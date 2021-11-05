Кавказцев из Новой Москвы могут посадить по статье «Покушение на убийство»

Троих «джигитов» из Новой Москвы уже поймали, четвертого тоже скоро примут. Теперь им светит реальный и немаленький срок. В зависимости от состава преступления, это от 6 до 15 или от 8 до 20 лет за решеткой. Так что если следствие докажет их вину, то у них будет время, чтобы поразмышлять о своем поведении.