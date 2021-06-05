Девушка открыла секрет того, что хранила её бабушка в своём украшении

Писательница Дейзи Алиото обнаружила винтажный медальон жены своего дедушки, в которые обычно вставляли фотографии своих любимых. Девушка вооружилась инструментами и решила узнать, чей снимок носила бабушка у себя на шее. Оказалось, что у родственницы были свои приоритеты, и её сердечко было занято вовсе не людьми.

В украшении нашлось фотографии тех, кто занял главные места в сердечке бабули