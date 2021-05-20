Из распиленного судна-автовоза достали 220 машин

8 сентября 2019 года 200-метровый сухогруз MV Golden Ray, построенный компанией Hyundai Mipo Dockyard, через 23 минуты после выхода из американского порта Брансуик накренился и опрокинулся на бок. На борту судна-автовоза находилось 4200 автомобилей - в основном пикапов и внедорожников (Ram 1500, 2500 и 5500, кроссоверов Chevrolet Blazer, Equinox и Mercedes-Benz).





Автовозу предстоял долгий путь в Саудовскую Аравию, но пренебрежение ТБ привело к огромным финансовым потерям.