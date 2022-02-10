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Красноярский министр призвал "ограмотнять" население

Красноярский министр призвал "ограмотнять" население (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2022 16:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Красноярский край   видео   грамотность   курьёз   министр   ограмотнение   
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Леонид Николаевич на самом деле грамотный, поторопились объяснить в Минсельхозе, просто решил придать своей речи выразительности.

Министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонид Шорохов на заседании заксобрания выступил с прорывной идеей, предложив "ограмотнять население". Неприятную оговорочку Леонид Николаевич допустил во время доклада об ошибках в составлении документов. По словам министра, пора, в конце концов, заняться "ограмотнением", чтобы граждане при получении грантов, правильно оформляли все бумаги.

В красноярском Минсельхозе заступились за начальника - его помощница Ольга Шапова заявила, что Шорохов - человек грамотный. Настолько, что использует просторечный лексикон, чтобы подчеркнуть некую эмоцию.


"Вряд ли Леонид Николаевич сидел и изобретал какое-то слово, чтобы его использовать. Скорее, просто придал эмоциональности своей речи за счёт употребления такой лексики. Леонид Николаевич у нас человек достаточно грамотный и редко в его речах проскальзывают какие-то выражения, которые можно назвать безграмотными. Здесь вот, наверное, было что-то вроде эмоций, потому что тема садоводства всегда вызывает много вопросов. Насколько я знаю, но не смотрела в словарях, оно корректное, как разговорная форма. Оно используется. Либо как просторечное", - прокомментировала Шапова "оговорку" начальника.

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Метки: Красноярский край   видео   грамотность   курьёз   министр   ограмотнение   
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759
Трям 2 часа назад
Да там на всю рожу стоит печать интеллигента!
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3k
александр 22 минуты назад
напали на мужика ни за что. Ширше надо мыслить и окультуриваться.
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12k
Taximaxi Полчаса назад
Чтоб культуру-вашу мать,
Населению прививать,
Его нужно молотком,
По башке ограмотнять.
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1k
Алексей Попов Час назад
А коды чвокнет цифруализация, то дабы не обгосусливать всех пусть откуарится :-)
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9k
кот базилий Час назад
Имеет восемь классов, остальное куплено
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Чем ограмотнять, лучше бы цифрулизировал все. Обцифруливание, зацифруливание и перецифруливание - вот в чем нуждается Россия.
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811
Алексей 2 часа назад
Да всё правильно он сказал. Народу нужны грамоты. Нужно каждого ограматить с чем-нибудь.

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3k
Vladimir Yezhak 2 часа назад
Пусть диктант напишет.
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799
ПандаМэн 2 часа назад
не ограмотнять, а ограмачивать...
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну, хотя бы не матерится в эфире, контролирует себя и то - достижение. По нынешним временам - большое достижение.
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4k
Владимир 2 часа назад
просторечный,это по фене что ли?
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17k
homerchik 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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27k
Макарыч 2 часа назад
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3k
Mowgley 2 часа назад
"Шорохов - человек грамотный. Настолько, что использует просторечный лексикон"
==========
Занятное оправдание косноязычия начальника
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