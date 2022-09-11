Африканский паук-каменщик: Плетёт из паутины целую нору, которая превращается в капкан смерти для проходящих мимо существ

Информации по членистоногому хватает, его активно изучают и разводят в неволе. Но я так и не понял, почему в русской литературе его прозвали каменщиком? Английское название дословно переводится как «Африканский люковый паук», и это намного ближе к истине.
Я вам больше скажу, паук-каменщик не любит камни! Его вотчина: плоские и одинаковые прерии Южной Африки, ни один из 12 видов этого рода не обитает в горах или на скалах. А вот люки животины используют очень активно.
Паук-каменщик хитёр даже по меркам других засадных пауков. Нормальные восьминогие развешивают ловчие сети и ждут пролетающего мимо насекомыша. Их мочит дождь, треплет ветер и жжёт солнце. А каменщик сидит себе в уютном доме и ему комфортно.
Правда, сначала ему придётся хорошенько поработать. Обычные пауканы плетут сеть за несколько часов, а каменщик трудится до 15 дней. Его дом — выстланная паутиной нора, которую хищник выкапывает самостоятельно при помощи крупных когтей на педипальпах. Ненужный материал паук оборачивает в паутину и выкидывает пакетики за пределы будущего дома. Наплевательское отношение к экологии!
После трудной работы у животины наступает балдёж. Ей нужно лишь сплести крышечку-люк, присыпать её песочком, спрятаться в конуру и ждать гостей. Паук очень тонко чувствует вибрации почвы, по ним он может понять размеры и манеру передвижения добычи. Когда насекомое или другое беспозвоночное подбирается ко входу, радушный хозяин выскакивает и приглашает животину к себе домой.
У жертвы очень мало шансов отклонить предложение. Паук специально выбирает гостя слабее себя, это не сложно, когда ты сам около 4 сантиметров в длину. Не забываем про яд, который довольно токсичен и обладает парализующим эффектом. Одно хорошо: подземный паук не нападает на человеков и других крупных животных, он не любит рисковать понапрасну.
Единственные, кто готов охотиться на столь опасного хищника — это осы наездницы. Они уступают пауку в физической силе, зато превосходят в скорости и ловкости. При помощи быстро укола в нервное сплетение (читай — мозг) они парализуют паукана и наполняют его тело личинками. Страшная смерть.
Чаще всего такая жуткая доля достаётся самцам, ведь в брачный период они покидают свои скрытые убежища и идут искать любви. Отыскать замаскированный бункер сложно, но ещё сложнее — показать, что ты — потенциальный любовник, а не еда. Для этого каменщики разработали пароль: серию постукиваний, которую нужно отбивать с определённого расстояния от гнезда. Если самец сделает всё правильно, самка добровольно пустит его к себе и даже, скорее всего, не в качестве ужина!
Дальше всё стандартно: передача генетического материала и побег, пока хозяйка жилища не передумала. А передумать она может быстро. В дикой природе самцы не живут долго, мир слишком опасен для них. А вот достаточно везучие дамы могут дожить до 10 лет!
Источник:
АНТИФИШКИ
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