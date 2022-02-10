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Жители Рязанской области попросили Тарантино спасти «Дом Пастернака»

Жители Рязанской области попросили Тарантино спасти «Дом Пастернака» (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2022 18:23
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дом Пастернака   касимов   квентин тарантино   обращение   
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По мнению активистов, Квентин ценит русскую культуру куда больше, чем среднестатистический российский чиновник.

Жители Касимова (Рязанская область) записали видеообращение к культовому голливудскому режиссёру Квентину Тарантино с просьбой посодействовать в сохранении разрушающегося дореволюционного здания, которое в городе неофициально называют «Домом Пастернака».



В своём обращении активисты рассказали, что здесь некогда жил дядя русского поэта и писателя Осип Каупман, работавший главврачом в местной больнице. Именно Каупман, по мнению литературоведов, стал прообразом доктора Живаго, а Касимов - городком Юрятин, где происходит действие романа. По словам касимовцев, местные чиновники не оставили им выбора, поэтому они вынуждены обращаться к Тарантино, у которого с Пастернаком «особая духовная связь».



«Уважаемый мистер Тарантино, мы знаем вашу любовь к русской литературе, знаем, что с Борисом Пастернаком у вас особая духовная связь. Мы хотим превратить этот дом в музей. Нам стыдно обращаться за помощью к вам — американскому режиссеру, но местные чиновники не оставили нам выбора. Вы любите и цените русскую культуру намного больше, чем среднестатистический российский чиновник», - говорят в своём обращении местные жители.

Власти Касимова не смогли прокомментировать поступок местных жителей, поскольку мэр города находится на больничном. Но внимание они к проблеме привлекли. Этого они, наверное, и добивались.

Источник:

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Метки: видео   дом Пастернака   касимов   квентин тарантино   обращение   
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21k
Альберт Час назад
Видимо государство подоить не получилось.
Теперь пробуют американского лоха на бабки развести.
Очередной дом-музей решили открыть.
Уже и должности поделить успели, и выделяемые средства.
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23k
Владимир 14 минут назад
Епта вот как так получается если Тарантино привезти в Россию он смотрится как будто перед хромакеем?
Ну да света не так много как в какой нить калифорнии но и подсветка думаю не поможет.
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21k
Влад 56 минут назад
Это музей? Нет. Тогда нафиг он нужен? Граждане написавшие это послание не хотят сами пожить в этой помойке в условиях позапрошлого века?
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711
Олег Час назад
а будку собаки, которая сношала собаку, которая лично видела Пастернака, тоже необходимо сохранить?
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38k
Бабай Час назад
Обычный типовой домик тех времён. У нас их было херова туча, практически все посносили. Отслужили они своё. Даже если там жил, а может нет дядя, известного в узких кругах еврея. Да хоть Пушкин проездом останавливался.
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51k
stabskapitan Час назад
Интересно, а какие громкие произведения написал Пастернак находясь у своего дяди (Осипа Кауфмана)в течении лета 1920-го года? Так же хотелось бы узнать, что будет в экспозиции данного музея? Ну и т.д. и т.п. Здесь присутствует тупо хайп.
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1k
Довер Иванович Час назад
Дожили.
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2k
glazz_19 Час назад
Не нашел в посте памятника культуры. Нашел разваливающееся здание, в котором когда-то пожил какое-то время кто-то, имевший родственные связи (через какое колено этот дядя был скромно умалчивается). Городок судя по всему маленький, бюджет крошечный. Давайте представим, что местная власть пошла навстречу нескольким полоумным "защитникам культурных ценностей" и отреставрировала данное сооружение, потратив деньги из фонда переселения из аварийного жилья (как пример, лишних денег в бюджете нет). Кому будут говорить свое "спасибо" люди, которых не переселили из аварийного жилья в положенные сроки? Конечно же местную власть будут полоскать почем зря. Поймите же вы, что бюджет - штука конечная (не надо только про "разворовали" - в маленьких городах нечего воровать, масштабы не те, чтобы подставляться), за местные деньги все не починишь и не реконструируешь. А региональные или тем паче федеральные надо еще заслужить - сначала обоснуй, что это действительно памятник культуры, потом подготовь всю необходимую документацию, которая как бы тоже денег стоит, а только потом возможно деньги дадут (по России таких "памятников" тысячи, на все тоже не хватит). А данное сооружение, как я писал выше, на памятник ну никак не тянет, как бы ни хотелось тем полутора "защитникам".
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618
Torvard 2 часа назад
чиновники любят бабло,культура и история им не нужна!
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Чего, теперь каждую жилплощадь где жил некий известный человек содержать на гос.бюджете?
Граждане волнуются?
Вот пусть создадут фонд имени Пастенака,собирают деньги и содержат недвижку.
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10k
harlamov 2 часа назад
Признают жителей инагентами и пришьют статью за экстремизм, делов-то.
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