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Жители Екатеринбурга не поняли, чем их город не угодил замгоссекретаря США

Жители Екатеринбурга не поняли, чем их город не угодил замгоссекретаря США (4 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2021 14:22
Сообщество : Политика
Метки: Захарова   Нуланд   Свердловск   Украина   госсекретарь США   екатеринбург   сша   
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Выступая на слушаниях сенатского комитета с докладом о политике США в отношении России, замгоссекретаря Виктория Нуланд вспомнила об Украине, к развалу которой лично приложила руки, раздавая печальноизвестные печенюшки на Майдане... и о Екатеринбурге со Свердловском заодно.

Чтобы хоть как-то компенсировать события, поизошедшие после так называемой "революции достоинства" и порадовать "подопечных", Нуланд подчеркнула, что после Майдана Украина стала более независимой и живущие там люди очень бы хотели иметь с Европой более тесные отношения: «Украина скорее хочет быть похожей на Париж или Берлин, нежели (!) на Свердловск или Екатеринбург, во всяком случае, как они выглядят сейчас". То есть, чтобы люди могли иметь хороший уровень жизни, свободу выбора.

Пока весь мир гуглит, что это за два города таких - Екатеринбург и Свердловск, его жители удивляются, чем конкретно Нуланд не угодила столица Урала и почему она привела в пример именно их малую Родину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова над Нуланд посмеялась: "Нуланд считает, что Свердловск и Екатеринбург - это два одновременно существующих города". "Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России", - отметила Захарова.

Как пишет в своем телеграм-канале один из известных блогеров Уральского региона Сергей Колясников "Даже отбросив откровенную манипуляцию (старушка сравнивает европейские столицы с простым российским городом-миллионником), так и хочется спросить, а она Екатеринбург вообще видела? Или у нее в памяти только ЦРУ-шные фото Свердловска 60-х годов прошлого века?

Дорогие вы наши "партнеры", у нас тут не деревня уже давно. Почему Нуланд избегает сравнения Берлина и Парижа с Москвой - понятно, эти еврогетто и рядом с нашей столицей не стоят. Но еще лет пять-десять и с Екатеринбургом их тоже можно будет не сравнивать".

"Побольше знаний, побольше уважения [к России] можно посоветовать замгоссекретаря США. Пусть приедет к нам, мы ей покажем — где Свердловск, а где Екатеринбург», — заявил известный екатеринбургский общественник Иван Волков.

"А тем временем". Львовский облсовет, обрадовавшись ласковому слову, которое, как говорится, и кошке приятно, сегодня поддержал обращение к Зеленскому и Раде с тем, чтобы… официально переименовать Российскую федерацию в "Московию", - сообщает телеграм-канал KlymenkoTime. "Решение по обращению принято единогласно - 59 "За" и 0 голосов "против" / "воздержался".

Правда, проголосовав за подачу обращения, сам документ депутаты провалили - всего 29 "За". Бывает".

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Метки: Захарова   Нуланд   Свердловск   Украина   госсекретарь США   екатеринбург   сша   
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3k
satra 50 минут назад
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3k
Виталий Лынов Минуту назад
Жаба поганая, черти её там ждут не дождутся
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441
阿鋒 4 минуты назад
Очень образованная и эрудированная, по пендосским меркам, бабища! Даже про наш ЕКБ/ Свердловск чё-то там где-то слышала :)
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2k
Frank Borman 18 минут назад
Тупая американская баба - замгоссечка Вика. И эти люди вырабатывают американскую внешнюю политику. Неудивительно, что янки обосрались в Афганистане.
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951
Хансон Абадир Полчаса назад
а что вы от янкисов хотели
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993
poбт 37 минут назад
жителей столицы либервоты бомбит от того что любимые америкосы не в курсе где стоит ельцинцентр и как он прекрасен
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3k
satra 43 минуты назад
Эх, вы еще про "старика Нуланда" не знаете. Это тот еще "хорёк". Йель, Гарвард, Фонд Карнеги - для тех, кто в теме - почти "фуллхаус".
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733
Татьяна Баженова 57 минут назад
В ответ можно вернуться к названию Малороссия, причём в тех же границах, когда она так называлась.
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11k
Александр 58 минут назад
Теперь-то львовяне запануют.
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11k
Taximaxi Час назад
Эта жаба всего лишь озвучила взгляд всего коллективного запада на Россию ;-мол вы живёте в говне, у вас разруха ,тоталитаризм ,а кто доказывает обратное -про-путинец ,Кремлебот и враг Америки.
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242
MakoHunt Час назад
Хорошая реклама получилась, нужно будет при случаи посетить!
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813
Квантовый_Слесарь_82 Час назад
А похожим стал на Даллас.
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35k
Антон Час назад
Вика печенек просроченных наелась, вот ее и пучит!
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