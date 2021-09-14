"Не узнаешь меня, что-ли?: пьяный мужчина не прошел фейсконтроль и поругался с домофоном

В какой-то момент показалось, что мужчине придется ночевать на лавке во дворе, однако обсценная лексика до сих пор приводит в чувство не только рабочих-мигрантов, но и бездушную технику. После пары ласковых домофон, наконец, сработал и впустил бедолагу в подъезд.