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Мигрант пришел заполнять документы для разрешения на работу и напал на сотрудников с ножом

Мигрант пришел заполнять документы для разрешения на работу и напал на сотрудников с ножом (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2022 16:45
Сообщество : Криминал
Метки: документы   мигрант   нападение   нож   сотрудник   язык   
1352
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Он хотел заполнить документы для сдачу экзамена по русскому языку. А когда ему сделали замечание, продемонстрировал навыки ножевого боя.

В Сургуте, мигрант вместе с женой и ребенком явился заполнить необходимые документы. Пока стоял в очереди, решил «перетереть» по телефону с кем-то из своих знакомых.

Включил громкую связь, в разговоре еще и матерился. Сотрудник попросил его говорить потише и, желательно, не здесь. А в ответ приезжий ударил его ножом. Коллега пострадавшего пытался оттащить неадеквата, он и его порезал. Потом убежал, бросив супругу с ребенком.

Его взяли по горячим следам и будут судить по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь будет изучать язык в колонии строгого режима.

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Метки: документы   мигрант   нападение   нож   сотрудник   язык   
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30  комментариев
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10k
kaboza Час назад
на зачем этих без национальности содержать, в яму...
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−162
Инженер 23 минуты назад
Vo durak)))
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1k
Мрачный Жнец Полчаса назад
Да и автору не мешало бы сдать экзамен по русскому языку...

Подправьте текст.
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69k
parallax Полчаса назад
Я не в курсе, за ношение ножа уже статьи нет? Почему лица неопределённой национальности расхаживают повсюду с холодным оружием в кармане?
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73
bladerunner1986 parallax 13 минут назад
Это его кухонный нож , которым режет яблоко беременной жене, когда та захочет, к так не на всякий нож нужно разрешение
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19k
sanchesS80 38 минут назад
Имхо давно надо возвращать такое наказание как каторга. Чтобы не просто сидели, а еще и реально работали. (Ну или трудовые лагеря по примеру СССР).
Мигрантов туда и направлять - чтобы свою отсидку целиком отрабатывали.
А так получится словит он лет 8 +/- и все 8 лет его будут кормить, обогревать.
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12k
Artem 39 минут назад
Таких нужно задерживать с предельной жестокостью..
Дабы не повадно было.
Лучше бы он, при побеге, шею сломал на лестнице...
Ссылка coub.com
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 42 минуты назад
Идиота за решетку, а жену с ребенком на хер на исконную родину.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−13
7k
Миха 44 минуты назад
Слушште, - я ни на что не намекаю, - но с мигрантами нынче реально так плохо все, или это продуманная направленность такая - на создание должного впечатления - почти каждый третий пост на Фишках - посвящен им, а?
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73
bladerunner1986 Миха 11 минут назад
Их стало больше везде, поспрашивай к ради интереса впечатление у своих знакомых, я постоянно слышу и сам вижу
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35k
Нанук Паналык 46 минут назад
Экзамен то сдал?
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10k
Трив 47 минут назад
Не нужны России все эти без национальности. Они русских за людей не считают.
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13k
Великий Кормчий 51 минуту назад
Тля, эти мракобесы по всей России уже. Выпердков своих с мракоматерями сюда тянут!
Получают пособия и прочие бонусы.
А нам, по первому каналу президент анектоды рассказывает, которым лет 50....
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9
Дмитрий Черноштан 52 минуты назад
И за наши деньги его теперь содержать? Зачем?!?!
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11
Мурзик 57 минут назад
Ужаж !!! Какой биомусор заполняет мою страну !
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1k
Руслан 58 минут назад
Зае@ли эти чуробесы. Надо правило ::есть нож - гаси мразь! Почему у этих мразей ВСЕГДА ножи? Почему этим мразям можно,:а русским нельзя? Если мусора не решат, то решат люди: сжечь обезьян!
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9k
Кенвуд 58 минут назад
Мигрировал сразу, куда надо, в тюрягу.
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2k
Сладких снов Час назад
Направлен в колонию строгого режима на сдачу экзамена по русскому языку (специализация: по фене).
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343
viktor-chikalev Сладких снов 37 минут назад
Может в этом и был его хитрый план - жилье и хавка за госсчет. ;)
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2k
Иван Час назад
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