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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 87 постов • 10 подписчиков подписаться
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Чудесное спасение: ребёнок катался на лыжах без взрослых и попал в снежный плен

Чудесное спасение: ребёнок катался на лыжах без взрослых и попал в снежный плен (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2022 10:51
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Сочи   лыжник   помощь   ребёнок   сноубордист   спасение   трасса   
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Самостоятельная тренировка молодого лыжника чуть не закончилась трагедией и только опытные сноубордисты заметили неладное.
В сочинском паблике появилось запись спасения ребёнка, которое произошло на прошлые выходные. Мальчика вынесло с трассы, и он провалился в снежную яму. К счастью это заметили сноубордисты, и бросились на помощь. Один мужчина положил поперёк ямы свою доску, пытаясь дотянуться до ребёнка. Другие спортсмены помогали тащить ребёнка.
Пока не ясно, почему мальчик один занимался спортом, но профессионалы не рекомендуют отпускать детей одних, тем более вне трассы. Там необходимо всегда идти парой или группой.

Источник:

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Метки: Сочи   лыжник   помощь   ребёнок   сноубордист   спасение   трасса   
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17k
Andrey Час назад
Эти мелкие сами порой летают так, что фиг догонишь...
У меня сын с 5 лет на лыжах, в 7-8 я за ним угнаться уже не мог.
Пы.сы.: лыжи то достали?
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6k
Борис Карабанов 44 минуты назад
Опаньки! ст.238 п.1 "...оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей...". Сушите сухари, собственники (арендаторы) трассы, эксплуатирующая организация и т.д..
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