Замминистра строительства Сахалина подала в отставку из-за ДТП с ребёнком

Звучит фантастически, но чиновница считает, что происшествие, в котором она стала виновницей, несовместимо с деятельностью госслужащего.
В Сахалинской области найден первый в России высокопоставленный чиновник с совестью и высокими моральными принципами, который не стал подключать связи, врать и пытаться замять конфликт с местными жителями. Первый заместитель министра строительства Татьяна Стаценко вечером 9 февраля сбила на своём внедорожнике мальчика 11 лет и уже на следующее утро уволилась, поскольку совершила, по её словам, неприемлемый для государственного служащего проступок.
Стаценко дождалась приезда сотрудников ГИБДД, дала показания, а наутро положила на стол министра заявление об отставке, которое было удовлетворено.
«Я прошу прощения у мальчика и его родителей за то, что допустила наезд. Это происшествие - трагическая случайность. Считаю, что такое происшествие несовместимо с деятельностью госслужащего, поэтому я приняла решение об увольнении по собственному желанию», - сообщила бывшая замминистра.
Стаценко пообещала приобрести все необходимые лекарства, возместить ущерб и оказать семье пострадавшего ребёнка помощь. Мальчика уже прооперировали, его жизни ничего не угрожает, но пока он находится в реанимационном отделении.
Верите в искренность поступка Стаценко, или её попросили совершить "благородный жест", как считаете?
Источник:
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Л. М. Буджолд, "Гражданская кампания"
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Трудно верится ,но очень хотелось бы верить в искренность этой женщины .. Как бы потом на повышение не пошла ..))))
А вот то, что уволилась - зря. Нам НОРМАЛЬНЫЕ министры необходимы.
А на дороге всякое случается. "В кусты не сдристнула" - уже нормально.
P.S. Мальчугану выздоровления и дальше не болеть.