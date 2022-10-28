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18 случаев, когда животные нашли себе друзей, которые совсем не похожи на них

18 случаев, когда животные нашли себе друзей, которые совсем не похожи на них

Автор:
28 октября 2022 09:48
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   дружба   друзья   животные   милота   фото   
665
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Дружба — настоящее богатство, похвастаться которым может далеко не каждый. Ведь наличие друга делает жизнь более яркой и насыщенной. Так здорово иметь возможность побыть рядом с тем, кто искренне принимает тебя таким, какой ты есть. И совершенно не имеет значения, как выглядит твой товарищ.

В мире животных приятельские отношения тоже в почёте. Пушистые любят и умеют дружить, несмотря ни на какие препятствия. Предлагаем вам насладиться умилительными фотографиями, которые наглядно продемонстрируют это.


Под надёжной защитой друга

×
×

Неужели мы только что стали лучшими друзьями?


Оленёнок Дотти и её кошка


Пернатая охрана


Лиса Тыковка часто приходит в сад, где проводит весь день со своими друзьями-цыплятами, которые охраняют её каждый раз, когда ей вздумается вздремнуть.


Настоящие друзья


Отдыхают, обсуждая последние новости


У Чарли и Пейдж завязывается крепкая дружба


Этот кот и хаски — неразлучные друзья


Все мы нуждаемся в друге


Пример дружбы морских животных


Супермилые обезьяна и команда утят


Этот обнимательный енот явно не настроен делиться с кем-то ещё своей собакой


Друга нельзя оставлять в беде


Моя собака возит цыплёнка на себе по двору, когда он не может найти других цыплят.


Сладкая парочка


Мы нашли раненого кролика, и наш щенок чихуахуа Клык стал её защитником и лучшим другом.


Детёныш капибары знакомится с очаровательным котёнком


Необычная дружба — сурикат Сури и кот Найс


И жили они вдвоём, как кошка с собакой


Здоровяк и малыш

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Питомцы   дружба   друзья   животные   милота   фото   
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Duke_kir 11 минут назад
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