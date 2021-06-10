Достучаться до канцлера Германии, посчитали селяне, куда проще, чем до местных властей. Но после публикации видео в СМИ, российские чиновники все же объявились и пообещали все сделать. Ждать осталось недолго. Через год все будет.
Жители деревни Верхний Карбуш Омской области после многих попыток напрямую достучаться до властей, решили испробовать уже проверенный и более действенный способ - записать обращение к зарубежному политику с просьбой решить их проблему.
Заасфальтировать дорогу в населенном пункте селяне попросили Ангелу Меркель. Разумеется, это послание записывалось не совсем для нее, но после публикации ролика в СМИ, местные власти хотя бы начали шевелиться.
В конце прошлого года жители деревни в Пермском крае уже обращались к Меркель с просьбой присоединить их населенный пункт к Германии, но повод их послания к канцлеру Германии был так себе. Но у жителей Верхний Карбуш есть хотя бы причины адресовать просьбу именно к Германии, они загодя проработали этот вопрос. Оказалось, что их населенный пункт был основан в конце XIX века русскими немцами и "здесь очень много людей, у которых корни немецкие".
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Инициатором такого обращения стала депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова. Она заявила, что обратиться к зарубежному политику их подтолкнуло не отсутствие патриотизма, а желание быть наконец услышанными "чиновничьими конторами и правительством России".
И их услышали. После шумихи в прессе. Власти Омского района сообщили журналистам, что ремонт дороги планировался в этом году, но местный Минстрой вернул одобренный администрацией сельского поселения проект, с просьбой изменить расчеты, поскольку его стоимость (43 миллиона рублей) изменилась. И теперь дорогу обещают починить только в 2022 году. Власти при этом напомнили, что делают все возможное - ведь прошлом году уже отремонтировали дорогу в деревне на другой улице.
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-у нас так-то овердох"я времени цари с немецкими корнями правили.Может возьмёт Россию на поруки?
Через обещанный год они опять пообещают через год так далее...
Странно только, что за экстремизм всю деревню не посадили.