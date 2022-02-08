Заблуждения ученых: 6 самых нелепых прогнозов о будущем науки и техники

Правда, не всегда их суждения верны. Ниже мы расскажем о самых нелепых предположениях ученых.

Барон и летающий аппарат

За огромный вклад в науку Уильяму Томсону был присужден титул барона. Он был выдающимся инженером и физиком, но предсказатель из него был неважный. Например, в далеком 1885 году он утверждал, что невозможно будет изобрести летательный аппарат, который будет тяжелее, чем воздух. Также он нелестно отзывался о рентгеновском излучении, считая это чистым жульничеством.