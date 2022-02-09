Мигрант пришел заполнять документы для разрешения на работу и напал на сотрудников с ножом

В Сургуте, мигрант вместе с женой и ребенком явился заполнить необходимые документы. Пока стоял в очереди, решил «перетереть» по телефону с кем-то из своих знакомых.

Включил громкую связь, в разговоре еще и матерился. Сотрудник попросил его говорить потише и, желательно, не здесь. А в ответ приезжий ударил его ножом. Коллега пострадавшего пытался оттащить неадеквата, он и его порезал. Потом убежал, бросив супругу с ребенком.

Его взяли по горячим следам и будут судить по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь будет изучать язык в колонии строгого режима.