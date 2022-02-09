Мигрант пришел заполнять документы для разрешения на работу и напал на сотрудников с ножом

Он хотел заполнить документы для сдачу экзамена по русскому языку. А когда ему сделали замечание, продемонстрировал навыки ножевого боя.
В Сургуте, мигрант вместе с женой и ребенком явился заполнить необходимые документы. Пока стоял в очереди, решил «перетереть» по телефону с кем-то из своих знакомых.
Включил громкую связь, в разговоре еще и матерился. Сотрудник попросил его говорить потише и, желательно, не здесь. А в ответ приезжий ударил его ножом. Коллега пострадавшего пытался оттащить неадеквата, он и его порезал. Потом убежал, бросив супругу с ребенком.
Его взяли по горячим следам и будут судить по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь будет изучать язык в колонии строгого режима.
Источник:
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А "таким" законы Российской федерации по барабану. Как впрочем и другие.
Мигрантов туда и направлять - чтобы свою отсидку целиком отрабатывали.
А так получится словит он лет 8 +/- и все 8 лет его будут кормить, обогревать.
Дабы не повадно было.
Лучше бы он, при побеге, шею сломал на лестнице...
Получают пособия и прочие бонусы.
А нам, по первому каналу президент анектоды рассказывает, которым лет 50....