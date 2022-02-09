Молодая мать попала в больницу из-за коммунальщиков

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Этот год побил все рекорды обрушения сосулек на головы россиян. Иногда по воле случая удаётся избежать травм. Но не на этот раз.
8 февраля в Великом Новгороде на женщину, гуляющую с коляской, обрушилась наледь с крыши четырёхэтажного здания.
Сообщается, что молодой матери потребовалась госпитализация из-за полученных травм спины и головы. Во время инцидента коляску перевернуло и погнуло, но ребёнок не пострадал.
В прокуратуре начали проверку.
В прокуратуре начали проверку.
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Коммунальщики везде одинаковые.
У нас в Краснодаре, снег раз в год навалил, так эти пи.д.а.расы не делали ровным счетом ни.х.уя, пока народ в прокуратуру не стал жаловаться.
Зато напротив администрации 24/7 ездит Bobcat