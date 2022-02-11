Замминистра строительства Сахалина подала в отставку из-за ДТП с ребёнком

Стаценко пообещала приобрести все необходимые лекарства, возместить ущерб и оказать семье пострадавшего ребёнка помощь. Мальчика уже прооперировали, его жизни ничего не угрожает, но пока он находится в реанимационном отделении.





Верите в искренность поступка Стаценко, или её попросили совершить "благородный жест", как считаете?