FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 90 постов • 10 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия 
Автоинспектор, держась за дверь, смог остановить пьяного нарушителя прямо на ходу

Автоинспектор, держась за дверь, смог остановить пьяного нарушителя прямо на ходу (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2022 08:58
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ДПС   автоинспектор   дверь   инспектор   марий эл   пьяный водитель   пьяный за рулём   
937
3
1
В Марий Эл сотрудники ДПС остановили подозрительный автомобиль. Но пьяный лихач передумал сдаваться на милость правоохранителей и начал движение с инспектором, ухватившимся за дверь авто.
В дежурную часть поступило сообщение, что по поселку Морки передвигается странный автомобиль, возможно с водителем в состоянии алкогольного опьянения. Наряд ДПС быстро вычислил необходимое транспортное средство в небольшом населённом пункте.
Хотя водитель и остановил автомобиль, но после того, как ему предложили выйти и пройти в служебную машину, перепугался и дал по газам, несмотря на открытую дверь. Инспектор ДПС не растерялся и ухватился за неё. Невзирая на это нарушитель стал увеличивать скорость, но правоохранитель смог дотянуться до руля и направить авто в сугроб, остановив его.
53-летний водитель оказался злостным нарушителем и неоднократно отказывался от медицинского освидетельствования в состоянии алкогольного опьянения. Так случилось и на этот раз.
Авто находится на штрафстоянке, а на мужчину составили административные материалы по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции) и по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Интересно, что максимум, что ему грозит – это небольшой штраф и, возможно, лишение прав на срок до 2 лет.

Исправит ли это злостного нарушителя?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: ДПС   автоинспектор   дверь   инспектор   марий эл   пьяный водитель   пьяный за рулём   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
276
alexey.kyrgiz 2 часа назад
"неоднократно отказывался от медицинского освидетельствования". Когда уже сажать будут за такое?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
15k
Александр Н. 17 минут назад
В сюжете присутствует некоторая незавершенность. Почему пьяное чмо не упало, случайно поскользнувшись, лицом в асфальт? Раз 7-8...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
rere82 45 минут назад
в США он бы в своей машине был уже нашпигованый свинцом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Виталий Лынов 55 минут назад
Жаль не пристрелили этого алкаша, я бы не стал жизнью рисковать из за какой то мрази
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
748
pinbalist Час назад
Есть логика в закрывании лиц выигравших миллиард в лотерею. А этих-то, идиотов, зачем прятать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Андрей Час назад
Ст.19 ч.1 КоАП РФ
... либо административный арест сроком до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
thor2006 2 часа назад
Перспективный вид спорта. Если инспектору коньки или лыжи, а также винтовку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mowgley 2 часа назад
53 года долбо@бу

А вот синее хлебало закрывать не стоило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 2 часа назад
Еще один ставит свою жизнь ниже жизни преступника.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Новые российские сериалы от американского Netflix Новые российские сериалы от американского Netflix Пьяный тракторист устроил гонки с сотрудниками ДПС Пьяный тракторист устроил гонки с сотрудниками ДПС Нетрезвая пассажирка поделилась с водителем такси планами поехать в клуб, и тот сдал ее полиции Нетрезвая пассажирка поделилась с водителем такси планами поехать в клуб, и тот сдал ее полиции Пьяный вахтовик в Новом Уренгое угнал "Урал" и протаранил полицейский "УАЗ" Пьяный вахтовик в Новом Уренгое угнал "Урал" и протаранил полицейский "УАЗ" Галантный житель Урала вырвал дверь подъезда, в которую въехала женщина, перепутав педали Галантный житель Урала вырвал дверь подъезда, в которую въехала женщина, перепутав педали В Петербурге пьяный водитель на скорости снес пешеходов и попытался сбежать В Петербурге пьяный водитель на скорости снес пешеходов и попытался сбежать
Serenity

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19875



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
57
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
"Флаг у нас внутри": фигурист Кацалапов достойно ответил на провокационный вопрос журналиста
1
140
"Флаг у нас внутри": фигурист Кацалапов достойно ответил на провокационный вопрос...
Набирающие популярность в сообществах
Логика жизненных противоречий: почему зимой хочется лета и наоборот?
0
19
Логика жизненных противоречий: почему зимой хочется лета и наоборот?
Как в СССР безалкогольные коктейли выдумывали
0
34
Как в СССР безалкогольные коктейли выдумывали
Вот к чему могут привести постоянные издевки одноклассников (5 фото)
Вот к чему могут привести постоянные издевки одноклассников (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#животные#история#Приколы#аварии#Россия#в мире#новости#природа
#интересно#прикол#люди#картинки#СССР#авто аварии#кино#кот#автомир#Москва
#факты#интересное#ватермарк#дтп#подборка#Ynews#автомобили#красота#Жизнь#дети

На что жалуетесь?

Вернуться