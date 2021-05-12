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38-летний американец попытался облапошить государство и банки, но не вышло.
Мустафа Кадири из калифорнийского города Санта-Ана возомнил себя самым умным и подал заявки от 4 фиктивных организаций в 3 банка для получения ссуды на выплату заработной платы работникам.
Дело всё в том, что в США выпустили закон о помощи малому бизнесу. Поэтому организации могут получить ссуду в банке всего под 1% годовых. Главное, чтобы часть денег пошла на заработную плату работникам.
Мустафу арестовали в начале мая по подозрению в мошеннических действиях. Прокуратура выяснила, что в мае и июне 2020 года мужчина подал заявления в банки и предоставил документы организаций, которые в данный момент не работают. В заявке Кадири фальсифицировал налоговые декларации, использовал чужие личные данные в качестве своих сотрудников, завышал остатки денежных средств на счетах. И в дополнение мужчина использовал чужое имя, номер социального страхования и подпись на получение одного из займов.
Получив заветные 5 млн долларов ( 370 млн рублей), мужчина в короткие сроки прикупил автомобили Ferrari, Bentley и Lamborghini.
Дело всё в том, что в США выпустили закон о помощи малому бизнесу. Поэтому организации могут получить ссуду в банке всего под 1% годовых. Главное, чтобы часть денег пошла на заработную плату работникам.
Мустафу арестовали в начале мая по подозрению в мошеннических действиях. Прокуратура выяснила, что в мае и июне 2020 года мужчина подал заявления в банки и предоставил документы организаций, которые в данный момент не работают. В заявке Кадири фальсифицировал налоговые декларации, использовал чужие личные данные в качестве своих сотрудников, завышал остатки денежных средств на счетах. И в дополнение мужчина использовал чужое имя, номер социального страхования и подпись на получение одного из займов.
Получив заветные 5 млн долларов ( 370 млн рублей), мужчина в короткие сроки прикупил автомобили Ferrari, Bentley и Lamborghini.
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Сейчас транспортные средства конфискованы, как и 2 млн долларов на счетах. Кадири не признал свою вину. Суд присяжных состоится 29 июня, а пока мужчина освобождён под залог в 100 тыс долларов (7,4 млн рублей).
А чтобы вы сделали с 5 млн долларов?
А чтобы вы сделали с 5 млн долларов?
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Тут тоже - сп*здил 5 лямов, залог 100к. Где логика?
Ну, во-первых, написали бы правильно "что бы".
Ну, наверное - начал бы с этого
Если не потратил бы на зарплату сотрудникам, был бы суд присяжных, я правильно понимаю? К чему тогда вопрос?
Не, ну если какой-нибудь нигерийский принц оставил бы в наследство - это другое дело. Даже тупо в банке можно было держать и с процентов жить по миллиону рублей и больше в месяц.