Чудесное спасение: ребёнок катался на лыжах без взрослых и попал в снежный плен

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Самостоятельная тренировка молодого лыжника чуть не закончилась трагедией и только опытные сноубордисты заметили неладное.
В сочинском паблике появилось запись спасения ребёнка, которое произошло на прошлые выходные. Мальчика вынесло с трассы, и он провалился в снежную яму. К счастью это заметили сноубордисты, и бросились на помощь. Один мужчина положил поперёк ямы свою доску, пытаясь дотянуться до ребёнка. Другие спортсмены помогали тащить ребёнка.
Пока не ясно, почему мальчик один занимался спортом, но профессионалы не рекомендуют отпускать детей одних, тем более вне трассы. Там необходимо всегда идти парой или группой.
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У меня сын с 5 лет на лыжах, в 7-8 я за ним угнаться уже не мог.
Пы.сы.: лыжи то достали?