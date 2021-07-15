"Никогда не плясал ни под чью дудку": Кинчев раскритиковал власти Питера за двойные стандарты

1267
4
1
Лидер группы "Алиса" недоумевает: в городе проводятся многотысячные мероприятия даже в период пандемии и роста количества инфицированных, а его фестиваль сначала урезают, а после и вовсе запрещают. Где справедливость?
Константин Кинчев записал видеообращение, в котором раскритиковал Смольный и власти страны за избирательность в проведении и отмене массовых мероприятий.
Причиной недовольства музыканта стал перенос его фестиваля KKkinchevFest, который Кинчев задумал ещё весной 2020 года. Мероприятие было запланировано на конец июня 2021, но затем его перенесли на сентябрь. При этом, вышеназванные фестивали и спортивные соревнования провели, и никто даже не задумывался об их отмене. Что это, как ни двойные стандарты? - удивляется Кинчев.
«Вы проводите чемпионат Европы по футболу, где собирается огромное количество народа. А мой фестиваль сначала ограничиваете до 3 000 [посетителей], а потом вовсе закрываете. Это когда уже собрана сцена, поставлен аппарат, свет. Я не говорю о материальной компенсации. Я говорю о лицемерии и двойных стандартах», - сетует Кинчев. А 13 июля комитет по культуре Санкт-Петербурга и вовсе заявил о проверке после того, как СМИ опубликовали информацию о якобы несогласованном концерте группы «Алиса» на территории киностудии «Лендок».
"Алые паруса"
Музыкант задает риторические вопросы: почему власть не вводит ЧП? И сам отвечает: ведь в этом случае придется брать на себя экономические потери народа. А потому, по словам Кинчева, куда более удобно "кошмарить" людей, отменяя неугодные мероприятия и проводя "идеологически выдержанные", к примеру, "Алые паруса" или тот же чемпионат по футболу.
Сообщение о проверке стало последней каплей. Музыкант говорит, что долго пытался быть лояльным к властям, но ему это не удалось. Он по-прежнему будет петь и выступать, и если это идет в разрез в законами, то пусть его закрывают "по уголовке".
Сообщение о проверке стало последней каплей. Музыкант говорит, что долго пытался быть лояльным к властям, но ему это не удалось. Он по-прежнему будет петь и выступать, и если это идет в разрез в законами, то пусть его закрывают "по уголовке".
Источник:
Ссылки по теме:
- Речь Байдена была настолько благозвучна, что сенатор чуть не свалился в объятия Морфея
- В кемеровской поликлинике перед вакцинацией советуют получить церковное благословление
- Жители деревни под Омском попросили Ангелу Меркель отремонтировать им дорогу
- На борту МКС в честь праздника была развёрнута копия Знамени Победы
- "Я очень уважаю старших, поэтому только после вас": казахстанец обратился к президенту и министрам
37
Понравилось37
Новости партнёров
ой как [мат] то ) а как при союзе то скакал .... скакел ....
А сапоги тачать пирожник...
Вообще все побеждает.
Кроме одного.