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Пьяный кубинец устроил переполох в аэропорту Внуково, забравшись под крышу здания

Пьяный кубинец устроил переполох в аэропорту Внуково, забравшись под крышу здания (8 фото)

Автор:
30 сентября 2021 11:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: аэропорт   видео   внуково   крыша   кубинец   курьез   
1195
8

Мужчина был недоволен решением сотрудника воздушной гавани и устроил бессмысленный и беспощадный цирк.

Вчера вечером гражданин солнечной Кубы так набрался расстроился из-за отказа сотрудника столичного аэропорта Внуково заменить билет на более ранний рейс домой, что устроил цирковое представление. Мужчина каким-то образом забрался на 30-метровую высоту, под самый потолок аэропорта, и принялся обезьянничать на металлических конструкциях.

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Кубинский "человек-паук" лазал под крышей с восьми часов вечера до часу ночи и собрал в здании аэропорта армию медиков, психологов, полицейских и спасателей. Последние не могли ничего предпринять - технику в здание не заведешь, а практики лазанья по пальмам, в отличие от кубинца, они не проходили. В итоге пришлось вызывать переводчика и общаться с циркачом на испанском языке, уговаривая его не валять дурака и спускаться вниз.

Уговаривать мужчину пришлось несколько часов. За это время он успел и повисеть на трубах, и побуянить, пытаясь расшатать отражатели.

43-летнего кубинца по имени Иран Дуэньяс Кордеро забрали на осмотр медики, после чего его обязательно заберут полицейские.

Стало известно, что Кордеро находится в аэропорту Внуково уже три дня, а его рейс домой намечен на 3 октября. Очевидно, после отказа заменить билет на более раннюю дату, мужчина от безысходности решил устроить бессмысленный и беспощадный цирк.


Но скорее всего, "верхолаз" застрял в российском аэропорту по собственной вине. С недавнего времени в Россию летают толпы челноков из Кубы, которые покупают в "братской" стране товары и перепродают на родине. Очень часто из-за лишнего веса в багаже им приходится вытряхивать самый дешевый ширпотреб из сумок прямо перед посадкой. Сделать это успевают не все и потому опаздывают на самолет.


Вот июльское видео с кубинскими челноками из аэропорта Шереметьево:

Источник:

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Метки: аэропорт   видео   внуково   крыша   кубинец   курьез   
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13  комментариев
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7k
sivanov1079 2 часа назад
Явно не ромом единым...привозить сюда надо сигары, а увозить зажигалки, шариковые ручки и пр. А он кокос привез чтоль в пнале и забыл вытряхнуть...
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8k
Maddy8 51 минуту назад
да какой это кубинец?
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1k
Lovels Travel Час назад
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15k
ЦСКА Час назад
И снова шум, и снова стресс,
Оплата б.я за перевес,
Знакомая б.я, древняя картина....
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5k
kleyman Час назад
Смешная обезьянка.
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20k
sportage030 Час назад
Приручили Кубу в СССР, а потом бросили, как и весь соцлагерь.
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
При Фиделе такого бардака в головах не было
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3k
Нескучный сад 2 часа назад
Чего до животинки докопались?
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28k
Антон 2 часа назад
Горячие кубинские парни...
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Комментарий удален
−6
11k
Artem 2 часа назад
У них что там, совсем нелады с алиэкспрессом?!
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