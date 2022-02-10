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План не сработал: наркокурьеры решили переодеться в форму полицейских, но из-за этого спалились

План не сработал: наркокурьеры решили переодеться в форму полицейских, но из-за этого спалились (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2022 00:57
Сообщество : Жить в России
Метки: в полицейской форме   екатеринбург   наркодиллеры   наркокурьеры   неадекваты   полиция. задержание   
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В Екатеринбурге жители заметили двух странных типов в полицейской форме, которые раскладывали что-то по округе и фотографируют. Позвонили в полицию, когда настоящие сотрудники правоохранительных органов подъехали, наркокурьеры пытались удрать, но не вышло.
Силовиков позабавил тот факт, что "звания" у злоумышленников были высокие: майор и капитан. Оба наркодиллера были в крайне неадекватном состоянии. Их личности уже установили, у обоих богатое криминальное прошлое. Судимости за кражу, грабёж, мошенничество и незаконный оборот наркотиков. В этот раз ребята решили одеться полицейскими, чтобы не попасться, но не вышло. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых поделился деталями инцидента. "Тревожное сообщение в дежурную часть полиции о двух странных личностях во дворах по улице Сулимова от граждан поступило в 13:50 (11:50 по московскому времени). На указанный адрес были оперативно направлены два наряда из Росгвардии и ППС. Один из мужчин действительно был одет в форму, похожую на форму капитана полиции, а второй — в похожую на форму майора. Оба — с признаками неадекватного поведения. Их личности сыщики угрозыска уже установили", — рассказал полковник Горелых. Задержанные 33-летний Кулдашев и 37-летний Важенин, оба официально не трудоустроены, проживают в Екатеринбурге. 
"Задержанных проверяют на причастность к иным преступлениям. Они понесут ответственность за незаконное ношение формы сотрудников МВД, а также за хранение наркотиков, при условии, что исследование подтвердит это. Выясняется, где они достали форму. Разбирательство продолжается, его фигуранты содержатся под стражей. Форма у них новая. У одного в кармане было несколько десятков «закладок» с неизвестным веществом. Сказали, что состоят на учёте у психиатра, а форму надевали, потому что просто нравится им", — отметил Валерий Горелых.

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Метки: в полицейской форме   екатеринбург   наркодиллеры   наркокурьеры   неадекваты   полиция. задержание   
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просто программист 2 часа назад
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WORLD Час назад
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Bill 2 часа назад
Боевики Ройзмана?
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Шурман Bill 2 часа назад
Видать чукча в нациях не разбирается :) может быть видео посмотреть если читать лень ?:) меня вот жена спрашивает как я Казаха от Узбека или Киргиза отличаю и Китайца да все просто , когда с ними прожил всю жизнь знаю по личику кто есть кто а вот у не которых и по морде . Личико обычно у образованных , а вот морды у быдла из Аула .
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Nika
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