Автоинспектор, держась за дверь, смог остановить пьяного нарушителя прямо на ходу

937
3
1
В Марий Эл сотрудники ДПС остановили подозрительный автомобиль. Но пьяный лихач передумал сдаваться на милость правоохранителей и начал движение с инспектором, ухватившимся за дверь авто.
В дежурную часть поступило сообщение, что по поселку Морки передвигается странный автомобиль, возможно с водителем в состоянии алкогольного опьянения. Наряд ДПС быстро вычислил необходимое транспортное средство в небольшом населённом пункте.
Хотя водитель и остановил автомобиль, но после того, как ему предложили выйти и пройти в служебную машину, перепугался и дал по газам, несмотря на открытую дверь. Инспектор ДПС не растерялся и ухватился за неё. Невзирая на это нарушитель стал увеличивать скорость, но правоохранитель смог дотянуться до руля и направить авто в сугроб, остановив его.
53-летний водитель оказался злостным нарушителем и неоднократно отказывался от медицинского освидетельствования в состоянии алкогольного опьянения. Так случилось и на этот раз.
Авто находится на штрафстоянке, а на мужчину составили административные материалы по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции) и по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Интересно, что максимум, что ему грозит – это небольшой штраф и, возможно, лишение прав на срок до 2 лет.
Исправит ли это злостного нарушителя?
Исправит ли это злостного нарушителя?
Источник:
Ссылки по теме:
- Пьяный вахтовик в Новом Уренгое угнал "Урал" и протаранил полицейский "УАЗ"
- Нетрезвая пассажирка поделилась с водителем такси планами поехать в клуб, и тот сдал ее полиции
- Пьяный тракторист устроил гонки с сотрудниками ДПС
- Галантный житель Урала вырвал дверь подъезда, в которую въехала женщина, перепутав педали
- В Петербурге пьяный водитель на скорости снес пешеходов и попытался сбежать
28
Понравилось28
Новости партнёров
... либо административный арест сроком до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.
А вот синее хлебало закрывать не стоило.