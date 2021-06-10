Жители деревни Верхний Карбуш Омской области после многих попыток напрямую достучаться до властей, решили испробовать уже проверенный и более действенный способ - записать обращение к зарубежному политику с просьбой решить их проблему.





Заасфальтировать дорогу в населенном пункте селяне попросили Ангелу Меркель. Разумеется, это послание записывалось не совсем для нее, но после публикации ролика в СМИ, местные власти хотя бы начали шевелиться.