Кавказцев из Новой Москвы могут посадить по статье «Покушение на убийство»

За то, что они избили мужчину с малолетним ребенком, на них сначала завели дело по статье «Хулиганство». Но так просто они уже не отмажутся.
Расследование взял под свой контроль глава Следственного Комитета, Александр Бастрыкин.
Он распорядился переквалифицировать статью на более тяжкую: «Покушение на убийство». Обоснование — у одного из нападавших был нож. А мужчина был с малолетним ребенком и напасть на него, это вообще за гранью.
Это история похожа на то, как отморозки избили Романа Ковалева в метро. Их тоже притянули по нескольким статьям и одна из них была как раз «Покушение».
Троих «джигитов» из Новой Москвы уже поймали, четвертого тоже скоро примут. Теперь им светит реальный и немаленький срок. В зависимости от состава преступления, это от 6 до 15 или от 8 до 20 лет за решеткой. Так что если следствие докажет их вину, то у них будет время, чтобы поразмышлять о своем поведении.
Источник:
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Очко поджалось поди...
Пусть даже для показухи, но хоть этих недоносков прикроют по полной....
Такое ощущение что в РФ без СК никто ни куя не делает.
Происходит какая-то мутная история,полисмены что-то там бухтят о проверке.... выходит Бастрыкин и объявляет.....
А если Бастрыкин в лупу не разглядит, то что?
https://www.rbc.ru/society/05/11/2021/61857afd9a794774f3a69eb7?utm_source=yxnews&utm_medium=desktophttps://www.rbc.ru/society/05/11/2021/61857afd9a794774f3a69eb7?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Я я длин офигеваю.
Я реально в шоке. Я этой осенью был там, на Кавказе, среди них..
Что бы какая то тварь там так себя вела? Там их местные закопают сразу, причем без разговоров.
Там нельзя так себя вести, и они это знают.