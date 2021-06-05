Девушка открыла секрет того, что хранила её бабушка в своём украшении

Писательница Дейзи Алиото обнаружила старинное украшение своей родственницы и решила узнать, чьи снимки дама носила у себя на шее.
Многие наверняка видели украшения-медальоны, в которые героини романтических фильмов вкладывают фотографии своих любимых, иногда дополняя их локоном волос. Но жизнь далека от кино, поэтому в реальности в таких амулетах можно найти всё, что угодно, только не фотографии мужей и жён.
Пользовательница Твиттера открыла секрет того, что хранила её бабушка в своём украшении
Писательница Дейзи Алиото обнаружила винтажный медальон жены своего дедушки, в которые обычно вставляли фотографии своих любимых. Девушка вооружилась инструментами и решила узнать, чей снимок носила бабушка у себя на шее. Оказалось, что у родственницы были свои приоритеты, и её сердечко было занято вовсе не людьми.
В украшении нашлось фотографии тех, кто занял главные места в сердечке бабули
Муж? Первая любовь? Нет! Довольный жизнью пёс и хмурый котик — вот чьи снимки хранились в медальоне.
В Твиттере тут же оценили выбор женщины
Оказалось, что многие выбирают для амулетов снимки любимых — но не людей
Ну а у некоторых украшений обнаружились совсем уж неожиданные наполнения
Так что фотографии мужа или жены в таком амулете — это вчерашний день. Подумайте о том, чтобы носить поближе к сердцу своего питомца. Ну или любимого актёра!
Источник:
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...открыла секрет того, что хранила её бабушка в своём украшении...
Так всё-таки бабушка или жена дедушки? Хрен вас поймёшь, чудо копипастеров.