История "идеальной арийской девочки" Хесси Тафт

Снимок вышел чудесным и Полин, вставив ее в рамку, поместила ее на любимое место в доме - фортепиано.

Но маленькая Хесси очаровала и министра пропаганды Третьего рейха. Уже через несколько месяцев крошка появилась на обложке Sonne ins Haus, журнала, который был создан для семей и, конечно же, как и все СМИ того времени, посвящен превосходству арийской расы. На каждом развороте журнала были мужчины в форме со свастикой. И да, именно в таком журнале появился милый еврейский малыш. Шокированные Левинсоны помчались к фотографу.