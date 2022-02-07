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Горячие эмоции привели жителя Пермского края под стражу

Горячие эмоции привели жителя Пермского края под стражу (2 фото)

Автор:
07 февраля 2022 19:33
Сообщество : Криминал
Метки: Поджог   дверь   зажигалка   канистра   пермский край   пожар   родственники   
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Поджег квартиру родственников. И, спрашивается, за что?
Случай далеко не редкий. Не зря ведь говорят, что месть испепеляет мстителя. Вот и ЧП в Пермском крае показало, что больше всех от жаркой мести пострадал сам вспыльчивый «каратель».

Само происшествие случилось еще в сентябре прошлого года, а сейчас краевые и центральные СМИ сообщают о завершении следствия. И о заключении под стражу виновника. Это 41-летнпий местный житель, ранее судимый.
Мужчина шел в гости к родне, что проживает в поселке Углеуральский, в типовой пятиэтажке. Был уже изрядно навеселе, и в дом его не пустили. Он принялся угрожать хозяйке и скоро перешел от слов к делу. Оказался запасливым, прихватил с собой какую-то горючую жидкость в канистре. Облил дверь и чиркнул зажигалкой. Подождал немного и, убедившись, что задуманное осуществилось, огонь разгорелся, довольный пошагал прочь.

Пожарных вызвали 62-летняя хозяйка и увидевший пламя сосед. Тут же и сами начали сбивать огонь подручными средствами. Дверь деревянная, так что полыхнуло щедро. Хотя большого ущерба удалось не допустить, но это произошло, как говорится в материалах дела, «по не зависящим от злоумышленника обстоятельствам». Так что отвечать придется, и, скорее всего, по всей строгости…

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Метки: Поджог   дверь   зажигалка   канистра   пермский край   пожар   родственники   
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Vital Idol 9 минут назад
такая плитка была ещё аж в 1980 году...
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Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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