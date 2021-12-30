Поздравляя жителей города, свердловский депутат пожелал недоброжелателям смерти

Спикер Каменск-Уральской городской думы Валерий Пермяков немного увлёкся и перебрал с поздравлением местных жителей. Вместе с традиционными пожеланиями о счастье и крепком здоровье, он зачем-то пожелал сдохнуть всем, "кто против нас пойдёт".





«Поздравляю вас с наступающим Новым годом, хочу всем пожелать счастья, здоровья, любви и радости. Вам, вашим семьям — всех земных благ. За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью — гип-гип-ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!» - заявил Пермяков в своём блестящем поздравлении.