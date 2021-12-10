Жители Екатеринбурга не поняли, чем их город не угодил замгоссекретаря США

Выступая на слушаниях сенатского комитета с докладом о политике США в отношении России, замгоссекретаря Виктория Нуланд вспомнила об Украине, к развалу которой лично приложила руки, раздавая печальноизвестные печенюшки на Майдане... и о Екатеринбурге со Свердловском заодно.
Чтобы хоть как-то компенсировать события, поизошедшие после так называемой "революции достоинства" и порадовать "подопечных", Нуланд подчеркнула, что после Майдана Украина стала более независимой и живущие там люди очень бы хотели иметь с Европой более тесные отношения: «Украина скорее хочет быть похожей на Париж или Берлин, нежели (!) на Свердловск или Екатеринбург, во всяком случае, как они выглядят сейчас". То есть, чтобы люди могли иметь хороший уровень жизни, свободу выбора.
Пока весь мир гуглит, что это за два города таких - Екатеринбург и Свердловск, его жители удивляются, чем конкретно Нуланд не угодила столица Урала и почему она привела в пример именно их малую Родину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова над Нуланд посмеялась: "Нуланд считает, что Свердловск и Екатеринбург - это два одновременно существующих города". "Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России", - отметила Захарова.
Как пишет в своем телеграм-канале один из известных блогеров Уральского региона Сергей Колясников "Даже отбросив откровенную манипуляцию (старушка сравнивает европейские столицы с простым российским городом-миллионником), так и хочется спросить, а она Екатеринбург вообще видела? Или у нее в памяти только ЦРУ-шные фото Свердловска 60-х годов прошлого века?
Дорогие вы наши "партнеры", у нас тут не деревня уже давно. Почему Нуланд избегает сравнения Берлина и Парижа с Москвой - понятно, эти еврогетто и рядом с нашей столицей не стоят. Но еще лет пять-десять и с Екатеринбургом их тоже можно будет не сравнивать".
"Побольше знаний, побольше уважения [к России] можно посоветовать замгоссекретаря США. Пусть приедет к нам, мы ей покажем — где Свердловск, а где Екатеринбург», — заявил известный екатеринбургский общественник Иван Волков.
"А тем временем". Львовский облсовет, обрадовавшись ласковому слову, которое, как говорится, и кошке приятно, сегодня поддержал обращение к Зеленскому и Раде с тем, чтобы… официально переименовать Российскую федерацию в "Московию", - сообщает телеграм-канал KlymenkoTime. "Решение по обращению принято единогласно - 59 "За" и 0 голосов "против" / "воздержался".
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Правда, проголосовав за подачу обращения, сам документ депутаты провалили - всего 29 "За". Бывает".
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это примерно там где Дунай начинается.