Эти люди сделали просто гениальные вещи для своих питомцев

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Или самый верный способ стать идеальным хозяином.
Среди владельцев есть талантливые умельцы, которые создают невероятные шедевры для своих любимцев, чтобы выразить свои чувства к ним. Лестницы, гамаки, целые комнаты и многое другое: предлагаем вам посмотреть, как выглядят самые классные приспособления для животных, изобретение которых точно вывело хозяина на новый уровень. По крайней мере в глазах других хозяев.
Гамак для кота на окне, где питомец любит сидеть часами
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Когда решил взять свою кошку в автомобильное путешествие
У этого хомячка есть столик, а хозяйка печет ему крохотные лепешки
Домик под лестницей для любимого песика
Теперь у этого красавчика есть собственная кровать с тумбочкой
Гамак, подвешенный на высоте, — простой и милый способ выразить любовь к своему коту
Кот всегда засматривался на это окно, но оно было для него недосягаемо
Пока хозяин не решил построить к окну дорожку с уютной лежанкой.
Столько мест, чтобы тренировать навыки кошачьих прыжков
Специальная лестница для маленькой собачки: просто ей сложно забираться по обычным ступенькам
Кошачья комната с собственным телевизором, по которому показывают птичек
Настоящий особняк для шиншилл
Собака любит спать в ногах хозяйки, поэтому она сшила для нее необычную подушку, чтобы маленький друг не скучал в ее отсутствие
Идеальный способ использовать старые штаны.
У этих кошек нет собственной комнаты, но у них есть собственная стена
Кот не видел двор дома, и владельца это расстраивало
Гениальное решение, не находите?
Окно в заборе для любопытной собаки
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