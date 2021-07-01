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Отпуск по уходу за ребенком: почему его называют декретным?

Отпуск по уходу за ребенком: почему его называют декретным? (2 фото)

Автор:
01 июля 2021 10:54
Сообщество : Факты
Метки: СССР   декрет   мать   отпуск   почемучка   ребенок   рождение   уход   
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«Собралась в декрет», «она в декрете», «скоро выходить из декрета» – такие выражения часто можно слышать применительно к женщинам, собирающимся рожать либо являющимся матерями малышей. Почему отпуск по уходу за ребенком часто называют декретным или просто декретом?

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Метки: СССР   декрет   мать   отпуск   почемучка   ребенок   рождение   уход   
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