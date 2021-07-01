В СССР после революции декретом стали называть нормативно-правовые акты, утвержденные на съездах Советов, ВЦИК, СНК. И название появилось и закрепилось в обиходе как раз после введения такого отпуска ВЦИК в 1917 году. Именно тогда Совнарком принял и утвердил декрет «О пособии по беременности и родам». Родившей женщине предоставлялось право сохранения рабочего места и оплачиваемый отпуск. Его общая длительность составляла 112 дней. 8 недель было положено до родов и 8 – после. При желании отпуск можно было продлить до достижения ребенком годовалого возраста.

Но основная масса родителей отдавала малышей в ясли. В СССР помимо обычных детских садов имелись и специальные – те, которые работали при крупных учреждениях, заводах и фабриках. За счет существования вторых матери спокойно возвращались к ударному труду, имея возможность регулярно наведываться к малышу и продолжать грудное вскармливание. Конечно, сейчас теоретически тоже такое возможно, но в крайне редких случаях. А тогда это было нормой.

Матерям предоставляли дополнительные перерывы как раз для этих целей. Прерваться можно было не чаще, чем один раз в три часа, а продолжительность перерыва составляла минимум полчаса. Если малышей было двое или более, то матери предоставлялся минимум часовой перерыв. Что важно, такие перерывы включались в рабочее время и оплачивались. Постепенно длительность декретного отпуска увеличивали до 6, 12 месяцев, а затем и до 1,5 лет.

В соответствии с действующим законодательством, отпуск по уходу за ребенком до момента, пока ему не исполнится 3 года, может быть предоставлен матери или другим близким родственникам. Работодатель предоставляет отпуск на основании заявления и документов, подтверждающих рождение либо усыновление ребенка.