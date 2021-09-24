Ну и, к пятничным новостям: известного голливудского актера Николаса Кейджа выгнали из ресторана в Лас-Вегасе за неопрятный внешний вид и устроенный им пьяный дебош. По словам очевидцев, сотрудники заведения приняли артиста за бомжа, поскольку он был одет в домашние леопардовые штаны и тапочки.





Перед тем как раскидать свои тапки по помещению и устроить конфликт с официанткой, Николас прилично нажрался принял на грудь за стойкой бара. В итоге чернокожий охранник выпроводил актера на улицу, но тот порывался вернуться и предлагал сотрудникам отойти "поговорить".





«Он едва смог надеть тапки, прежде чем его вывели. Попросил нас пойти с ним, но он был в плохом состоянии, и мы решили, что это плохая идея. Один из завсегдатаев отвез его домой», - рассказал очевидец.