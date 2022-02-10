18 душевных семейных фото с разных ферм, на которых запечатлено очень много питомцев

Первыми фотографиями, которые она сделала, были снимки ее семьи

Восемь лет назад ей пришла в голову интересная мысль — сделать необычное семейное фото. «Мне захотелось создать особенную рождественскую открытку — чтобы на ней были запечатлены не только мы, но и некоторые из наших пушистых членов семьи. Мы вытащили старый диван и сделали на нем общее фото. С него все и началось!» — рассказывает Таша.