Африканский паук-каменщик: Плетёт из паутины целую нору, которая превращается в капкан смерти для проходящих мимо существ

FISHKINET
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете Как выглядит муж женщины-качка Натальи Кузнецовой Как выглядит муж женщины-качка Натальи Кузнецовой Шахматный скандал: американца, обыгравшего гроссмейстера, обвинили в анальном жульничестве Шахматный скандал: американца, обыгравшего гроссмейстера, обвинили... Татьяна Пельтцер: народная любовь, бездетность и одиночество на склоне лет Татьяна Пельтцер: народная любовь, бездетность и одиночество на... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Жизнь Джонни Эка – получеловека Жизнь Джонни Эка – получеловека Отправьте меня назад: ретро-фото, вызывающие желание вернуться в прошлое Отправьте меня назад: ретро-фото, вызывающие желание вернуться в... Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Жизнь обычных москвичей в 1954 году Жизнь обычных москвичей в 1954 году Сотрудники магазина пытались спасти слепого кота, но у него были совсем другие планы Сотрудники магазина пытались спасти слепого кота, но у него были... Демотиваторы про эволюцию Демотиваторы про эволюцию Самые смешные мемы. Выпуск № 47 Самые смешные мемы. Выпуск № 47 «Жестокий романс»: суровое кино о том, как господа барышню не поделили «Жестокий романс»: суровое кино о том, как господа барышню не поделили 20 странных и пугающих фактов об океане, которые вы узнаете сегодня 20 странных и пугающих фактов об океане, которые вы узнаете сегодня Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Фотоподборка Фотоподборка 15 увлекательных фотографий необыкновенных вещей 15 увлекательных фотографий необыкновенных вещей GTA по-русски: во время оформления протокола ДТП омич угнал патрульное авто и устроил гонки с полицией GTA по-русски: во время оформления протокола ДТП омич угнал...
Африканский паук-каменщик: Плетёт из паутины целую нору, которая превращается в капкан смерти для проходящих мимо существ

Африканский паук-каменщик: Плетёт из паутины целую нору, которая превращается в капкан смерти для проходящих мимо существ

Автор:
11 сентября 2022 10:52
Метки: интересно   насекомые   факты   
1187
8

Информации по членистоногому хватает, его активно изучают и разводят в неволе. Но я так и не понял, почему в русской литературе его прозвали каменщиком? Английское название дословно переводится как «Африканский люковый паук», и это намного ближе к истине.

Я вам больше скажу, паук-каменщик не любит камни! Его вотчина: плоские и одинаковые прерии Южной Африки, ни один из 12 видов этого рода не обитает в горах или на скалах. А вот люки животины используют очень активно.

×
×

Паук-каменщик хитёр даже по меркам других засадных пауков. Нормальные восьминогие развешивают ловчие сети и ждут пролетающего мимо насекомыша. Их мочит дождь, треплет ветер и жжёт солнце. А каменщик сидит себе в уютном доме и ему комфортно.

Правда, сначала ему придётся хорошенько поработать. Обычные пауканы плетут сеть за несколько часов, а каменщик трудится до 15 дней. Его дом — выстланная паутиной нора, которую хищник выкапывает самостоятельно при помощи крупных когтей на педипальпах. Ненужный материал паук оборачивает в паутину и выкидывает пакетики за пределы будущего дома. Наплевательское отношение к экологии!

После трудной работы у животины наступает балдёж. Ей нужно лишь сплести крышечку-люк, присыпать её песочком, спрятаться в конуру и ждать гостей. Паук очень тонко чувствует вибрации почвы, по ним он может понять размеры и манеру передвижения добычи. Когда насекомое или другое беспозвоночное подбирается ко входу, радушный хозяин выскакивает и приглашает животину к себе домой.

У жертвы очень мало шансов отклонить предложение. Паук специально выбирает гостя слабее себя, это не сложно, когда ты сам около 4 сантиметров в длину. Не забываем про яд, который довольно токсичен и обладает парализующим эффектом. Одно хорошо: подземный паук не нападает на человеков и других крупных животных, он не любит рисковать понапрасну.

Единственные, кто готов охотиться на столь опасного хищника — это осы наездницы. Они уступают пауку в физической силе, зато превосходят в скорости и ловкости. При помощи быстро укола в нервное сплетение (читай — мозг) они парализуют паукана и наполняют его тело личинками. Страшная смерть.

Чаще всего такая жуткая доля достаётся самцам, ведь в брачный период они покидают свои скрытые убежища и идут искать любви. Отыскать замаскированный бункер сложно, но ещё сложнее — показать, что ты — потенциальный любовник, а не еда. Для этого каменщики разработали пароль: серию постукиваний, которую нужно отбивать с определённого расстояния от гнезда. Если самец сделает всё правильно, самка добровольно пустит его к себе и даже, скорее всего, не в качестве ужина!

Дальше всё стандартно: передача генетического материала и побег, пока хозяйка жилища не передумала. А передумать она может быстро. В дикой природе самцы не живут долго, мир слишком опасен для них. А вот достаточно везучие дамы могут дожить до 10 лет!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: интересно   насекомые   факты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Ego sum qui sum 2 часа назад
милаха
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−2
Показать ещё
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4279520



Другие посты автора
Популярное
Редкие снимки знаменитостей, о существовании которых они давно забыли
Редкие снимки знаменитостей, о существовании которых они давно забыли
Как выглядит муж женщины-качка Натальи Кузнецовой
Как выглядит муж женщины-качка Натальи Кузнецовой
Набирающие популярность
Аквариум
Аквариум
"Иди воевать. Время вышло". Что зашифровала королева в поздравительной телеграмме Путину в 2020 году?
"Иди воевать. Время вышло". Что зашифровала королева в поздравительной телеграмме...
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А продолжение будет ?

Лучшие демотиваторы
А так хотелось...

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#история#забавно#Россия#сарказм#Разное#фильм#судьба
#Юмор#факты#картинки#прикол#страна#в мире#сатира#Спорт#актеры#роль
#интересно#фотографии#СССР#подборка#познавательно#комментарии#удивительно#Жизнь#Интересные
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете ТОП-5 самых опасных муравьев на планете ТОП-5 самых опасных муравьев на планете Птицы научились ловко использовать «Реку смерти» из тысяч муравьёв, сметающих всё на своем пути Птицы научились ловко использовать «Реку смерти» из тысяч муравьёв, сметающих всё на своем пути В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете Как золотые жуки помогают физикам Как золотые жуки помогают физикам Интересные факты о книгах Интересные факты о книгах

На что жалуетесь?

Вернуться