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История "идеальной арийской девочки" Хесси Тафт

История "идеальной арийской девочки" Хесси Тафт (6 фото)

Автор:
08 февраля 2022 18:18
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересное   история   ребенок   третий рейх   факты   фото   
2408
6
Ангельское личико шестимесячной девочки с огромными глазками оказалось на обложках всех журналов Третьего рейха, а также на плакатах и открытках по всей Германии.
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Метки: интересное   история   ребенок   третий рейх   факты   фото   
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3k
akahast Час назад
это че, опять которая под веществами пост выпустила?

давайте расскажем историю про милую еврейскую девочку,
которую сербы спрятали от гитлеровцев.
она выросла, переехала в штаты и разбомбила этих сербов [мат]
знакомьтесь, милашка олбрайт

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1k
Mixan 8 минут назад
Это все постят периодически определенные круги "мировых сми" ..
А вот инфа проскальзывала ,что у Гитлера какая то пробабушка была еврейкой ,что то особо не пишут ))))
Почему ?
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790
Оля Т. 13 минут назад
Недавно слушала мнение Вупи Голдберг о холокосте. Это полнейшая жесть от человека, совершенно не разбирающегося в вопросе.
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9k
Mike Rotchburnz 16 минут назад
Во многих случаях это так и есть. Если вы видите, например, 100-процентного типичного француза - потом оказывается, что это - французский еврей.
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2k
Frank Borman 48 минут назад
Теперь Германия обязана выплатить Хесси компенсацию, за ее страдания. Из Германии в Латвию, оттуда на Кубу, из Кубы в США. Сколько же она настрадалась, бедная. Холокост, это вам не это, это ого-го.
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69k
parallax Час назад
"Семье удалось уехать из Германии. В 1938 году они поехали обратно на родину - в Латвию, а оттуда в Париж, из которого выбрались на Кубу. Чуть позже семья Левинсонов перебралась в США..."

Короче, где жопа в тепле, там и родина.
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1k
Dorell Час назад
Сейчас бы темнокожая девочка победила.
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428
комнатный сибиряк Час назад
Фотограф прирождённый тролль был и ведь не побоялся же
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1k
Игорь Иванович 2 часа назад
смахует на йоахима,или он на неё
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1k
Гур 2 часа назад
Ну да, ну да. "История открылась не так давно..." Откуда такая скромность? Чё молчала столько лет?
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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
евреи, евреи, кругом одни евреи
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428
комнатный сибиряк Думай о хорошем! 2 часа назад
Знаешь трёх богатырей?
Тот что младший-тот еврей
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