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Замминистра строительства Сахалина подала в отставку из-за ДТП с ребёнком

Замминистра строительства Сахалина подала в отставку из-за ДТП с ребёнком (3 фото)

Автор:
11 февраля 2022 17:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: дтп   замминистра   ребенок   сахалин   увольнение   
474
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Звучит фантастически, но чиновница считает, что происшествие, в котором она стала виновницей, несовместимо с деятельностью госслужащего.

В Сахалинской области найден первый в России высокопоставленный чиновник с совестью и высокими моральными принципами, который не стал подключать связи, врать и пытаться замять конфликт с местными жителями. Первый заместитель министра строительства Татьяна Стаценко вечером 9 февраля сбила на своём внедорожнике мальчика 11 лет и уже на следующее утро уволилась, поскольку совершила, по её словам, неприемлемый для государственного служащего проступок.

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Стаценко дождалась приезда сотрудников ГИБДД, дала показания, а наутро положила на стол министра заявление об отставке, которое было удовлетворено.



«Я прошу прощения у мальчика и его родителей за то, что допустила наезд. Это происшествие - трагическая случайность. Считаю, что такое происшествие несовместимо с деятельностью госслужащего, поэтому я приняла решение об увольнении по собственному желанию», - сообщила бывшая замминистра.

Стаценко пообещала приобрести все необходимые лекарства, возместить ущерб и оказать семье пострадавшего ребёнка помощь. Мальчика уже прооперировали, его жизни ничего не угрожает, но пока он находится в реанимационном отделении.


Верите в искренность поступка Стаценко, или её попросили совершить "благородный жест", как считаете?

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Метки: дтп   замминистра   ребенок   сахалин   увольнение   
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7  комментариев
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onebibis 44 минуты назад
Хоть один человек нашёлся. Неважно что там подозревает кто. Поступок совершён.
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Ал 10 минут назад
Она ушла и все её забыли, а через три четыре месяца восстановится в должности. Продуманный ход.
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15k
Booka1a 17 минут назад
"по традиции, Имперский Аудитор не только должен быть честным, но и выглядеть таковым"

Л. М. Буджолд, "Гражданская кампания"
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2k
Алксандр Шевченко 22 минуты назад
Главное дела, а не слова, а дела правильные. Достойный человек .
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1k
Mixan 24 минуты назад
Верите в искренность поступка Стаценко, или её попросили совершить "благородный жест", как считаете?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Трудно верится ,но очень хотелось бы верить в искренность этой женщины .. Как бы потом на повышение не пошла ..))))
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22k
Ego sum qui sum Полчаса назад
Чиновники и совесть? раньше такое соседство замечено не было
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1k
rgubaev 37 минут назад
Чиновник здорового человека.
А вот то, что уволилась - зря. Нам НОРМАЛЬНЫЕ министры необходимы.
А на дороге всякое случается. "В кусты не сдристнула" - уже нормально.

P.S. Мальчугану выздоровления и дальше не болеть.
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