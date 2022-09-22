Хищный светящийся «поезд». Стратегия выживания этого существа вызывает абсолютное непонимание ученых

Это вызывает определённые проблемы. Учёные не совсем понимают, зачем они это делают. Если насекомые сияют для привлечения внимания добычи, то почему этого не делают самцы? Да, они сильно отличаются от самок, но живут не меньше их и тоже хотят кушать.