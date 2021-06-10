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Жители деревни под Омском попросили Ангелу Меркель отремонтировать им дорогу

Жители деревни под Омском попросили Ангелу Меркель отремонтировать им дорогу (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 июня 2021 17:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Омская область   ангела меркель   видео   деревня   дороги   обращение   ремонт   чиновники   
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Достучаться до канцлера Германии, посчитали селяне, куда проще, чем до местных властей. Но после публикации видео в СМИ, российские чиновники все же объявились и пообещали все сделать. Ждать осталось недолго. Через год все будет.

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Метки: Омская область   ангела меркель   видео   деревня   дороги   обращение   ремонт   чиновники   
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13  комментариев
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17k
Ego sum qui sum 2 часа назад
российский чиновник птица гордая, жирная и неповоротливая, пока не пнешь не покатится и пинать надо очень и очень сильно
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2k
neutrino 14 минут назад
А ведь могли бы просто провести референдум и присоединится к Германии.
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58k
Опиум для народа Полчаса назад
-"Оказалось, что их населенный пункт был основан в конце XIX века русскими немцами и "здесь очень много людей, у которых корни немецкие"."-
-у нас так-то овердох"я времени цари с немецкими корнями правили.Может возьмёт Россию на поруки?
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856
AGold 48 минут назад
Нормуль, задвинули!!
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2k
Дмитрий 51 минуту назад
Как говорится, вы меня простите, но в Омской области целые районы дороги не делаются уже(как это правильно если не столетиями, а чуть по меньше?) годами! Соседний с Омском Любинский район просто п....ц что творится(и там тоже большое количество "немецких" деревень есть! При чем начиная с самого райцентра! Так что там Ангелу Меркель надо пол областью заняться сразу. Так сказать коллективную заявочку рассмотреть!
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388
Миша 55 минут назад
Не будет Меркель ремонтировать им дорогу, она не умеет.
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13k
Toxictofa Час назад
Правильно сделали. От своих "отечественных" чиновников они ничего не дождутся.
Через обещанный год они опять пообещают через год так далее...
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52k
Нанук Паналык Час назад
В случае положительного решения,улицу Карбышева переименуют ул."75-ти летия Победы".
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9k
harlamov Час назад
Глумятся над властью как хотят. Молодцы русские люди, не унывают, несмотря ни на что.
Странно только, что за экстремизм всю деревню не посадили.
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