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"Никогда не плясал ни под чью дудку": Кинчев раскритиковал власти Питера за двойные стандарты

"Никогда не плясал ни под чью дудку": Кинчев раскритиковал власти Питера за двойные стандарты (4 фото + 1 видео)

Автор:
15 июля 2021 16:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: KKkinchevFest   Вакцинация   видео   кинчев   обращение   смольный   шоубизнес   
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Лидер группы "Алиса" недоумевает: в городе проводятся многотысячные мероприятия даже в период пандемии и роста количества инфицированных, а его фестиваль сначала урезают, а после и вовсе запрещают. Где справедливость?

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Метки: KKkinchevFest   Вакцинация   видео   кинчев   обращение   смольный   шоубизнес   
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15  комментариев
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840
Алксандр Шевченко 59 минут назад
Что тут сказать, шайка пи@арасов у власти.
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1k
Константин 4 минуты назад
цифровая идентификация, Нюрнбергский процесс, экспериментальные уколы... иди, проспись, костя - глазки, как-то нездорово блестят.
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104
contraas 5 минут назад
Не туда лизал товарисч кинчев.....это было замечено и отмечено....а так то чел пол жизни плясал под дудку наркоты
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4k
tamin 14 минут назад
Поддержу. Запретить все массовые мероприятия к чёртовой матери. А лучше на них пускать только вакцинированных. Для остальных есть телевизор
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1k
Nikolay 16 минут назад
"Никогда не плясал ни по чью дудку!") И это говорит человек который в 96-м со своими коллегами по цеху чесал по всей России за бешеные бабки, агитируя за Ельцина (у которого тогда рейтинг был процентов 5) с его бандой, в туре "голосуй или проиграешь", из всех программ и со сцены кричал, что надо всем прийти на выборы и проголосовать за ЕБН...
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5k
Вадим 21 минуту назад
"Никогда не плясал ни под чью дудку": Кинчев ////

ой как [мат] то ) а как при союзе то скакал .... скакел ....
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1k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
да вот мне тоже не очень понятно зачем проводили Евро и Алые паруса ... да и много всего прочего ...
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126
⛔ Александр ⛔ Полчаса назад
По всей России такая ерунда.
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32
Племянник Путина 51 минуту назад
обидели юродивого, отняли копеечку!!!
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4k
Татьяна Юсова Час назад
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник...
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6k
sivanov1079 Час назад
Добро пожаловать в наш мир, внезапно прозревший дядька!
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−166
vova old Час назад
Что тут непонятного? не занес кому-то
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