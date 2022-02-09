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Молодая мать попала в больницу из-за коммунальщиков

Молодая мать попала в больницу из-за коммунальщиков (3 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2022 09:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Травма   великий новгород   коммунальщики   мать   наледь   падение   ребёнок   сосульки   
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Этот год побил все рекорды обрушения сосулек на головы россиян. Иногда по воле случая удаётся избежать травм. Но не на этот раз.
8 февраля в Великом Новгороде на женщину, гуляющую с коляской, обрушилась наледь с крыши четырёхэтажного здания.
Сообщается, что молодой матери потребовалась госпитализация из-за полученных травм спины и головы. Во время инцидента коляску перевернуло и погнуло, но ребёнок не пострадал.

В прокуратуре начали проверку.

Источник:

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Метки: Травма   великий новгород   коммунальщики   мать   наледь   падение   ребёнок   сосульки   
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763
Алексей 46 минут назад
Что не зима, то неожиданность для коммунальщиков.
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−55
Племянник Путина Полчаса назад
руководителя управляющей компании под суд за тяжкие телесные.
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2k
Алксандр Шевченко 41 минуту назад
Да уж, а если бы не дай бог на ребёнка это все упало. И самое главное никому ничего за это не будет, так пару отписок напишут, мол сама виновата ходит не там где нужно. Печально когда управленцев набирают по лояльности и степени родства, а не по профессиональным качествам, ну а если он неспособен руководить ( не путайте с рукой водить), то и служба не работает.
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19k
KOSTELLO 43 минуты назад
Судя по видео и тротуар не полностью расчищен.
Коммунальщики везде одинаковые.
У нас в Краснодаре, снег раз в год навалил, так эти пи.д.а.расы не делали ровным счетом ни.х.уя, пока народ в прокуратуру не стал жаловаться.
Зато напротив администрации 24/7 ездит Bobcat
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