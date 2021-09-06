FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3182 поста • 1079 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
«Пора покаяться»: священник призвал патриарха Кирилла раскрыть свои доходы

«Пора покаяться»: священник призвал патриарха Кирилла раскрыть свои доходы (4 фото + 1 видео)

Автор:
06 сентября 2021 12:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Священник   видео   доходы   обращение   патриарх кирилл   
1869
4
1

На святое покусился, анафема!

Священник храма Блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Роман Степанов призвал патриарха Кирилла и других церковных деятелей раскрыть данные о своих доходах и имуществе. В своем видеообращении отец Роман рассказал, что на протяжении более чем 10 лет занимался апологией (защитой) священников, на чью роскошную жизнь жаловались прихожане. Но теперь, выбрав своей добродетелью честность и искренность, он более не может выгораживать своих "коллег".

По словам священнослужителя, проблемы с яхтами, дорогими иномарками и чрезмерными доходами действительно есть. Поэтому он призвал церковных деятелей опубликовать свои декларации о доходах, как это делают чиновники.


«Предлагаю нам всем покаяться. Сделать свои жизни открытыми, рассказать о своих доходах и о своем имуществе. Я предлагаю, чтобы патриарх, митрополиты, архиепископы и епископы, все священники, руководители патриархальных и епархиальных отделов, дьяконы и их родственники написали декларации о своих доходах и имуществе», - предложил отец Роман, отметив, что те, кто не согрешил, согласятся раскрыть информацию о своих доходах и доходах родственников.

Священнослужитель уверен, что раскрытие данных о доходах поможет РПЦ выйти на новый уровень диалога с людьми и вернет их доверие.


«Нам пора перестать быть закрытой организацией, в которой затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконье, злоупотребление и использование своего служебного и духовного авторитета в качестве повода для того, чтобы наживаться в материальном плане», - отметил священник.


В заключении отец Роман выразил уверенность, что патриарх поддержит его инициативу, и, возможно, даже посодействует в этом вопросе.

Как сообщила пресс-секретарь Чебоксарско-Чувашской епархии Зинаида Паршагина, митрополит уже в курсе обращения отца Романа, и по этому поводу собран совет.


«Пока владыка по этому поводу не делал заявлений. Он сказал, что по отцу Роману никакой информации пока давать не будут. Вопрос рассматривается, решается на внутреннем уровне епархии», - прокомментировала Паршагина.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Священник   видео   доходы   обращение   патриарх кирилл   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
47
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
47  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
голландец 58 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
420
Fisher1979 Полминуты назад
В церковь вообще не хожу, если иногда бывает желание что-то пожертвовать то просто покупаю пару пачек мороженого или просто сладостей и раздаю их у себя во дворе, родителей знаю всех в лицо так как у самого дети есть и детская благодарность гораздо лучше чем этих толстых хмырей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Жэка 2 минуты назад
Священник здорового человека
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Wollas 2 минуты назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SR 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Атеист 10 минут назад
Раскрытие своих доходов - грех, ибо вызывает у рабов/детей бозьих зависть, а зависть тоже грех. Мораль - не плоди грехи)) Крч, хрен они что раскроют в действительности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
kotovski 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Андрей 16 минут назад
Роман должен вернуть все деньги, которые получил от РПЦ за всё время своей службы в РПЦ народу, потому как эти деньги жертвовались прихожанами Богу, а не на житие-бытие Романа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−52
малюта 20 минут назад
япончик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
935
Тритий 23 минуты назад
Встал на тернистый путь борьбы с коррупцией ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
閃光 24 минуты назад
Во-первых, причём тут анафема?
Во-вторых, у этого лицемера (патриарха) никаких проблем с яхтами, дорогими иномарками и чрезмерными доходами нет.
И главное. Вся эта кодла эрпэцэшная держится на воровстве и "отмывании" денег и просто так от своего никогда не отказывалась и не откажется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Ego sum qui sum Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
pssst Полчаса назад
А зачем возвращать доверие людей? Слепой веры уже не хватает? Бога-то все равно нет. Чему доверять?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Опаньки Полчаса назад
а что это даст?
половина не поверит, половина скажет "ну и что"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Гур Полчаса назад
Сжечь еретика, на святое покусился
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Великий Кормчий Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Андрей Полчаса назад
Сидел себе никому неизвестный отец Роман, а хоба - стал всем известным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83
mafar Полчаса назад
Одна из весомых причин недоверия церкви, да и прочим "традиционным" религиям сегодня, это их беззастенчивая коммерциализация. Попье, муллы, и прочая шатия-братия превратили храмы в офисы, торгуют верой и надеждой в розницу и оптом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87
АлоКин 44 минуты назад
Походу новый мученик на подходе). А если без смехуечков то это достойно уважения. Чтобы что-то сказать против рпц нынче нужно иметь стальные шары.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Bill 47 минут назад
"храма Блаженной Ксении Петербургской"?
Вы там в Питере совсем берега потеряли, лошадям храмы строите!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Андрей 49 минут назад
А свои доходы Роман раскрыл?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 16 комментариев
Показать ещё
Что случается в крематории с силиконовой грудью (3 фото) Что случается в крематории с силиконовой грудью (3 фото) "Никогда не плясал ни под чью дудку": Кинчев раскритиковал власти Питера за двойные стандарты "Никогда не плясал ни под чью дудку": Кинчев раскритиковал власти Питера за двойные стандарты Речь Байдена была настолько благозвучна, что сенатор чуть не свалился в объятия Морфея Речь Байдена была настолько благозвучна, что сенатор чуть не свалился в объятия Морфея Священник в московском храме ударил прихожанина за фотографию иконостаса Священник в московском храме ударил прихожанина за фотографию иконостаса Жители деревни под Омском попросили Ангелу Меркель отремонтировать им дорогу Жители деревни под Омском попросили Ангелу Меркель отремонтировать им дорогу На борту МКС в честь праздника была развёрнута копия Знамени Победы На борту МКС в честь праздника была развёрнута копия Знамени Победы
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

421180



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
10 интересных фактов о фильме «Проект А»
0
11
10 интересных фактов о фильме «Проект А»
Отец девочки убил своего друга, увидев развратные фото дочери на его телефоне
5
248
Отец девочки убил своего друга, увидев развратные фото дочери на его телефоне
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. В ДТП с маршруткой и «Приорой» погиб мужчина
0
2
Авария дня. В ДТП с маршруткой и «Приорой» погиб мужчина
Сами по себе: какие причины заставили Ирину Винер оставить российских гимнасток в Токио без сопровождения?
1
5
Сами по себе: какие причины заставили Ирину Винер оставить российских гимнасток в...
Угнать за 30 секунд. Грабёж китайского фирменного магазина Xiaomi
Угнать за 30 секунд. Грабёж китайского фирменного магазина Xiaomi
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#прикол#СССР#смешно#подборка#автомир#интересное#мемы
#Юмор#фотографии#люди#Россия#кино#Разное#фильм#прикольные#находки#повезло
#интересно#история#животные#новости#приколы#ynews#автомобили#в мире#страна#российская империя

На что жалуетесь?

Вернуться