Из распиленного судна-автовоза достали 220 машин

Крушение сухогруза с 4200 автомобилями произошло почти два года назад. Но оно не перестает "подбрасывать" проблемы рабочим-утилизаторам.
8 сентября 2019 года 200-метровый сухогруз MV Golden Ray, построенный компанией Hyundai Mipo Dockyard, через 23 минуты после выхода из американского порта Брансуик накренился и опрокинулся на бок. На борту судна-автовоза находилось 4200 автомобилей - в основном пикапов и внедорожников (Ram 1500, 2500 и 5500, кроссоверов Chevrolet Blazer, Equinox и Mercedes-Benz).
Автовозу предстоял долгий путь в Саудовскую Аравию, но пренебрежение ТБ привело к огромным финансовым потерям.
Специалисты выяснили, что на автовозе был "перевес" в 1000 тонн. Но основная проблема заключалась не в этом. У судна был шанс доплыть до точки назначения
Во время остановки в порту с судна сняли 285 малолитражек Hyundai Accent и Kia Forte и на их место загрузили 316 более тяжелых внедорожников Kia Telluride. В итоге, центр тяжести был смещен. Но основное нарушение состояло в том, что роковые внедорожники Kia были загружены на верхнюю и 12-ю палубы. И если бы их поместили на нижнюю, 13-ю палубу, то автомобили бы уравновесили серьезный крен, который был спровоцирован сбросом 1500 метрических тонн водяного балласта в порту.
Ирония состоит в том, что прямо сейчас компании Gallagher Marine, которая занимается утилизацией MV Golden Ray, приходится уравновешивать частично распиленное судно, вытаскивая из него автомобили. Инженеры вытянули из сухогруза 100 разбитых машин из 7-ой секции и 120 - из третьей.
Судно пилят огромными пилами уже 6-ой месяц. Проблема утилизации состоит не только в огромном количестве автомобилей на борту, но из-за топлива и технических жидкостей, которыми заполнены некоторые машины.
Судно планируют распилить на 8 частей и вывести на утилизацию вместе с уничтоженными машинами на баржах.
И к слову, пострадало только железо. Весь экипаж, состоявший из 24 человек, удалось вытащить из воды в ходе спасательной операции.
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Понравилось39
Думаю, в данном случае, полностью его косяк...
Если хозяин жадный идиот, то тут мало что может помочь.
А оказывается на 90 на 100 случаев банальная небрежность! Что то не закрепили, что то закрепили, но не там где нужно, и конечно совсем забыли просчитать-проверить центровку и распределение грузов....
Хорошо, что весь экипаж жив и даже то горе-недоразумение по вине которого это случилось.
К слову, у знакомого по сей день есть тот Ровер.
А те, которые восстановлению не подлежат окажутся на разборках в виде "контрактных" двигателей и других агрегатов.