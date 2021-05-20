FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 7924 поста • 719 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Автомир 
Из распиленного судна-автовоза достали 220 машин

Из распиленного судна-автовоза достали 220 машин (6 фото + 1 видео)

Автор:
20 мая 2021 12:53
Сообщество : Автомир
Метки: автовоз   автомобили   корея   крушение   распил   судно   сша   
3333
6
1

Крушение сухогруза с 4200 автомобилями произошло почти два года назад. Но оно не перестает "подбрасывать" проблемы рабочим-утилизаторам.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: автовоз   автомобили   корея   крушение   распил   судно   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
133
detective 2 часа назад
бери ношу по себе, чтоб не падать при хотьбе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Чучело Мяучело Полминуты назад
Раскиздяйство, оно не знает границ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol 41 минуту назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
482
vasilykopkov 48 минут назад
Есть такой человек на судне - суперкарго.
Думаю, в данном случае, полностью его косяк...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
635
Александр Час назад
Раньше было: "Море забрало!!!"
А оказывается на 90 на 100 случаев банальная небрежность! Что то не закрепили, что то закрепили, но не там где нужно, и конечно совсем забыли просчитать-проверить центровку и распределение грузов....

Хорошо, что весь экипаж жив и даже то горе-недоразумение по вине которого это случилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим 2 часа назад
Вспомнилось наводнение в ВБ, когда в России появились Роверы за половину стоимости и без гарантии.
К слову, у знакомого по сей день есть тот Ровер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
163
Glassy 2 часа назад
Скоро у всех перекупов "не бит, не крашен" и клиенты в очередь за "легендами".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
163
Glassy Саша Смирнов 18 минут назад
Так покрасят зашпаклюют и вперед.
А те, которые восстановлению не подлежат окажутся на разборках в виде "контрактных" двигателей и других агрегатов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Я увидел, а вы?» Оптическая иллюзия с исчезающей девочкой (3 фото) «Я увидел, а вы?» Оптическая иллюзия с исчезающей девочкой (3 фото) Крушение американского истребителя пятого поколения попало на видео Крушение американского истребителя пятого поколения попало на видео В США легкомоторный самолет зацепился за провода и рухнул у дороги В США легкомоторный самолет зацепился за провода и рухнул у дороги Когда после двух суток в открытом море матрос увидел корабль, то решил, что это галлюцинация Когда после двух суток в открытом море матрос увидел корабль, то решил, что это галлюцинация Южнокорейское судно, перевозившее 4000 автомобилей, перевернулось у берегов Джорджии Южнокорейское судно, перевозившее 4000 автомобилей, перевернулось у берегов Джорджии Медик уронил донорское сердце, которое достали из разбившегося вертолета Медик уронил донорское сердце, которое достали из разбившегося вертолета
No Fear

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8585



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
25 любопытнейших древних артефактов
1
23
25 любопытнейших древних артефактов
Почему Венера разбила мечты всего человечества
7
167
Почему Венера разбила мечты всего человечества
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Не ожидали такой рыбалки! Корабли затягивают удочки!
0
7
Не ожидали такой рыбалки! Корабли затягивают удочки!
Кинофестиваль: бесполезное времяпрепровождение или интересный опыт?
0
2
Кинофестиваль: бесполезное времяпрепровождение или интересный опыт?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#СССР#дтп#в мире#шоу бизнес#природа#фотографии#новости
#Юмор#интересное#картинки#Россия#прикол#автомобили#автомир#дети#авто аварии#приколы
#интересно#история#люди#аварии#подборка#сша#прикольные#кино#Разное#прошлое

На что жалуетесь?

Вернуться