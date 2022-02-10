Жители Рязанской области попросили Тарантино спасти «Дом Пастернака»

Жители Касимова (Рязанская область) записали видеообращение к культовому голливудскому режиссёру Квентину Тарантино с просьбой посодействовать в сохранении разрушающегося дореволюционного здания, которое в городе неофициально называют «Домом Пастернака».





В своём обращении активисты рассказали, что здесь некогда жил дядя русского поэта и писателя Осип Каупман, работавший главврачом в местной больнице. Именно Каупман, по мнению литературоведов, стал прообразом доктора Живаго, а Касимов - городком Юрятин, где происходит действие романа. По словам касимовцев, местные чиновники не оставили им выбора, поэтому они вынуждены обращаться к Тарантино, у которого с Пастернаком «особая духовная связь».

«Уважаемый мистер Тарантино, мы знаем вашу любовь к русской литературе, знаем, что с Борисом Пастернаком у вас особая духовная связь. Мы хотим превратить этот дом в музей. Нам стыдно обращаться за помощью к вам — американскому режиссеру, но местные чиновники не оставили нам выбора. Вы любите и цените русскую культуру намного больше, чем среднестатистический российский чиновник», - говорят в своём обращении местные жители.