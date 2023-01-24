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Эти люди сделали просто гениальные вещи для своих питомцев

Эти люди сделали просто гениальные вещи для своих питомцев

Автор:
24 января 2023 09:08
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   гениально   животные   забота   милота   удобно   фото   
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Или самый верный способ стать идеальным хозяином.

Среди владельцев есть талантливые умельцы, которые создают невероятные шедевры для своих любимцев, чтобы выразить свои чувства к ним. Лестницы, гамаки, целые комнаты и многое другое: предлагаем вам посмотреть, как выглядят самые классные приспособления для животных, изобретение которых точно вывело хозяина на новый уровень. По крайней мере в глазах других хозяев.


Гамак для кота на окне, где питомец любит сидеть часами

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Когда решил взять свою кошку в автомобильное путешествие

У этого хомячка есть столик, а хозяйка печет ему крохотные лепешки

Домик под лестницей для любимого песика

Теперь у этого красавчика есть собственная кровать с тумбочкой

Гамак, подвешенный на высоте, — простой и милый способ выразить любовь к своему коту

Кот всегда засматривался на это окно, но оно было для него недосягаемо

Пока хозяин не решил построить к окну дорожку с уютной лежанкой.

Столько мест, чтобы тренировать навыки кошачьих прыжков

Специальная лестница для маленькой собачки: просто ей сложно забираться по обычным ступенькам

Кошачья комната с собственным телевизором, по которому показывают птичек

Настоящий особняк для шиншилл

Собака любит спать в ногах хозяйки, поэтому она сшила для нее необычную подушку, чтобы маленький друг не скучал в ее отсутствие

Идеальный способ использовать старые штаны.

У этих кошек нет собственной комнаты, но у них есть собственная стена

Кот не видел двор дома, и владельца это расстраивало

Гениальное решение, не находите?

Окно в заборе для любопытной собаки

Источник:

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Метки: Питомцы   гениально   животные   забота   милота   удобно   фото   
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5  комментариев
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22k
Mike Miller 48 минут назад
Комментарий к фото
Грустно когда, кроме кошки, некого взять в путешествие.
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5k
perekrestok 40 минут назад
Если будет тепло и удобно то кошка конечно будет пользоваться. Главное что домашние питомцы чувствуют - это любовь хозяев. Для них это самое главное.
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22k
Mike Miller 47 минут назад
Комментарий к фото
У них и так жизнь короткая, а ему холестеринчика подкидывает.
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GoodNeon

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