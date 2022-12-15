Мантофазматоды: «Кузнечики-гладиаторы». Резким ударом лапы они обрывают жизнь добычи, но предпочитают есть только головы. Эпично!

Если самка не умертвила более мелкого самца, то через неделю-другую, в начале сентября, она сделает 2 кладки по 8-15 яиц в каждой. Каждая кладка запакована в капсулу, а яйца расположены в ней словно бутылки в пивном ящике (это прямая цитата из научной статьи, если что). Мелочь вылупится не скоро, лишь в начале сезона дождей. Но за 3-4 месяца молодь вырастет в полноценных гладиаторов, которые будут рубиться друг с другом в пустынных степях Намибии.