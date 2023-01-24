Эти люди сделали просто гениальные вещи для своих питомцев

Среди владельцев есть талантливые умельцы, которые создают невероятные шедевры для своих любимцев, чтобы выразить свои чувства к ним. Лестницы, гамаки, целые комнаты и многое другое: предлагаем вам посмотреть, как выглядят самые классные приспособления для животных, изобретение которых точно вывело хозяина на новый уровень. По крайней мере в глазах других хозяев.

Гамак для кота на окне, где питомец любит сидеть часами