План не сработал: наркокурьеры решили переодеться в форму полицейских, но из-за этого спалились

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В Екатеринбурге жители заметили двух странных типов в полицейской форме, которые раскладывали что-то по округе и фотографируют. Позвонили в полицию, когда настоящие сотрудники правоохранительных органов подъехали, наркокурьеры пытались удрать, но не вышло.
Силовиков позабавил тот факт, что "звания" у злоумышленников были высокие: майор и капитан. Оба наркодиллера были в крайне неадекватном состоянии. Их личности уже установили, у обоих богатое криминальное прошлое. Судимости за кражу, грабёж, мошенничество и незаконный оборот наркотиков. В этот раз ребята решили одеться полицейскими, чтобы не попасться, но не вышло. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых поделился деталями инцидента. "Тревожное сообщение в дежурную часть полиции о двух странных личностях во дворах по улице Сулимова от граждан поступило в 13:50 (11:50 по московскому времени). На указанный адрес были оперативно направлены два наряда из Росгвардии и ППС. Один из мужчин действительно был одет в форму, похожую на форму капитана полиции, а второй — в похожую на форму майора. Оба — с признаками неадекватного поведения. Их личности сыщики угрозыска уже установили", — рассказал полковник Горелых. Задержанные 33-летний Кулдашев и 37-летний Важенин, оба официально не трудоустроены, проживают в Екатеринбурге.
"Задержанных проверяют на причастность к иным преступлениям. Они понесут ответственность за незаконное ношение формы сотрудников МВД, а также за хранение наркотиков, при условии, что исследование подтвердит это. Выясняется, где они достали форму. Разбирательство продолжается, его фигуранты содержатся под стражей. Форма у них новая. У одного в кармане было несколько десятков «закладок» с неизвестным веществом. Сказали, что состоят на учёте у психиатра, а форму надевали, потому что просто нравится им", — отметил Валерий Горелых.
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где Свердловск и где твои опыты над ихними жузами?
тут полфишек умеет внешне отличать даже наших северных казахов от ваших южных.
не говоря уже о китайцах и прочих узбеках и японцах.
но какое отношение это имеет к описанным событиям?????