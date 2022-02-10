Автоинспектор, держась за дверь, смог остановить пьяного нарушителя прямо на ходу

Хотя водитель и остановил автомобиль, но после того, как ему предложили выйти и пройти в служебную машину, перепугался и дал по газам, несмотря на открытую дверь. Инспектор ДПС не растерялся и ухватился за неё. Невзирая на это нарушитель стал увеличивать скорость, но правоохранитель смог дотянуться до руля и направить авто в сугроб, остановив его.