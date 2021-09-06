«Пора покаяться»: священник призвал патриарха Кирилла раскрыть свои доходы

По словам священнослужителя, проблемы с яхтами, дорогими иномарками и чрезмерными доходами действительно есть. Поэтому он призвал церковных деятелей опубликовать свои декларации о доходах, как это делают чиновники.





«Предлагаю нам всем покаяться. Сделать свои жизни открытыми, рассказать о своих доходах и о своем имуществе. Я предлагаю, чтобы патриарх, митрополиты, архиепископы и епископы, все священники, руководители патриархальных и епархиальных отделов, дьяконы и их родственники написали декларации о своих доходах и имуществе», - предложил отец Роман, отметив, что те, кто не согрешил, согласятся раскрыть информацию о своих доходах и доходах родственников.