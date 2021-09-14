"Не узнаешь меня, что-ли?: пьяный мужчина не прошел фейсконтроль и поругался с домофоном

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В какой-то момент умная машина решила, что "кожаный мешок" не достоин того, чтобы ночевать в теплой постельке, и отказалась его пускать в подъезд. Помог русский народный мат.
Курьезная ситуация произошла в городе Октябрьский республики Башкортостан. Камеры видеонаблюдения зафиксировали диалог жильца, пытавшегося попасть домой.
В какой-то момент показалось, что мужчине придется ночевать на лавке во дворе, однако обсценная лексика до сих пор приводит в чувство не только рабочих-мигрантов, но и бездушную технику. После пары ласковых домофон, наконец, сработал и впустил бедолагу в подъезд.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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Автор публикации, видать, тоже, как бедолага ролика, бухнул. Ведь видно же прекрасно, что не робот-домофон впустил оболтуса, а тот сам в итоге догадался достать электронный ключ и открыть им дверь.