Пьяный кубинец устроил переполох в аэропорту Внуково, забравшись под крышу здания

Мужчина был недоволен решением сотрудника воздушной гавани и устроил бессмысленный и беспощадный цирк.
Вчера вечером гражданин солнечной Кубы так
набрался расстроился из-за отказа сотрудника столичного аэропорта Внуково заменить билет на более ранний рейс домой, что устроил цирковое представление. Мужчина каким-то образом забрался на 30-метровую высоту, под самый потолок аэропорта, и принялся обезьянничать на металлических конструкциях.
Кубинский "человек-паук" лазал под крышей с восьми часов вечера до часу ночи и собрал в здании аэропорта армию медиков, психологов, полицейских и спасателей. Последние не могли ничего предпринять - технику в здание не заведешь, а практики лазанья по пальмам, в отличие от кубинца, они не проходили. В итоге пришлось вызывать переводчика и общаться с циркачом на испанском языке, уговаривая его не валять дурака и спускаться вниз.
Уговаривать мужчину пришлось несколько часов. За это время он успел и повисеть на трубах, и побуянить, пытаясь расшатать отражатели.
В итоге кубинец поддался на уговоры и добрался по стальной конструкции до магазина, на крышу которого благополучно спрыгнул
43-летнего кубинца по имени Иран Дуэньяс Кордеро забрали на осмотр медики, после чего его обязательно заберут полицейские.
Стало известно, что Кордеро находится в аэропорту Внуково уже три дня, а его рейс домой намечен на 3 октября. Очевидно, после отказа заменить билет на более раннюю дату, мужчина от безысходности решил устроить бессмысленный и беспощадный цирк.
Но скорее всего, "верхолаз" застрял в российском аэропорту по собственной вине. С недавнего времени в Россию летают толпы челноков из Кубы, которые покупают в "братской" стране товары и перепродают на родине. Очень часто из-за лишнего веса в багаже им приходится вытряхивать самый дешевый ширпотреб из сумок прямо перед посадкой. Сделать это успевают не все и потому опаздывают на самолет.
Вот июльское видео с кубинскими челноками из аэропорта Шереметьево:
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