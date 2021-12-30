Поздравляя жителей города, свердловский депутат пожелал недоброжелателям смерти

Народному избраннику больше не наливать!
Спикер Каменск-Уральской городской думы Валерий Пермяков немного увлёкся и перебрал с поздравлением местных жителей. Вместе с традиционными пожеланиями о счастье и крепком здоровье, он зачем-то пожелал сдохнуть всем, "кто против нас пойдёт".
«Поздравляю вас с наступающим Новым годом, хочу всем пожелать счастья, здоровья, любви и радости. Вам, вашим семьям — всех земных благ. За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью — гип-гип-ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!» - заявил Пермяков в своём блестящем поздравлении.
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Жители города, может, и оценили по достоинству новогодний городок в парке Трубников, но яркая речь единоросса Пермякова их точно не впечатлила.
В "Единой России" уже увидели это странное поздравление от коллеги и сообщили, что ждут от Пермякова извинений.
«Я посмотрел видео, которое гуляет по интернету. В аудитории, на которую были произнесены слова, находились дети. Мы полагаем, что он на эмоциях был, в каком-то эмоциональном запале. Мы надеемся, что наш коллега произнесёт извинения за свои необдуманные слова, которые были в конце сказаны. Выступление в целом было хорошее, но последнее предложение было явно лишним. Это видно и по реакции людей в соцсетях, и там на празднике, то есть как можно такие вещи поддерживать», - заявил начальник отдела агитационно-пропагандистской работы партии в Свердловской области Максим Бестфатер.
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На пир был зайка приглашён.
И так, зараза, налакался он,
Что начал выступать...