Жители Рязанской области попросили Тарантино спасти «Дом Пастернака»

По мнению активистов, Квентин ценит русскую культуру куда больше, чем среднестатистический российский чиновник.
Жители Касимова (Рязанская область) записали видеообращение к культовому голливудскому режиссёру Квентину Тарантино с просьбой посодействовать в сохранении разрушающегося дореволюционного здания, которое в городе неофициально называют «Домом Пастернака».
В своём обращении активисты рассказали, что здесь некогда жил дядя русского поэта и писателя Осип Каупман, работавший главврачом в местной больнице. Именно Каупман, по мнению литературоведов, стал прообразом доктора Живаго, а Касимов - городком Юрятин, где происходит действие романа. По словам касимовцев, местные чиновники не оставили им выбора, поэтому они вынуждены обращаться к Тарантино, у которого с Пастернаком «особая духовная связь».
«Уважаемый мистер Тарантино, мы знаем вашу любовь к русской литературе, знаем, что с Борисом Пастернаком у вас особая духовная связь. Мы хотим превратить этот дом в музей. Нам стыдно обращаться за помощью к вам — американскому режиссеру, но местные чиновники не оставили нам выбора. Вы любите и цените русскую культуру намного больше, чем среднестатистический российский чиновник», - говорят в своём обращении местные жители.
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Власти Касимова не смогли прокомментировать поступок местных жителей, поскольку мэр города находится на больничном. Но внимание они к проблеме привлекли. Этого они, наверное, и добивались.
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Теперь пробуют американского лоха на бабки развести.
Очередной дом-музей решили открыть.
Уже и должности поделить успели, и выделяемые средства.
Ну да света не так много как в какой нить калифорнии но и подсветка думаю не поможет.
Граждане волнуются?
Вот пусть создадут фонд имени Пастенака,собирают деньги и содержат недвижку.