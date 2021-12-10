Жители Екатеринбурга не поняли, чем их город не угодил замгоссекретаря США

Чтобы хоть как-то компенсировать события, поизошедшие после так называемой "революции достоинства" и порадовать "подопечных", Нуланд подчеркнула, что после Майдана Украина стала более независимой и живущие там люди очень бы хотели иметь с Европой более тесные отношения: «Украина скорее хочет быть похожей на Париж или Берлин, нежели (!) на Свердловск или Екатеринбург, во всяком случае, как они выглядят сейчас". То есть, чтобы люди могли иметь хороший уровень жизни, свободу выбора.

Пока весь мир гуглит, что это за два города таких - Екатеринбург и Свердловск, его жители удивляются, чем конкретно Нуланд не угодила столица Урала и почему она привела в пример именно их малую Родину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова над Нуланд посмеялась: "Нуланд считает, что Свердловск и Екатеринбург - это два одновременно существующих города". "Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России", - отметила Захарова.