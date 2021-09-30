Пьяный кубинец устроил переполох в аэропорту Внуково, забравшись под крышу здания

Стало известно, что Кордеро находится в аэропорту Внуково уже три дня, а его рейс домой намечен на 3 октября. Очевидно, после отказа заменить билет на более раннюю дату, мужчина от безысходности решил устроить бессмысленный и беспощадный цирк.





Но скорее всего, "верхолаз" застрял в российском аэропорту по собственной вине. С недавнего времени в Россию летают толпы челноков из Кубы, которые покупают в "братской" стране товары и перепродают на родине. Очень часто из-за лишнего веса в багаже им приходится вытряхивать самый дешевый ширпотреб из сумок прямо перед посадкой. Сделать это успевают не все и потому опаздывают на самолет.





Вот июльское видео с кубинскими челноками из аэропорта Шереметьево: