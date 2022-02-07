Горячие эмоции привели жителя Пермского края под стражу

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Поджег квартиру родственников. И, спрашивается, за что?
Случай далеко не редкий. Не зря ведь говорят, что месть испепеляет мстителя. Вот и ЧП в Пермском крае показало, что больше всех от жаркой мести пострадал сам вспыльчивый «каратель».
Само происшествие случилось еще в сентябре прошлого года, а сейчас краевые и центральные СМИ сообщают о завершении следствия. И о заключении под стражу виновника. Это 41-летнпий местный житель, ранее судимый.
Само происшествие случилось еще в сентябре прошлого года, а сейчас краевые и центральные СМИ сообщают о завершении следствия. И о заключении под стражу виновника. Это 41-летнпий местный житель, ранее судимый.
Мужчина шел в гости к родне, что проживает в поселке Углеуральский, в типовой пятиэтажке. Был уже изрядно навеселе, и в дом его не пустили. Он принялся угрожать хозяйке и скоро перешел от слов к делу. Оказался запасливым, прихватил с собой какую-то горючую жидкость в канистре. Облил дверь и чиркнул зажигалкой. Подождал немного и, убедившись, что задуманное осуществилось, огонь разгорелся, довольный пошагал прочь.
Пожарных вызвали 62-летняя хозяйка и увидевший пламя сосед. Тут же и сами начали сбивать огонь подручными средствами. Дверь деревянная, так что полыхнуло щедро. Хотя большого ущерба удалось не допустить, но это произошло, как говорится в материалах дела, «по не зависящим от злоумышленника обстоятельствам». Так что отвечать придется, и, скорее всего, по всей строгости…
Пожарных вызвали 62-летняя хозяйка и увидевший пламя сосед. Тут же и сами начали сбивать огонь подручными средствами. Дверь деревянная, так что полыхнуло щедро. Хотя большого ущерба удалось не допустить, но это произошло, как говорится в материалах дела, «по не зависящим от злоумышленника обстоятельствам». Так что отвечать придется, и, скорее всего, по всей строгости…
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