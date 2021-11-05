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Кавказцев из Новой Москвы могут посадить по статье «Покушение на убийство»

Кавказцев из Новой Москвы могут посадить по статье «Покушение на убийство» (4 фото)

Автор:
05 ноября 2021 22:45
Сообщество : Криминал
Метки: Новая москва   кавказцы   нападение   нож   ребенок   
1719
4

За то, что они избили мужчину с малолетним ребенком, на них сначала завели дело по статье «Хулиганство». Но так просто они уже не отмажутся.

Расследование взял под свой контроль глава Следственного Комитета, Александр Бастрыкин.

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Он распорядился переквалифицировать статью на более тяжкую: «Покушение на убийство». Обоснование — у одного из нападавших был нож. А мужчина был с малолетним ребенком и напасть на него, это вообще за гранью.

Это история похожа на то, как отморозки избили Романа Ковалева в метро. Их тоже притянули по нескольким статьям и одна из них была как раз «Покушение».

Троих «джигитов» из Новой Москвы уже поймали, четвертого тоже скоро примут. Теперь им светит реальный и немаленький срок. В зависимости от состава преступления, это от 6 до 15 или от 8 до 20 лет за решеткой. Так что если следствие докажет их вину, то у них будет время, чтобы поразмышлять о своем поведении.

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Метки: Новая москва   кавказцы   нападение   нож   ребенок   
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241
Lobsterhan Час назад
Глава СК не задолбался всё под личный контроль брать? Может начнем порядок в стране наводить, а не работать по - принципу: что огласку получило, то и будет расследовано?
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−18
Александр Белов 7 минут назад
я их род [мат]!
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1k
Ratibor 16 минут назад
Стоят у6людки, потупив взор...
Очко поджалось поди...
Пусть даже для показухи, но хоть этих недоносков прикроют по полной....
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41k
Войнов Полчаса назад
Где там кавказцев нашли? По виду корейцы или полукорейцы.
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3k
Sulesin Полчаса назад
Не кавказцев.
Ссылка m.youtube.com
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7k
Rus77 Полчаса назад
Мало!!!
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49
rimtar Полчаса назад
и вновь чеченцы/даги ?
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3k
Дмитрий Полчаса назад
Во первых поддержу товарища "снизу", который уже сообщил, что "виновные" все оренбуржцы, т.е. коренные россЕЯне! Просто интересно: "Бастрыкин приказал переквалифицировать..." на покушение на убийство. От сюда вполне резонный вопрос: Бастрыкин чем собрался покушения на убийство доказывать? Словами потерпевшего? Ни на одном видео ни какого ножа рассмотреть возможности нет от слова "совсем". Работают по старому доброму принципу: вменим как можно больше, в суде всё что "навменяли" отменят и останется одна хулиганка. Получат своё условно, так как на следствии, естественно, арестуют всех и все будут довольны. "Бандиты", что не посадили, адвокат, что "деньги за защиту взял", потерпевший...а мало ли что там будет с потерпевшим, так как там парень тоже не сахар оказывается...как бы сам не присел за свои художества в жизни....В общем и целом господа товарищи это проза жизни!
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2k
Точка Полчаса назад
Нужно наводить порядок! Чтоб подобного вообще не случалось! Но как известно у нас быстро ничего не бывает. А пока Хотя-бы так! Бурагозы должны быть наказаны!!!
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
Бастрыкин в лупу рассмотрел?
Такое ощущение что в РФ без СК никто ни куя не делает.
Происходит какая-то мутная история,полисмены что-то там бухтят о проверке.... выходит Бастрыкин и объявляет.....
А если Бастрыкин в лупу не разглядит, то что?
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12k
U55R 36 минут назад
Четверо нелюдей убивали мужика на глазах у его сына. Это край, это не люди. Полиция, государство смогли защитить его? Конечно нет. Может пора разрешить законопослушным гражданам защищать себя самостоятельно? Может нужно уже разрешить короткоствол для самообороны в таких случаях? Может пора изменить законодательство и разрешить любую самооборону? Раз государство не может защитить граждан, и гарантировать им безопасность и жизнь, то почему государство запрещает гражданам защищать свою жизнь и жизнь близких самостоятельно?
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49
rimtar 40 минут назад
таких можно просто по фото сажать. за габитус
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1k
Нудник Шпилкес 49 минут назад
таких чертей, которые попирают общечеловеческие порядки нужно изолировать от общества на очень приличные сроки, а тех кто и этого не поймет закрывать навечно
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20k
Ego sum qui sum 57 минут назад
кажется среди русского населения мода на бороды скоро исчезнет
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13
Alex Час назад
Я чет вас ребят не понимаю, какого хрена минусить коммент, где достоверная инфа? Да, мне тоже неприятно, что этими гондонами оказались соотечественники, но я за правду.
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1k
Максим Алтадуков Час назад
опять гавно на вентилятор. Уже прошла инфа, что этот папаша был нетрезв, и сам нарывался. Кому верить???
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13
Alex Час назад
Ребята оказались не кавказцами, все из Оренбурга.
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13
Alex Corvus Corax Час назад
Ну как сказать, ну не совсем русские морды. Но и не кавказ и не мигранты. Но ведут себя по- скотски. Есть в новостях видео, мне карма ссылку выложить не позволяет
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24k
Владимир Час назад
В смысле могут? Нужо!

Я я длин офигеваю.
Я реально в шоке. Я этой осенью был там, на Кавказе, среди них..
Что бы какая то тварь там так себя вела? Там их местные закопают сразу, причем без разговоров.
Там нельзя так себя вести, и они это знают.
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3k
Ivan Час назад
И опять, двадцать пять! Их надо судить! Сажать и изолировать от общества! Но тут и близко нет покушения. Суд должен быть честным и непредвзятым всегда, и не смотреть на то, на сколько дело громкое.
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1k
Ольга Час назад
Кем надо было быть, чтобы напасть на человека с ребенком? Это и вправду за гранью.
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