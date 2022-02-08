История "идеальной арийской девочки" Хесси Тафт

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Ангельское личико шестимесячной девочки с огромными глазками оказалось на обложках всех журналов Третьего рейха, а также на плакатах и открытках по всей Германии.
Родители Хесси перебрались из Латвии в Берлин в 1920-х годах. Они были музыкантами и устроились на работу в оперный театр.
В 1934 году у них родилась дочка. Как раз в момент расцвета фашистской пропаганды. Родители, Джейкоб и Полин Левинсоны, через полгода после рождения Хесси, захотели ее сфотографировать и отправились к лучшему фотографу Берлина.
В 1934 году у них родилась дочка. Как раз в момент расцвета фашистской пропаганды. Родители, Джейкоб и Полин Левинсоны, через полгода после рождения Хесси, захотели ее сфотографировать и отправились к лучшему фотографу Берлина.
Снимок вышел чудесным и Полин, вставив ее в рамку, поместила ее на любимое место в доме - фортепиано.
Но маленькая Хесси очаровала и министра пропаганды Третьего рейха. Уже через несколько месяцев крошка появилась на обложке Sonne ins Haus, журнала, который был создан для семей и, конечно же, как и все СМИ того времени, посвящен превосходству арийской расы. На каждом развороте журнала были мужчины в форме со свастикой. И да, именно в таком журнале появился милый еврейский малыш. Шокированные Левинсоны помчались к фотографу.
Но маленькая Хесси очаровала и министра пропаганды Третьего рейха. Уже через несколько месяцев крошка появилась на обложке Sonne ins Haus, журнала, который был создан для семей и, конечно же, как и все СМИ того времени, посвящен превосходству арийской расы. На каждом развороте журнала были мужчины в форме со свастикой. И да, именно в таком журнале появился милый еврейский малыш. Шокированные Левинсоны помчались к фотографу.
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Автор фото, известный тогда Ганс Баллин, рассказывал, что в Германи устроили конкурс, чтобы найти самого красивого арийского ребенка. Власти попросили отобрать по десять лучших снимков детей. Баллин в свою порцию фото положил в том числе и снимок Хесси, а потом отправил их все в Министерство просвещения и пропаганды. Да, Баллин знал, что эта девочка еврейка. Это была своего рода насмешка над властью, чтобы доказать, что нет никакого национального превосходства и все люди равны.
И... шутка удалась. Из множества фото на вакансию идеального арийского ребенка была выбрана Хесси Левинсон. Баллин подтвердил родителям девочки свою правоту.
Неплохо. Однако это доказательство далось родителям девочки нелегко: Хесси появилась на плакатах магазинных витрин, в нескольких журналах, на открытках. Полин и Джейкоб (Яков) боялись, что ее могут узнать, стали ее прятать, перестали гулять в парках, посещать практически любые общественные места. Они боялись.
Неплохо. Однако это доказательство далось родителям девочки нелегко: Хесси появилась на плакатах магазинных витрин, в нескольких журналах, на открытках. Полин и Джейкоб (Яков) боялись, что ее могут узнать, стали ее прятать, перестали гулять в парках, посещать практически любые общественные места. Они боялись.
Семье удалось уехать из Германии. В 1938 году они поехали обратно на родину - в Латвию, а оттуда в Париж, из которого выбрались на Кубу. Чуть позже семья Левинсонов перебралась в США, где до сих пор и живет "идеальная арийка" Хесси Левинсон. Там же она окончила университет, вышла замуж и вышла замуж за Эрла Тафта.
Удивительная история еврейской девочки, ставшей "идеальным арийским ребенком" открылась не так давно. Тогда Хесси Тафт, в свои 80 лет, посетила музей жертв Холокоста Яд ва-Шем в Иерусалиме, оставив там журнал со своим портретом на обложке.
Хесси говорит, что сейчас она может улыбнуться над всей этой ситуацией, но если бы информация о ее происхождении просочилась в 1930-е, то ее скорее всего бы не было в живых.
Хесси говорит, что сейчас она может улыбнуться над всей этой ситуацией, но если бы информация о ее происхождении просочилась в 1930-е, то ее скорее всего бы не было в живых.
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Метки: интересное история ребенок третий рейх факты фото
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давайте расскажем историю про милую еврейскую девочку,
которую сербы спрятали от гитлеровцев.
она выросла, переехала в штаты и разбомбила этих сербов [мат]
знакомьтесь, милашка олбрайт
А вот инфа проскальзывала ,что у Гитлера какая то пробабушка была еврейкой ,что то особо не пишут )))) Почему ?
Короче, где жопа в тепле, там и родина.
Тот что младший-тот еврей