ходят по домам.
Расходы на конверты+почтовые затраты.
А так пустил бабку-пенсионерку своим ходом и всё.
У нее должны быть ключи.