План не сработал: наркокурьеры решили переодеться в форму полицейских, но из-за этого спалились

Силовиков позабавил тот факт, что "звания" у злоумышленников были высокие: майор и капитан. Оба наркодиллера были в крайне неадекватном состоянии. Их личности уже установили, у обоих богатое криминальное прошлое. Судимости за кражу, грабёж, мошенничество и незаконный оборот наркотиков. В этот раз ребята решили одеться полицейскими, чтобы не попасться, но не вышло. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых поделился деталями инцидента. "Тревожное сообщение в дежурную часть полиции о двух странных личностях во дворах по улице Сулимова от граждан поступило в 13:50 (11:50 по московскому времени). На указанный адрес были оперативно направлены два наряда из Росгвардии и ППС. Один из мужчин действительно был одет в форму, похожую на форму капитана полиции, а второй — в похожую на форму майора. Оба — с признаками неадекватного поведения. Их личности сыщики угрозыска уже установили", — рассказал полковник Горелых. Задержанные 33-летний Кулдашев и 37-летний Важенин, оба официально не трудоустроены, проживают в Екатеринбурге.