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Девушка открыла секрет того, что хранила её бабушка в своём украшении

Девушка открыла секрет того, что хранила её бабушка в своём украшении (9 фото)

Автор:
05 июня 2021 08:25
Сообщество : Истории
Метки: амулет   в мире   животные   история   люди   милота   фото   
1341
9

Писательница Дейзи Алиото обнаружила старинное украшение своей родственницы и решила узнать, чьи снимки дама носила у себя на шее.

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Метки: амулет   в мире   животные   история   люди   милота   фото   
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4k
newegg 2 часа назад
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Vlad Полчаса назад
Я тоже люблю животных, но не до такой степени.
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Мистер Фикс 43 минуты назад
Шляпа какая-то
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23k
Dobry vojak Svejk 59 минут назад
...обнаружила винтажный медальон жены своего дедушки...
...открыла секрет того, что хранила её бабушка в своём украшении...

Так всё-таки бабушка или жена дедушки? Хрен вас поймёшь, чудо копипастеров.
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Trenzel2003 2 часа назад
Вскрыв медальон бабушки, внучка наконец таки узнала кто её родители.
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