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Поздравляя жителей города, свердловский депутат пожелал недоброжелателям смерти

Поздравляя жителей города, свердловский депутат пожелал недоброжелателям смерти (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2021 15:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Каменск-Уральский   видео   депутат   курьёз   поздравления   политика   
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Народному избраннику больше не наливать!

Спикер Каменск-Уральской городской думы Валерий Пермяков немного увлёкся и перебрал с поздравлением местных жителей. Вместе с традиционными пожеланиями о счастье и крепком здоровье, он зачем-то пожелал сдохнуть всем, "кто против нас пойдёт".


«Поздравляю вас с наступающим Новым годом, хочу всем пожелать счастья, здоровья, любви и радости. Вам, вашим семьям — всех земных благ. За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью — гип-гип-ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!» - заявил Пермяков в своём блестящем поздравлении.

Жители города, может, и оценили по достоинству новогодний городок в парке Трубников, но яркая речь единоросса Пермякова их точно не впечатлила.

В "Единой России" уже увидели это странное поздравление от коллеги и сообщили, что ждут от Пермякова извинений.


«Я посмотрел видео, которое гуляет по интернету. В аудитории, на которую были произнесены слова, находились дети. Мы полагаем, что он на эмоциях был, в каком-то эмоциональном запале. Мы надеемся, что наш коллега произнесёт извинения за свои необдуманные слова, которые были в конце сказаны. Выступление в целом было хорошее, но последнее предложение было явно лишним. Это видно и по реакции людей в соцсетях, и там на празднике, то есть как можно такие вещи поддерживать», - заявил начальник отдела агитационно-пропагандистской работы партии в Свердловской области Максим Бестфатер.

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Метки: Каменск-Уральский   видео   депутат   курьёз   поздравления   политика   
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43k
Элек Мек 45 минут назад
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959
Веселый Пук 4 минуты назад
Скорее народ подохнет от таких депутатов.
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274
Владимир Жук 7 минут назад
Психопаты правят миром...
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119
kukaracha21 Полчаса назад
А eщё один Валeрий Пeрмяков сидит пожизнeнноe за бойню в Армeнии.
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671
Ивановец 51 минуту назад
В лесу был пир,
На пир был зайка приглашён.
И так, зараза, налакался он,
Что начал выступать...
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3k
Андрей Час назад
Хороший тамада.
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