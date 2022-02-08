Заблуждения ученых: 6 самых нелепых прогнозов о будущем науки и техники

Часто ученые, инженеры и промышленники делают предсказания относительно того, как будет развиваться технологическая и научная сфера.
Правда, не всегда их суждения верны. Ниже мы расскажем о самых нелепых предположениях ученых.
Барон и летающий аппарат
За огромный вклад в науку Уильяму Томсону был присужден титул барона. Он был выдающимся инженером и физиком, но предсказатель из него был неважный. Например, в далеком 1885 году он утверждал, что невозможно будет изобрести летательный аппарат, который будет тяжелее, чем воздух. Также он нелестно отзывался о рентгеновском излучении, считая это чистым жульничеством.
Скептицизм Гарри
Когда Сэм Уорнер предложил своему брату идею о том, чтобы снять фильм, в котором будут задействованы актерские голоса, Гарри Уорнер скептические отнесся к предложению. Тогда он сказал, что никому не захочется услышать речь актеров. Но тем не менее уже в 1927 году компания Warner Brothers выпустила первый озвученный фильм, открыв новую страницу в истории кинематографа.
Заблуждение американского вещателя
Знаменитая газета New York Times в 1936 году опубликовала статью, в которой говорилось о том, что ракете никогда не будет суждено покинуть атмосферу Земли. Стоит ли говорить, как сильно ошиблось старейшее американское печатное издание?
Бесполезная авиация
Фердинанд Фош, будучи военным деятелем, как-то сказал, что во время военных действий авиация будет бесполезна, назвав летательные аппараты всего лишь занимательными игрушками. Однако во время Первой мировой войны он, видимо, изменил свое мнение и совершенно не стеснялся ее использовать.
Технологический тупик
Видимо, на профессора Эрасмуса Уилсона из университета в Оксфорде электрическое освещение не произвело никакого впечатления. В 1878 году он прогнозировал ему неутешительное будущее, сказав, что после презентации на Всемирной выставке о нем быстро забудут и никогда больше не вспомнят.
Мировой коллапс
Будучи изобретателем и инженером, Роберт Меткалф предсказывал гибель самой распространенной системе в мире — интернету. Он считал, что к 1996 году Всемирная сеть рухнет. Как видим, потерпели крах только слова ученого.
Источник:
- Почему вьетнамцы носят шляпы в виде конуса
- 30 лет назад ученые смогли докопать до глубины 12 226 метров
- 20 фото народа балти, до недавнего времени жившего в полной изоляции от внешнего мира
- Исчезающий народ тофалары, добраться до которого можно только на вертолете
- Госпожа Чжэн – королева китайских пиратов, о которой не помнят в Китае
Понравилось26