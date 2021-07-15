"Никогда не плясал ни под чью дудку": Кинчев раскритиковал власти Питера за двойные стандарты

Музыкант задает риторические вопросы: почему власть не вводит ЧП? И сам отвечает: ведь в этом случае придется брать на себя экономические потери народа. А потому, по словам Кинчева, куда более удобно "кошмарить" людей, отменяя неугодные мероприятия и проводя "идеологически выдержанные", к примеру, "Алые паруса" или тот же чемпионат по футболу.



Сообщение о проверке стало последней каплей. Музыкант говорит, что долго пытался быть лояльным к властям, но ему это не удалось. Он по-прежнему будет петь и выступать, и если это идет в разрез в законами, то пусть его закрывают "по уголовке".