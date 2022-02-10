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18 душевных семейных фото с разных ферм, на которых запечатлено очень много питомцев

18 душевных семейных фото с разных ферм, на которых запечатлено очень много питомцев (19 фото)

Автор:
10 февраля 2022 09:25
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   люди   милота   питомцы   ферма   фото   
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Всем понятно, что такое семейное фото: когда родители, дети, бабушки, дедушки и прочие родственники позируют вместе перед камерой. Однако фотограф Таша Холл считает, что семья — это не только люди, но и все их питомцы.

А животных порой бывает очень много. Таша путешествует по миру и делает теплые и душевные снимки больших семей, живущих на фермах. И вот некоторые из них.

Знакомьтесь: Таша Холл и одна из ее собак

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Первыми фотографиями, которые она сделала, были снимки ее семьи

Восемь лет назад ей пришла в голову интересная мысль — сделать необычное семейное фото. «Мне захотелось создать особенную рождественскую открытку — чтобы на ней были запечатлены не только мы, но и некоторые из наших пушистых членов семьи. Мы вытащили старый диван и сделали на нем общее фото. С него все и началось!» — рассказывает Таша.

После они сделали еще несколько семейных снимков, увеличивая количество своих питомцев в кадре

Таша признается, что первые снимки были совсем неидеальны. Однако когда она разместила в интернете фото, на котором запечатлены ее семья и все подопечные их фермы, к ней стали поступать заказы. Люди писали ей, интересуясь, не могла бы она и им сделать подобные снимки.

Таша стала путешествовать и снимать людей и их питомцев

Обязательное условие для того, чтобы Таша взялась за заказ, — наличие хотя бы одного питомца

Таша со своей семьей и животными на фоне новопостроенного курятника

У ее семьи много питомцев

Еще они построили гостевой домик на территории своей фермы, который посуточно сдают в аренду любому желающему

Со съемками Таша побывала в разных штатах Америки и даже в Африке

В коллекции фермерских семейных фото есть даже снимки с альпака

Некоторые из работ Таши получили награды в фотоконкурсах

Делать фотографии с животными очень непросто

Никто из питомцев не обучен позировать перед камерой

Однако для создания фото не применяется никакой магии

Таше приходится фотографировать их всех отдельно, делая много кадров, а затем накладывать их друг на друга

Есть также снимки, где присутствует один или два питомца

А на некоторых снимках запечатлено очень много животных, и даже павлины

Все фотографии, сделанные Ташей очень светлые и душевные

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Метки: в мире   животные   люди   милота   питомцы   ферма   фото   
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котегRUS Час назад
Очень душевно!!!
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