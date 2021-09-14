FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4796 постов • 782 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Не узнаешь меня, что-ли?: пьяный мужчина не прошел фейсконтроль и поругался с домофоном

"Не узнаешь меня, что-ли?: пьяный мужчина не прошел фейсконтроль и поругался с домофоном (4 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2021 07:04
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   домофон   кожаные мешки   курьез   маты   пьяные   
1005
4
1
В какой-то момент умная машина решила, что "кожаный мешок" не достоин того, чтобы ночевать в теплой постельке, и отказалась его пускать в подъезд. Помог русский народный мат.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: видео   домофон   кожаные мешки   курьез   маты   пьяные   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Никита Сергеевич 2 часа назад
По роже получишь - хрен домой попадешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
163
Гиви Полчаса назад
Ему надо было бухим фотографироваться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин 2 часа назад
"После пары ласковых домофон, наконец, сработал и впустил бедолагу в подъезд".

Автор публикации, видать, тоже, как бедолага ролика, бухнул. Ведь видно же прекрасно, что не робот-домофон впустил оболтуса, а тот сам в итоге догадался достать электронный ключ и открыть им дверь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Лабуда 2 часа назад
Алиса, включи "Авторадио"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Стюардесса раскрыла тайну «туалетной кнопки» в самолете Стюардесса раскрыла тайну «туалетной кнопки» в самолете Пьяные люди решил испытать судьбу, когда заметили в океане акулу Пьяные люди решил испытать судьбу, когда заметили в океане акулу «Подписать что нужно?» Школьник озадачил Путина просьбой подписаться на YouTube-канал «Подписать что нужно?» Школьник озадачил Путина просьбой подписаться на YouTube-канал Футболист Тарасов посвятил гол «жене и будущему беременному малышу» Футболист Тарасов посвятил гол «жене и будущему беременному малышу» Польская боксёрша сунула в лицо соперницы секс-игрушку и спровоцировала драку Польская боксёрша сунула в лицо соперницы секс-игрушку и спровоцировала драку В Чили собака выбежала на поле и забила гол В Чили собака выбежала на поле и забила гол
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

775175



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Идеальный кандидат: шутник смонтировал честный предвыборный ролик Юлии Волковой
6
199
Идеальный кандидат: шутник смонтировал честный предвыборный ролик Юлии Волковой
Юмор за триста: самый отбитый пост о свиданиях
4
48
Юмор за триста: самый отбитый пост о свиданиях
Стюардесса раскрыла тайну «туалетной кнопки» в самолете
Стюардесса раскрыла тайну «туалетной кнопки» в самолете
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Макдональдс отдыхает
2
29

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#автомобили#знаменитости#Россия#аварии#животные#шоу бизнес#подборка#найдено на ebay
#факты#фото#автомир#кино#фотографии#дети#картинки#авто аварии#познавательно#неожиданно
#интересно#СССР#ynews#люди#прикол#дтп#прошлое#прикольные#комментарии#новости

На что жалуетесь?

Вернуться