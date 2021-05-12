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Мужчина обманом получил государственные 370 млн рублей на выплату зарплаты, но спустил их на авто

Мужчина обманом получил государственные 370 млн рублей на выплату зарплаты, но спустил их на авто (3 фото)

Автор:
12 мая 2021 10:52
Сообщество : Мошенничество
Метки: Санта-Ана   автомобили   деньги   зарплата   калифорния   мошенничество   подделка   сша   
1269
3
38-летний американец попытался облапошить государство и банки, но не вышло.
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Метки: Санта-Ана   автомобили   деньги   зарплата   калифорния   мошенничество   подделка   сша   
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5k
Александр Иванов Час назад
Наши мустафы и не такое проворачивают.
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4k
Alex 19 секунд назад
Свалил.
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1k
Incognito Минуту назад
Это же мусульманин. "Вечно оскорбленные и угнетаемые" у них. Как и негры. Тем более в супер толлерантной больной Каллифорнии. Поэтому и отпустили под залог. Проверни такой финт белый там, его бы мгновенно в тюрягу бы упекли, без возможности залога и наложили бы лютый штраф, с обязательством вернуть все бабки банкам. А тут же "меньшинство", и посему отделался лишь испугом... А через год вообще сримут все обвинения, аот увидите.
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11k
Евгений 4 минуты назад
Я смотрю у них суды не сильно от наших отличаются. У нас вот тип один недавно на финике пьяный летел 150+ на красный в городе - влетел в хонду и убил 2 человек. Назначили залог 18к дол, при том что разбитая машина в 3 раза дороже стоит.
Тут тоже - сп*здил 5 лямов, залог 100к. Где логика?
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8k
Andrei 6 минут назад
А чтобы вы сделали с 5 млн долларов?
Ну, во-первых, написали бы правильно "что бы".
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3k
portroy 14 минут назад
Мустафам в штатах деньги на зп сотрудников раздают почти задаром и под честное слово. А у нас "нерабочие дни", а зп плати из своих коммерсовских денег. И там и там поддержка населения и малого бизнеса в трудные времена, но как по-разному.
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7k
Миха 14 минут назад
"Что бы вы сделали с 5 млн долларов",
Ну, наверное - начал бы с этого
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17k
nobody® Полчаса назад
"А чтобы вы сделали с 5 млн долларов?"
Если не потратил бы на зарплату сотрудникам, был бы суд присяжных, я правильно понимаю? К чему тогда вопрос?
Не, ну если какой-нибудь нигерийский принц оставил бы в наследство - это другое дело. Даже тупо в банке можно было держать и с процентов жить по миллиону рублей и больше в месяц.
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53
Maxim Полчаса назад
Американец Мустафа, у нас русские вахтанги...
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32k
Alex 58 минут назад
Зато пожил красиво
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