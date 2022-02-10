Красноярский министр призвал "ограмотнять" население

В красноярском Минсельхозе заступились за начальника - его помощница Ольга Шапова заявила, что Шорохов - человек грамотный. Настолько, что использует просторечный лексикон, чтобы подчеркнуть некую эмоцию.

"Вряд ли Леонид Николаевич сидел и изобретал какое-то слово, чтобы его использовать. Скорее, просто придал эмоциональности своей речи за счёт употребления такой лексики. Леонид Николаевич у нас человек достаточно грамотный и редко в его речах проскальзывают какие-то выражения, которые можно назвать безграмотными. Здесь вот, наверное, было что-то вроде эмоций, потому что тема садоводства всегда вызывает много вопросов. Насколько я знаю, но не смотрела в словарях, оно корректное, как разговорная форма. Оно используется. Либо как просторечное", - прокомментировала Шапова "оговорку" начальника.