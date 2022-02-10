Красноярский министр призвал "ограмотнять" население

Леонид Николаевич на самом деле грамотный, поторопились объяснить в Минсельхозе, просто решил придать своей речи выразительности.
Министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонид Шорохов на заседании заксобрания выступил с прорывной идеей, предложив "ограмотнять население". Неприятную оговорочку Леонид Николаевич допустил во время доклада об ошибках в составлении документов. По словам министра, пора, в конце концов, заняться "ограмотнением", чтобы граждане при получении грантов, правильно оформляли все бумаги.
Идея, конечно, здравая, но пользователи Сети предложили Шорохову начать "ограмотнение" с себя
Источник:
В красноярском Минсельхозе заступились за начальника - его помощница Ольга Шапова заявила, что Шорохов - человек грамотный. Настолько, что использует просторечный лексикон, чтобы подчеркнуть некую эмоцию.
"Вряд ли Леонид Николаевич сидел и изобретал какое-то слово, чтобы его использовать. Скорее, просто придал эмоциональности своей речи за счёт употребления такой лексики. Леонид Николаевич у нас человек достаточно грамотный и редко в его речах проскальзывают какие-то выражения, которые можно назвать безграмотными. Здесь вот, наверное, было что-то вроде эмоций, потому что тема садоводства всегда вызывает много вопросов. Насколько я знаю, но не смотрела в словарях, оно корректное, как разговорная форма. Оно используется. Либо как просторечное", - прокомментировала Шапова "оговорку" начальника.
Источник:
- "Не узнаешь меня, что-ли?: пьяный мужчина не прошел фейсконтроль и поругался с домофоном
- В Чили собака выбежала на поле и забила гол
- Пьяного Николаса Кейджа приняли за бомжа и выгнали из бара в Лас-Вегасе
- Пьяный кубинец устроил переполох в аэропорту Внуково, забравшись под крышу здания
- Грабители вырядились в паранджу и устроили налет на ювелирный магазин
Понравилось25
Населению прививать,
Его нужно молотком,
По башке ограмотнять.
==========
Занятное оправдание косноязычия начальника
Петр 1
.
Сравните с ВВП
8 часов без бумажки перед журналюгами.
Красавчик