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Заблуждения ученых: 6 самых нелепых прогнозов о будущем науки и техники

Заблуждения ученых: 6 самых нелепых прогнозов о будущем науки и техники (7 фото)

Автор:
08 февраля 2022 08:47
Сообщество : Наука
Метки: заблуждения   интересно   люди   мнение   наука   факты   фото   
832
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Часто ученые, инженеры и промышленники делают предсказания относительно того, как будет развиваться технологическая и научная сфера.

Правда, не всегда их суждения верны. Ниже мы расскажем о самых нелепых предположениях ученых.


Барон и летающий аппарат

За огромный вклад в науку Уильяму Томсону был присужден титул барона. Он был выдающимся инженером и физиком, но предсказатель из него был неважный. Например, в далеком 1885 году он утверждал, что невозможно будет изобрести летательный аппарат, который будет тяжелее, чем воздух. Также он нелестно отзывался о рентгеновском излучении, считая это чистым жульничеством.

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Скептицизм Гарри

Когда Сэм Уорнер предложил своему брату идею о том, чтобы снять фильм, в котором будут задействованы актерские голоса, Гарри Уорнер скептические отнесся к предложению. Тогда он сказал, что никому не захочется услышать речь актеров. Но тем не менее уже в 1927 году компания Warner Brothers выпустила первый озвученный фильм, открыв новую страницу в истории кинематографа.

Заблуждение американского вещателя

Знаменитая газета New York Times в 1936 году опубликовала статью, в которой говорилось о том, что ракете никогда не будет суждено покинуть атмосферу Земли. Стоит ли говорить, как сильно ошиблось старейшее американское печатное издание?

Бесполезная авиация

Фердинанд Фош, будучи военным деятелем, как-то сказал, что во время военных действий авиация будет бесполезна, назвав летательные аппараты всего лишь занимательными игрушками. Однако во время Первой мировой войны он, видимо, изменил свое мнение и совершенно не стеснялся ее использовать.

Технологический тупик

Видимо, на профессора Эрасмуса Уилсона из университета в Оксфорде электрическое освещение не произвело никакого впечатления. В 1878 году он прогнозировал ему неутешительное будущее, сказав, что после презентации на Всемирной выставке о нем быстро забудут и никогда больше не вспомнят.

Мировой коллапс

Будучи изобретателем и инженером, Роберт Меткалф предсказывал гибель самой распространенной системе в мире — интернету. Он считал, что к 1996 году Всемирная сеть рухнет. Как видим, потерпели крах только слова ученого.

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Метки: заблуждения   интересно   люди   мнение   наука   факты   фото   
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Roman 50 минут назад
"Слова потерпели крах." могучая, однако, русская языка!
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noName 40 минут назад
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