«Пора покаяться»: священник призвал патриарха Кирилла раскрыть свои доходы

На святое покусился, анафема!
Священник храма Блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Роман Степанов призвал патриарха Кирилла и других церковных деятелей раскрыть данные о своих доходах и имуществе. В своем видеообращении отец Роман рассказал, что на протяжении более чем 10 лет занимался апологией (защитой) священников, на чью роскошную жизнь жаловались прихожане. Но теперь, выбрав своей добродетелью честность и искренность, он более не может выгораживать своих "коллег".
По словам священнослужителя, проблемы с яхтами, дорогими иномарками и чрезмерными доходами действительно есть. Поэтому он призвал церковных деятелей опубликовать свои декларации о доходах, как это делают чиновники.
«Предлагаю нам всем покаяться. Сделать свои жизни открытыми, рассказать о своих доходах и о своем имуществе. Я предлагаю, чтобы патриарх, митрополиты, архиепископы и епископы, все священники, руководители патриархальных и епархиальных отделов, дьяконы и их родственники написали декларации о своих доходах и имуществе», - предложил отец Роман, отметив, что те, кто не согрешил, согласятся раскрыть информацию о своих доходах и доходах родственников.
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Священнослужитель уверен, что раскрытие данных о доходах поможет РПЦ выйти на новый уровень диалога с людьми и вернет их доверие.
«Нам пора перестать быть закрытой организацией, в которой затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконье, злоупотребление и использование своего служебного и духовного авторитета в качестве повода для того, чтобы наживаться в материальном плане», - отметил священник.
В заключении отец Роман выразил уверенность, что патриарх поддержит его инициативу, и, возможно, даже посодействует в этом вопросе.
Как сообщила пресс-секретарь Чебоксарско-Чувашской епархии Зинаида Паршагина, митрополит уже в курсе обращения отца Романа, и по этому поводу собран совет.
«Пока владыка по этому поводу не делал заявлений. Он сказал, что по отцу Роману никакой информации пока давать не будут. Вопрос рассматривается, решается на внутреннем уровне епархии», - прокомментировала Паршагина.
Бедный отец Роман, может теперь попрощаться со своим храмом и саном, но хоть на душе будет спокойно. Сделал, как говориться, что мог, кто сможет, пусть сделают лучше.— Vindictive Cheburashka (@VCheb80) September 6, 2021
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Во-вторых, у этого лицемера (патриарха) никаких проблем с яхтами, дорогими иномарками и чрезмерными доходами нет.
И главное. Вся эта кодла эрпэцэшная держится на воровстве и "отмывании" денег и просто так от своего никогда не отказывалась и не откажется.
Точно знаем!
Он нам сам сказал, что его нет!
А с тобой, жирный, даже твой бох разговаривать брезгует!
Иди, кайся!
половина не поверит, половина скажет "ну и что"
Вы там в Питере совсем берега потеряли, лошадям храмы строите!
А Ты, Жирный, иди кайся!