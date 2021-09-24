Пожалуй, это его лучший "фильм" за долгое время. И забавно, что актера некогда номинировали на "Оскар" за персонажа-алкоголика в картине "Покидая Лас-Вегас". Город этот он так и не покинул и, похоже, намертво вжился в роль.
Ну и, к пятничным новостям: известного голливудского актера Николаса Кейджа выгнали из ресторана в Лас-Вегасе за неопрятный внешний вид и устроенный им пьяный дебош. По словам очевидцев, сотрудники заведения приняли артиста за бомжа, поскольку он был одет в домашние леопардовые штаны и тапочки.
Перед тем как раскидать свои тапки по помещению и устроить конфликт с официанткой, Николас прилично
нажрался принял на грудь за стойкой бара. В итоге чернокожий охранник выпроводил актера на улицу, но тот порывался вернуться и предлагал сотрудникам отойти "поговорить".
«Он едва смог надеть тапки, прежде чем его вывели. Попросил нас пойти с ним, но он был в плохом состоянии, и мы решили, что это плохая идея. Один из завсегдатаев отвез его домой», - рассказал очевидец.
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Известно, что сейчас Кейдж живет в Лас-Вегасе. В марте этого года 57-летний актер женился в пятый раз. Его избранницей стала 26-летняя Рико Шибату.
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"Почему Николас Кейдж снимается в плохих фильмах"
Какой последний приличный фильм с Николасом Кейджем вы смотрели?
потому что племяшь Копполы бабло пилит... Ди Каприо тоже бухает, но в говне не снимается....
женился [мат]оте, родили китёнка