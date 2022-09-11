Африканский паук-каменщик: Плетёт из паутины целую нору, которая превращается в капкан смерти для проходящих мимо существ

Чаще всего такая жуткая доля достаётся самцам, ведь в брачный период они покидают свои скрытые убежища и идут искать любви. Отыскать замаскированный бункер сложно, но ещё сложнее — показать, что ты — потенциальный любовник, а не еда. Для этого каменщики разработали пароль: серию постукиваний, которую нужно отбивать с определённого расстояния от гнезда. Если самец сделает всё правильно, самка добровольно пустит его к себе и даже, скорее всего, не в качестве ужина!