Мустафа Кадири из калифорнийского города Санта-Ана возомнил себя самым умным и подал заявки от 4 фиктивных организаций в 3 банка для получения ссуды на выплату заработной платы работникам.



Дело всё в том, что в США выпустили закон о помощи малому бизнесу. Поэтому организации могут получить ссуду в банке всего под 1% годовых. Главное, чтобы часть денег пошла на заработную плату работникам.



Мустафу арестовали в начале мая по подозрению в мошеннических действиях. Прокуратура выяснила, что в мае и июне 2020 года мужчина подал заявления в банки и предоставил документы организаций, которые в данный момент не работают. В заявке Кадири фальсифицировал налоговые декларации, использовал чужие личные данные в качестве своих сотрудников, завышал остатки денежных средств на счетах. И в дополнение мужчина использовал чужое имя, номер социального страхования и подпись на получение одного из займов.



Получив заветные 5 млн долларов ( 370 млн рублей), мужчина в короткие сроки прикупил автомобили Ferrari, Bentley и Lamborghini.