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Хищный светящийся «поезд». Стратегия выживания этого существа вызывает абсолютное непонимание ученых

Хищный светящийся «поезд». Стратегия выживания этого существа вызывает абсолютное непонимание ученых

Автор:
22 сентября 2022 22:43
Метки: интересно   насекомые   факты   
358
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Смотрите: корабельный червь обитает в кораблях и питается древесиной. А железнодорожного червя невозможно найти ни в поездах, ни на железной дороге. И это не единственная его странность. Но обо всём по порядку.

Железнодорожные черви, они же жуки фриксотриксы, это род насекомых, обитающих в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Своё название они получили благодаря интересному цветовому решению. Оно превращает ползущую в ночи гусеничку в миниатюрную копию поезда.

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На каждом сегменте её тела располагается пара светящихся жёлтым фотофор — специальных люминесцентных органов, излучающих свет из клеток и кристаллов мочевины. На голове парочка таких же, только горят они уже не жёлтым, а красным. Вот и получается из гусенички маленький поезд с окошками по бокам и фонарями на локомотиве.

И знаете, в каком-то смысле он перевозит пассажиров. Правда, в кишечнике и по частям. Железнодорожные черви — это довольно опасные хищники. 6 сантиметров длины, неплохая скорость и ядовитые жвалы. Их специализация — охота на многоножек и других беспозвоночных крупнее себя. Жутковатый какой-то поезд.

В их ареале тепло, поэтому фриксотриксы могут себе позволить длительную личиночную стадию без зимовок. Почти год они уменьшают популяцию ногомножек, а потом прячутся в укромное место и окукливаются. Самцы превращаются в небольших невзрачных жуков, а самки... в тех же самых личинок, но с яйцекладом!..

Самки сохраняют «детское» строение тела, но у них полностью развиты половые органы, это явление называют неотенией. Оно относительно распространено у амфибий и ракообразных, но для насекомых большая редкость.

Дальше — страньше. Многие виды животных освоили биолюминесценцию. Большинство из них светится жёлтым или зелёным, меньшинство — красным. Но никто кроме железнодорожников не радует взор двумя цветами сразу. К тому же, светятся у них только личинки и самки, самцы стараются не палиться.

Это вызывает определённые проблемы. Учёные не совсем понимают, зачем они это делают. Если насекомые сияют для привлечения внимания добычи, то почему этого не делают самцы? Да, они сильно отличаются от самок, но живут не меньше их и тоже хотят кушать.

Может быть, фриксотриксы так отпугивают хищников? Живые микропоезда малопригодны в пищу — они горькие на вкус. Но и это предположение портят самцы: они не выдают свою несъедобность даже обычной яркой раскраской! Ну а если яркие огоньки нужны для привлечения внимания самцов, то зачем они личинкам?

Странно всё у железнодорожных червей, без подвохов тут явно не обошлось. Радует только, что их сложности — это не наша проблема. Мы можем себе позволить просто наблюдать за ползающими туда-сюда жд составами!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   насекомые   факты   
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6  комментариев
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3k
kleyman 7 часов назад
Всё как у людей. Пока молодой (личинка) весь яркий и старательно привлекаешь внимание, непонятно зачем. Когда повзрослел, девочки стараются сохранять внешнюю молодость (личинка с развитыми половыми органами). А мальчики становятся в большинстве своем невзрачными деньгодобытчиками (вообще непримечательная окраска взрослого самца).
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92k
Броненосец Потелкам 8 часов назад
Свечение привлекает добычу
Вспомните глубоководных рыб
Взрослому самцу-жуку свечение уже ненужно
Его шикарные "усы" - это орган обоняния
Служит исключительно для поиска самки для спаривания
Светиться при этом уже необязательно
А вот крылья пригодятся
А самке нужен белок - растить яйцеклад
Поэтому ей нужно продолжать активно питаться, привлекая любопытную добычу свечением....
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Миха Броненосец Потелкам 7 часов назад
вау, энтомолог, или Вика подсказала?))
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Миха sos1960sos 4 часа назад
:
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