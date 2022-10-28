18 случаев, когда животные нашли себе друзей, которые совсем не похожи на них

Дружба — настоящее богатство, похвастаться которым может далеко не каждый. Ведь наличие друга делает жизнь более яркой и насыщенной. Так здорово иметь возможность побыть рядом с тем, кто искренне принимает тебя таким, какой ты есть. И совершенно не имеет значения, как выглядит твой товарищ.
В мире животных приятельские отношения тоже в почёте. Пушистые любят и умеют дружить, несмотря ни на какие препятствия. Предлагаем вам насладиться умилительными фотографиями, которые наглядно продемонстрируют это.
Под надёжной защитой друга
Неужели мы только что стали лучшими друзьями?
Оленёнок Дотти и её кошка
Пернатая охрана
Лиса Тыковка часто приходит в сад, где проводит весь день со своими друзьями-цыплятами, которые охраняют её каждый раз, когда ей вздумается вздремнуть.
Настоящие друзья
Отдыхают, обсуждая последние новости
У Чарли и Пейдж завязывается крепкая дружба
Этот кот и хаски — неразлучные друзья
Все мы нуждаемся в друге
Пример дружбы морских животных
Супермилые обезьяна и команда утят
Этот обнимательный енот явно не настроен делиться с кем-то ещё своей собакой
Друга нельзя оставлять в беде
Моя собака возит цыплёнка на себе по двору, когда он не может найти других цыплят.
Сладкая парочка
Мы нашли раненого кролика, и наш щенок чихуахуа Клык стал её защитником и лучшим другом.
Детёныш капибары знакомится с очаровательным котёнком
Необычная дружба — сурикат Сури и кот Найс
И жили они вдвоём, как кошка с собакой
Здоровяк и малыш
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АНТИФИШКИ
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