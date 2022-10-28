18 случаев, когда животные нашли себе друзей, которые совсем не похожи на них

Дружба — настоящее богатство, похвастаться которым может далеко не каждый. Ведь наличие друга делает жизнь более яркой и насыщенной. Так здорово иметь возможность побыть рядом с тем, кто искренне принимает тебя таким, какой ты есть. И совершенно не имеет значения, как выглядит твой товарищ.