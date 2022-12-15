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Мантофазматоды: «Кузнечики-гладиаторы». Резким ударом лапы они обрывают жизнь добычи, но предпочитают есть только головы. Эпично!

Мантофазматоды: «Кузнечики-гладиаторы». Резким ударом лапы они обрывают жизнь добычи, но предпочитают есть только головы. Эпично!

Автор:
15 декабря 2022 22:26
Метки: интересно   насекомые   факты   
418
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Сегодня рассказ о крайне суровом представите животного мира о мантофазматоде. Древняя букаха-гладиатор, что протыкает своих жертв насквозь и обедает только головами? Звучит достаточно брутально!

Такое сложное и странное имечко появилось по вине палеонтологов. Они открыли эту группу насекомых ещё в 1920-х годах. Благодаря им мы знаем, что в прошлом мантофазматоды водились по всему миру. 160 миллионов лет назад они точно жили в Китае, а 45 миллионов лет назад — в Прибалтике. Но в более поздних отложениях они не встречаются, словно вымерли.

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Но только не в окрестностях пустыни Намиб и на горных склонах в Восточной Африки. Там насекомых нашли в 2002 году, во время изучения местных богомолов. Животины практически не отличаются от ископаемых предков: это всё те же бескрылые, похожие на кузнечиков создания от 1 до 3,5 сантиметров в длину.

Весь световой день насекомые выглядят убеждёнными пацифистами. Они сидят на ветвях кустарника или высокой траве и залипают в бесконечно-вечное. Единственная причина для движения: врождённая чистоплотность. Раз в несколько часов мантофазматоды вылизываются, счищают с себя слой пыли, которую приносит ветер. Гладиаторы без проблем дотягиваются челюстями даже до брюшка и аккуратно обкусывают каждую часть тела.

Ну а если их в этот момент шуганёт какая-нибудь ящерица или насекомоядная птичка, мантофазматода прыгнет на землю. Они прекрасно контролируют падение и всегда приземляются на шесть лапок, прям как котики. А потом дают стрекача, конечно!

Но с наступлением ночи личина безобидной букашки спадает. И мантофазматода отправляется убивать. В её рацион входят все членистоногие, которых можно найти на ветвях родного кустика. Но больше всего ей заходят муравьи, гусеницы и пауки с мухами. Стоит гладиатору заметить потенциальную добычу, как он начинает медленно подкрадываться к ничего не подозревающей жертве. Если она мелкая, вроде мушки-дрозофилы, то хищник вцепляется в неё своими жвалами и разгрызает хитиновую фисташку за несколько секунд.

С добычей больших размеров ситуация интересней. Если мантофазматода смогла подобраться достаточно близко, она наносит мощный удар одной из шипованных лап. Колючки вспарывают хитиновый панцирь жертвы и наносят несовместимые с жизнью повреждения. При изучении мантофазматод в лабораторных условиях, случился казус: одна самка решила отобедать другой и хорошенько вдарила ей лапой. Вскрытие показало, что брюшная нервная цепочка, аналог нашего спинного мозга, была разорвана за один удар. Теперь вы понимаете, почему этих букашек назвали гладиаторами?

Чтобы кузнечикоподобные бойцы со склонностью к каннибализму вообще смогли размножаться, им пришлось разработать двухфакторную аутентификацию. Брачный движ начинает самец, он стучит брюшком по стволу с определённой частотой. Если готовая к размножению самка услышит, она настучит ответный сигнал и выпустит облако феромонов, которое приведёт парня к цели.

Приблизившись к даме, самец выпустит свои феромоны, и, если самку устроит запах, размножение состоится. В противном случае парень получит смачную оплеуху, а его голова отправится в желудок партнёрши. При обилии пищи в насекомых включаются внутренние гурманы: они начинают питаться исключительно головами своих жертв.

Если самка не умертвила более мелкого самца, то через неделю-другую, в начале сентября, она сделает 2 кладки по 8-15 яиц в каждой. Каждая кладка запакована в капсулу, а яйца расположены в ней словно бутылки в пивном ящике (это прямая цитата из научной статьи, если что). Мелочь вылупится не скоро, лишь в начале сезона дождей. Но за 3-4 месяца молодь вырастет в полноценных гладиаторов, которые будут рубиться друг с другом в пустынных степях Намибии.

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Метки: интересно   насекомые   факты   
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S__D 9 часов назад
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Трям 8 часов назад
Пусть жрут бошки тараканам! Им похер, они еще неделю бегать будут.
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